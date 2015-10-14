Boeing yüzde 99'u havadan oluşan dünyanın en hafif metalini tanıttı

Dünyanın en büyük uçak üreticilerinden biri olan ABD menşeli Boeing firması, başta havacılık sektörü olmak üzere teknoloji dünyasının birçok alanında heyecanla karşılanan yeni bir yapı materyalini geçtiğimiz günlerde tanıttı. Boeing tarafından dünyanın en hafif metali olarak lanse edilen bu yeni materyalin yüzde 99.99'u havadan oluşuyor.

Boeing tarafından yıllardır üzerinde çalışılan Microlattice adlı bu inanılmaz materyal, yapı olarak insan kemiklerini andırıyor. Dış kısmı son derece sağlam iç kısmı ise boş olan bu materyal, oldukça hafif olmasına rağmen son derece yüksek basınca dayanabiliyor. Projeye öncülük eden araştırmacılardan biri olan Sophia Yang tarafından gözenekli bir polimer yapı olarak nitelendirilen Microlattice, dış yüzeyleri insan saçının binde biri kalınlığında olan içi boş tüplerin iç içe geçmesiyle oluşuyor.

Sahipleri arasında Boeing'in de yer aldığı HRL Laboratories tarafından geliştirilen Microlattice'in, havacılık sektöründe kullanılmakta olan mevcut aerojel ve köpüklerden 100 kat daha düşük yoğunlukta olmasına rağmen neredeyse titanyum kadar sağlam olduğu ifade ediliyor. Başta uçakların iç kısımları olmak üzere hava araçlarının üretiminde kullanılacak olan Microlattice'ın şu anda kullanılan köpüklerin yerini alması, hava araçlarının ağırlığını önemli ölçüde azaltacak ve böylece kayda değer yakıt tasarrufu sağlayacak

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http://bgr.com/2015/10/13/boeing-lightest-metal-ever-video/