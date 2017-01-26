Saab'ın yeni sahibi dev bir elektrikli otomobil fabrikası kuruyor

Çin destekli İsveç Ulusal Elektrikli Araç (NEVS) firması hatırlanacağı üzere 2012 yılında iflasını açıklayan SAAB'ı bünyesine katmış ve kendini elektrikli araç piyasasında önemli bir oyuncu olmak için hazırlıklara başlamıştı.

Şirket bugün, Çin'in Tianjin kentinde yıllık 200.000 adet üretim yapacak fabrikası için elektrikli araç üretim lisansı alarak hedefine bir adım daha yaklaştı.

Çin'de ülke dışı yatırımcılarla kurulan ilk girişim şirketi olan NEVS, ülkeyle arasında güçlü bağlara sahip ve bu bağlar sayesinde Yeni Enerji Binek Araç Projesi için yatırım onayını alabilmiş durumda.

Yaptığı açıklamayla Tianjin'deki fabrikanın inşatının sürdüğünü bildiren NEVS, fabrikanın 2017 yılı sonunda hazır olacağını ve yıllık 200.000 adet elektrikli binek araç üreteceğini söylüyor.

Firma fabrikanın ilk 3 yılı için önemli ölçüde bir siparişi halihazırda almış durumda. Panda New Energy adındaki Çin'li elektrikli araç kiralama şirketinden 2015 yılında sipariş alan üretici, toplamda 150.000 adet elektrikli Saab 9-3 modeli üretecek.

3 yıllık bir süreçte teslim edilecek olan bu siparişler sayesinde, NEVS'in yıllık üretim kapasitesinin %25'lik kısmı çoktan satıldı bile.

Çin'de kendine önemli bir pazar edinen eski SAAB, önemli ölçüde filo siparişleri alıyor. China Volant Industry Co. (Volinco) ile de $1 milyar değerinde bir anlaşma imzalayan NEVS, bu anlaşma ile de 20.000 araç tedariği gerçekleştirecek.

Şirketin çalışma ortakları arasında TÜBİTAK da yer alırken, 2023 hedefi belirlenen 'yerli' elektrikli araçların NEVS tarafından Çin'deki yeni fabrikasında üretileceği düşünülüyor.

https://electrek.co/2015/12/18/saab-successor-nevs-signs-a-12-billion-deal-to-make-150000-evs-for-china/