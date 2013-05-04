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Boeing X-51A WaveRider hava aracı, en uzun süreli hipersonik uçuş rekorunu kırdı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Boeing X-51A WaveRider hava aracı, en uzun süreli hipersonik uçuş rekorunu kırdı

Boeing tarafından geliştirilen ve X-51A WaveRider ismine sahip olan hipersonik hava aracı, gerçekleştirdiği dördüncü uçuşunda önemli bir rekora imza attı.
Amerika Kaliforniya’da yer alan Edwards Hava Üssü'nden kalkan B-52H ağır bombardıman uçağına yüklenen X-51A WaveRider, uçağın 15 bin metre (50,000 feet) mesafeye gelmesi ile gökyüzüne bırakıldı. Üzerinde yer alan güçlü motorların ateşlenmesi sonucunda 3,5 dakika içerisinde önce Mach 4.1 (5,098 km/s), daha sonra ise Mach 5.1 yani yaklaşık saatte 6,200km hızına ulaşan hava aracı, ayrıca en uzun süreli hipersonik uçuş rekorunu da elde etmiş oldu. Yakıtı bitene kadar havada kalan X-51A WaveRider, daha sonra kontrollü olarak Pasifik Okyanusuna iniş yaptı.
X-51A WaveRider hava aracını geliştirme amacı hakkında konuşan Boeing Phantom Works başkanı Darryl Davis, bu çalışma sonucunda hipersonik motor teknolojilerinin ciddi oranda ilerleme gösterdiğini ve uzaya daha düşük maliyetli yolculukların mümkün hale gelebileceğini söyledi. Ayrıca askeri savunma amaçları için de geliştirildiği belirtilen sistem hakkında Boeing tarafından hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.
 
Boeing X-51A WaveRider hava aracı, en uzun süreli hipersonik uçuş rekorunu kırdı

http://boeing.mediaroom.com/index.php?s=43&item=2667 Yorum Yaz
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memoseler 6 yıl en beğenilen mansurmarsak
mansurmarsak


memoseler

Acınası haldeyiz. Bizim ülkemiz türban tartışmaya devam etsin. Mecliste kavga etsin. Elin bilim adamları bizlerin iyiliği için hayatını adasın. ve bizde onlara dinsiz köpekler imansız allahsızlar diye çamur atalım. Utanıyorum... Utanıyorum...

Elin bilim adamları bizlerin iyiliği için hayatlarını mı adıyor sanıyorsun
Adamlar bütün dünyayı daha rahat somurebilmek için uğraşıyor


İşte senden bahsediyordum yorumumda. Kickstarter üzerinde bile yüzlerce mühendis var sırf hayatımızı kolaylaştırmak için çalışan. Onu geçtim NASA var. Hepsinden öte en büyük hayali enerjiyi bedava elde edebilmek olan Elektriğin Babası Nikola Tesla var. Ama senin gibilerde var. İşte; Kültür-İnsanlık farkı bu.
mansurmarsakmemoselerAcınası haldeyiz. Bizim ülkemiz türban tartışmaya devam etsin. Mecliste kavga ets...
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1 Yanıt Yanıtla +13
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memoseler 6 yıl
Acınası haldeyiz. Bizim ülkemiz türban tartışmaya devam etsin. Mecliste kavga etsin. Elin bilim adamları bizlerin iyiliği için hayatını adasın. ve bizde onlara dinsiz köpekler imansız allahsızlar diye çamur atalım. Utanıyorum... Utanıyorum...
Acınası haldeyiz. Bizim ülkemiz türban tartışmaya devam etsin. Mecliste kavga etsin. Elin bilim adamları bizlerin iyiliği için hayatını adasın. ve bizde onlara ...
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3 Yanıt Yanıtla +10
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DH Misafiri 6 yıl
Bunlar insanlık yararına diyenler var .Hangisi insanlık Hiroşima mı Nagazaki mi . Vietnama irağa b-52 ler insani yardım paketleri taşıyoduda biz mi yanlış gördük. F-16 lar F-22 apachiler kaç kişiyi kurtardı .Nasa aya-uzaya gitme progralaro ayda mahsur kalan insanları kurtarmak için miydi ,kıtalar arası roket ve savaş uçağı prototipi geliştirmek için mi . Ya savaş ta insan öldürmek için geliştiriyorlar yada savaşları finanse etmek için . İşte insanlık kültür .
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DEAD1453 6 yıl
Eee iyide ne sanıyordunuz arkadaşlar.Ne olacaktı.Ne yapsaydılar(!) Yapmadılar mı.Peki şu an günümüz tıp bilimi bu güne nasıl ulaştı.Ben size söyleyeyim 2. dünya savaşı sırasında yapılan akla hayale hatta bırakın insanlığa hayvanlığa hatta caniliğe sığmayacak deneylerle.Ve halen yapılmakta bu tarz deneyler.
Hala insanlar kobay olarak kullanılmakta.Silah piyasasından daha büyük bir piyasa var dünyada o da ilaç piyasası.Ve bu piyasada ahlak veya insanlık namına hiçbir kural yok emin olabilirsiniz.
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OverClocK1ng 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Bunlar insanlık yararına diyenler var .Hangisi insanlık Hiroşima mı Nagazaki mi . Vietnama irağa b-52 ler insani yardım paketleri taşıyoduda biz mi yanlış gördük. F-16 lar F-22 apachiler kaç kişiyi kurtardı .Nasa aya-uzaya gitme progralaro ayda mahsur kalan insanları kurtarmak için miydi ,kıtalar arası roket ve savaş uçağı prototipi geliştirmek için mi . Ya savaş ta insan öldürmek için geliştiriyorlar yada savaşları finanse etmek için . İşte insanlık kültür .

