Boeing X-51A WaveRider hava aracı, en uzun süreli hipersonik uçuş rekorunu kırdı





Boeing tarafından geliştirilen ve X-51A WaveRider ismine sahip olan hipersonik hava aracı, gerçekleştirdiği dördüncü uçuşunda önemli bir rekora imza attı.

Amerika Kaliforniya’da yer alan Edwards Hava Üssü'nden kalkan B-52H ağır bombardıman uçağına yüklenen X-51A WaveRider, uçağın 15 bin metre (50,000 feet) mesafeye gelmesi ile gökyüzüne bırakıldı. Üzerinde yer alan güçlü motorların ateşlenmesi sonucunda 3,5 dakika içerisinde önce Mach 4.1 (5,098 km/s), daha sonra ise Mach 5.1 yani yaklaşık saatte 6,200km hızına ulaşan hava aracı, ayrıca en uzun süreli hipersonik uçuş rekorunu da elde etmiş oldu. Yakıtı bitene kadar havada kalan X-51A WaveRider, daha sonra kontrollü olarak Pasifik Okyanusuna iniş yaptı.

X-51A WaveRider hava aracını geliştirme amacı hakkında konuşan Boeing Phantom Works başkanı Darryl Davis, bu çalışma sonucunda hipersonik motor teknolojilerinin ciddi oranda ilerleme gösterdiğini ve uzaya daha düşük maliyetli yolculukların mümkün hale gelebileceğini söyledi. Ayrıca askeri savunma amaçları için de geliştirildiği belirtilen sistem hakkında Boeing tarafından hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

http://boeing.mediaroom.com/index.php?s=43&item=2667