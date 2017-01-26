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Saab'ın yeni sahibi dev bir elektrikli otomobil fabrikası kuruyor

SAAB'ın yeni sahibi NEVS elektrikli araç üretimi için inşaa ettiği yeni fabrikasın için Çin'den üretim lisansı aldı. Yıllık 200.000 adet araç kapasitesi olan fabrika yıl sonu faaliyete geçecek.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Çin destekli İsveç Ulusal Elektrikli Araç (NEVS) firması hatırlanacağı üzere 2012 yılında iflasını açıklayan SAAB'ı bünyesine katmış ve kendini elektrikli araç piyasasında önemli bir oyuncu olmak için hazırlıklara başlamıştı.
Şirket bugün, Çin'in Tianjin kentinde yıllık 200.000 adet üretim yapacak fabrikası için elektrikli araç üretim lisansı alarak hedefine bir adım daha yaklaştı.
Çin'de ülke dışı yatırımcılarla kurulan ilk girişim şirketi olan NEVS, ülkeyle arasında güçlü bağlara sahip ve bu bağlar sayesinde Yeni Enerji Binek Araç Projesi için yatırım onayını alabilmiş durumda.
Yaptığı açıklamayla Tianjin'deki fabrikanın inşatının sürdüğünü bildiren NEVS, fabrikanın 2017 yılı sonunda hazır olacağını ve yıllık 200.000 adet elektrikli binek araç üreteceğini söylüyor.
Firma fabrikanın ilk 3 yılı için önemli ölçüde bir siparişi halihazırda almış durumda. Panda New Energy adındaki Çin'li elektrikli araç kiralama şirketinden 2015 yılında sipariş alan üretici, toplamda 150.000 adet elektrikli Saab 9-3 modeli üretecek.
3 yıllık bir süreçte teslim edilecek olan bu siparişler sayesinde, NEVS'in yıllık üretim kapasitesinin %25'lik kısmı çoktan satıldı bile.
Çin'de kendine önemli bir pazar edinen eski SAAB, önemli ölçüde filo siparişleri alıyor. China Volant Industry Co. (Volinco) ile de $1 milyar değerinde bir anlaşma imzalayan NEVS, bu anlaşma ile de 20.000 araç tedariği gerçekleştirecek.
Şirketin çalışma ortakları arasında TÜBİTAK da yer alırken, 2023 hedefi belirlenen 'yerli' elektrikli araçların NEVS tarafından Çin'deki yeni fabrikasında üretileceği düşünülüyor.

https://electrek.co/2015/12/18/saab-successor-nevs-signs-a-12-billion-deal-to-make-150000-evs-for-china/ Yorum Yaz
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Experimentation 2 yıl en beğenilen
ooo yerli araç, bayadır görmüyorduk
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zdniz 2 yıl
Türkiyeye bu firmayı almaları için teklifde bulunmuşlardı almamışdık nasıl bi akıl varsa arge çalışması adı altında para aşırmayı daha uygun gördüler.
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alex59 2 yıl
İhtiyaç olduğu halde Saab gibi kalitesini dünyada kanıtlamış köklü bir firmayı almayacak kadar engin görüş ve üstün zeka ancak bizimkilerde vardır.
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Kaiser75 2 yıl
Çinlilerde dünyanın her yerini sardı iyice
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farate 2 yıl
liseli birinin akıl ettiği şeyi akıl edemıyor muyuz ?
yerli araba yapıyoruz sözde hadi yaptın içini hiçmi hayal gücü yok bu ülkede araba kasası çizecek milletin eski çorabını giydireceksin teknolojinin üstüne nereden tutsak elimizde kalıyor
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SPHAR3X 2 yıl
Saab gibi bir markanın Türkiye'de olması büyük bir şey olabilirdi ama tabiki yeni modelleri ile birlikte.Yıllar önceki bitik bi modelin lisanslarını alıp yerli diye koymak olmuyor be [>:]
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dandanakan44 2 yıl
Köprü dikileceğine şu saab firmasını içindeki temizlikçi dahil tüm personel ve fabrikasıyla Türkiye'ye taşıyıp adamlara siz üretin biz finansmanını karşılayalım demeliydi devlet.
Özel firma değil devlet yapmalıydı.
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fortune1905 2 yıl
Babayigit cinlilermis.2017 den sonra yollarda goruruz. Simdi cikarlar yaptik derler.. hazir arabayi alip getirecekler
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By Salus 2 yıl
Şu markayı almayı akıl edemeyenler var bu ülkede.
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Ac1DBuRN 2 yıl
Referandum öncesi bi kendini gösterir gider bence.
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elcas 2 yıl
bu araç bizim değil miydi?
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Saab9000 2 yıl elcas
elcas
bu araç bizim değil miydi?

Bu konuda da kandırılmışız sanırım hocam.
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Saab9000 2 yıl
Efsane geri geliyor beyler, akıllı olun.


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L.o.T.u.S 2 yıl
ee biz almamışmıydık saab teknolojisini
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