Ya doğru olmasına haklısın ama teknolojinin de bir şekilde gelişmesi lazım.

Bunu yaparlarken başka bir şey gelişir veya icat edilebilir, bilemezsin ki.

Örneğin İnternet. İnternet ne sebeple icat edildi biliyor musun?

Lazer yazıcılar çok pahalı diye..

Evet doğru okudun. Eskiden lazer yazıcılar çok pahalı iken, bir firmanın sahibi:
Bizde bir sürü bilgisayar var. Birkaç tane alabiliriz ama hepsine yazıcı alamayız. Buna bir çözüm
bulamaz mısınız? demiş. Bunun üzerine de bilgisayarları birbirine bağlayan LAN bağlantısı bulunmuş.
Adamın istediği de olmuş. Bugün o adam sayesinde foruma girebiliyoruz..

Neye niyet neye kısmet. Bunu icat ederlerken de başka bir cihaz icat edebilirler.

Bugün kullandığımız ayakkabı astarı, duman algılayıcı, su filtresi, kablosuz cihazlar ve
çizilmeyen gözlükler gibi bir sürü icat Nasa'nın Ay'a gidebilmesi için icat edildi...
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lyridder 6 yıl
Askeri kullanımlar için diyecek birşey yok ama sivil havacılık için uçaklarla taşınıp bırakılan hava araçları oldukça deneysel görünüyor.
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darkaura 6 yıl lyridder
lyridder

Askeri kullanımlar için diyecek birşey yok ama sivil havacılık için uçaklarla taşınıp bırakılan hava araçları oldukça deneysel görünüyor.

zaten deneysel bir calisma. ucaktan roketle firlatilmasinin nedeni scram motorunun mach 3-4 un altinda hizlarda calismiyacak olmasi. sadece motoru test etmek icin yapilmis bir duzenek. motor mukemmellesitiginde ilerki yillarda hava araci klasik jet motorlariyla uygun yukseklik ve hiza ulastikdan sonra scram motoru devreye girerek hyper sonic ucuslara imkan taniyabilir. 1960larda tasarlanan sr-71 black bird de benzeri bir hibrit tasarim vardi. dusuk hizlarda klasik jet motoru kullanirken mach 3 de ram jet devreye gidiyrodu ve yuksek hiza ragmen daha az yakit tuketiyordu. boyle bir teknolojinin kullanimi once askeri olacaktir dogal olarak ama tokyodan newyorka 2 saatde gidebilmenin cazibesi eninde sonunda sivil uygulamalarinda onunu acacaktir.
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DH Misafiri 6 yıl
Okullarında bedava kitap varmııı?
Okullarında bedava Tablet dağtıldımıııı?
Okullarında Okumuş Cahil yetişiyormuuu?
.......
YOOK
EEE.
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darkaura 6 yıl
sadece savas icin degerlendirmek hata olur. sivil havacilikdada pekala kullanilabilir. sr-71 black bird un motorlari klasik turbofan jet motor ile ramjet hibriti idi. dusuk hizlarda tubofanla calisirken mach 3 de motor ramjet haline donusuyordu. ilerde aynisi scram jet icinde mumkun olabilir. bu basarildiginda hypersonic ucaklarin devri baslar. dunyanin her kosesine bir kac saatde ucmak mumkun hale gelir. keske haberde scram jet motorun ne oldugu biraz detayli aciklansaymis. scram jet disardan gelen hizli hava akisiyla kompresyon yapiyor. klasik tubofan jet bunu pervanelerle yapar. scram jetde ve ram jetde pervane ve hareketli parca olmadigindan, icine giren hava duz bir koridor halinde aktigindan cok daha verimli calisir, cok daha yuksek hizlara imkan tanir. ornegin sr-71 en yuksek yakit verimini mach 3 de sagliyordu. pilotlar yakit tasarufu yapmak istediklerinde basitce hizi artiriyorlardi. scram jet ile ram jet asa yukari ayni seyler. scram jet, super sonic combustion ram jet demek. hava motora ses hizindan yuksek hizlarda giriyor. ramjetteyse havanin hizi motora girmeden once ses hizinin altina indiriliyor. aralarindaki tek fark bu.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

a) klasik turbofan jet motoru. bugun kullanilan motorlar.
b) ram jet
c) scram jet
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OverClocK1ng 6 yıl darkaura
darkaura
sadece savas icin degerlendirmek hata olur. sivil havacilikdada pekala kullanilabilir. sr-71 black bird un motorlari klasik turbofan jet motor ile ramjet hibriti idi. dusuk hizlarda tubofanla calisirken mach 3 de motor ramjet haline donusuyordu. ilerde aynisi scram jet icinde mumkun olabilir. bu basarildiginda hypersonic ucaklarin devri baslar. dunyanin her kosesine bir kac saatde ucmak mumkun hale gelir.

Darkaura. Esasında haklısın. Sivil havacılıkta kullanılabilir. Ama şu an gidişat resmen roketi işaret ediyor. Esasında SR-71 Black Bird ü geliştirip onun gibi bir şey yapsalar.

Mesela şu X51-A yı uçağa monte etseler. Once normal hızlansa, sonra SR-71 gibi hibrit bir motorla daha da hızlandırıp, havayı sıkıştırmak için gereken hıza ulaşınca da o ana kadar kullanılmayan Scramjet motoru devreye girse. İşte o zaman çok iyi olur. Ama işte ne varki ben öyle bir uçağa binmem yani.
Başkası biner mi bilemem...
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OverClocK1ng 6 yıl
seven44
Okyanusuna iniş yaptıktan sonra nasıl tekrar kalkıyo

Kalkma falan yok. Kaldı ki bu teknolojinin savaştan başka bir şey için olduğunu düşünmüyorum.

Scramjetlerin o kadar hızlı gidebilmesinin tek nedeni çok hızla içeri sıkışan havaya yakıt karıştırılarak hızla yanması ve o basınçla çok aşırı bir şekilde itme gücü vermesi. Şimdi düşünün. Şu aletin uçabilmesi için önce uçakla kalkması, sonra yatay olarak bırakılıp, roketle hızlandırılarak 5000 km gibi bir hızlara getirilmesi gerekiyor. Ancak daha sonra 5000 km hızlara gelince Scramjet'in devreye girip hızı daha yukarılara taşıması sağlanabiliyor.
Peki bu hız veya bu cihaz ne için var? İnsan taşır mı? Hayır. Çünkü insanların buna o kadar risk alıp taşınmak için binebileceğini de, her insanın o kadar G gücüne dayanabileceğini de sanmıyorum.

Yukarıdaki cihaz, sadece ve sadece Patriotlar veya uçakların atacağı füzeler ile durdurulamayacak kadar hızlı bir füze yapmak için kullanılabilir. Zira Scramjet, sadece havanın sıkışması içe çalıştığı için, ne kalkışta kullanılabilecek, hava olmadığı için ne de uzayda kullanılabilecek.

Tek amacı savaş için vurucu roket yapmak....
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OverClocK1ng 6 yıl
Aaa. Scramjet...
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stalker(1979) 6 yıl
Bunu sivil havacılıkta kullanırlarsa bize faydalı olabilir. Zaten uçak üretemiyoruz.
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DH Misafiri 6 yıl
''memoseler'' gibi amerikanın bu teknolojileri insanlık yararına geliştirdiğini sanan,amerikan film ve dizilerini izleye izleye dejenere olmuş,dünyadaki gerçekleri göremeyecek kadar kör;call of duty,battlefield,medal of honor gibi amerikan askerlerinin müslümanları öldürdüğü saçma sapan oyunları oynaya oynaya amerikan işgallerini demokrasi götürme olarak görebilenler oldukça amerikanın tüm dünyaya yaymaya çalıştığı sapık kapitalist zihniyetin yıkılacağını zannetmiyorum.amerikanın "insanlık yararına" geliştirdiği teknolojilerin uygulamalarını işgal ettiği yerlerde görmüyorsunuz herhalde...
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umut_baris 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

''memoseler'' gibi amerikanın bu teknolojileri insanlık yararına geliştirdiğini sanan,amerikan film ve dizilerini izleye izleye dejenere olmuş,dünyadaki gerçekleri göremeyecek kadar kör;call of duty,battlefield,medal of honor gibi amerikan askerlerinin müslümanları öldürdüğü saçma sapan oyunları oynaya oynaya amerikan işgallerini demokrasi götürme olarak görebilenler oldukça amerikanın tüm dünyaya yaymaya çalıştığı sapık kapitalist zihniyetin yıkılacağını zannetmiyorum.amerikanın "insanlık yararına" geliştirdiği teknolojilerin uygulamalarını işgal ettiği yerlerde görmüyorsunuz herhalde...

Görememeleri gayet normal ellerindeki bilgisayarlar telefonlar bile yahudi üretimi.
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Krone 6 yıl
6000 Km ? Vay canına.
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