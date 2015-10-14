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Boeing yüzde 99'u havadan oluşan dünyanın en hafif metalini tanıttı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Erhan Tan
Haber Editörü
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Boeing yüzde 99'u havadan oluşan dünyanın en hafif metalini tanıttı
Dünyanın en büyük uçak üreticilerinden biri olan ABD menşeli Boeing firması, başta havacılık sektörü olmak üzere teknoloji dünyasının birçok alanında heyecanla karşılanan yeni bir yapı materyalini geçtiğimiz günlerde tanıttı. Boeing tarafından dünyanın en hafif metali olarak lanse edilen bu yeni materyalin yüzde 99.99'u havadan oluşuyor.

Boeing tarafından yıllardır üzerinde çalışılan Microlattice adlı bu inanılmaz materyal, yapı olarak insan kemiklerini andırıyor. Dış kısmı son derece sağlam iç kısmı ise boş olan bu materyal, oldukça hafif olmasına rağmen son derece yüksek basınca dayanabiliyor. Projeye öncülük eden araştırmacılardan biri olan Sophia Yang tarafından gözenekli bir polimer yapı olarak nitelendirilen Microlattice, dış yüzeyleri insan saçının binde biri kalınlığında olan içi boş tüplerin iç içe geçmesiyle oluşuyor.
 
Boeing yüzde 99'u havadan oluşan dünyanın en hafif metalini tanıttı
Sahipleri arasında Boeing'in de yer aldığı HRL Laboratories tarafından geliştirilen Microlattice'in, havacılık sektöründe kullanılmakta olan mevcut aerojel ve köpüklerden 100 kat daha düşük yoğunlukta olmasına rağmen neredeyse titanyum kadar sağlam olduğu ifade ediliyor. Başta uçakların iç kısımları olmak üzere hava araçlarının üretiminde kullanılacak olan Microlattice'ın şu anda kullanılan köpüklerin yerini alması, hava araçlarının ağırlığını önemli ölçüde azaltacak ve böylece kayda değer yakıt tasarrufu sağlayacak
.

http://bgr.com/2015/10/13/boeing-lightest-metal-ever-video/ Yorum Yaz
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j&j 4 yıl en beğenilen
Bu kadar hafifliğe bu kadar sağlamlık varsa,çelik yelek yerini alıp hatta zırh gibi insan bedenine komple giydirilebilir? Mantıklı,büyük hilmi bunu sevdi
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XPerience 4 yıl
Malzeme bilimi gerçekten çok heyecan verici
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1 Avatar
Vatikanli Mumin 4 yıl
100tonluk bir uçağın 30bin feetde uçması var birde 1tonluk uçağın 30bin feetde uçması var
O yükseklikte küçük agirliklarla 400-500knot hızda gitmek heleki o araca can emanet edililiyor feci sonuçlar çıkar.
Atmosfer dışında belki faydalı olabilir ama uçaklarda sıkıntı..
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Patren 4 yıl
2 ci resimdeki ne öyle o
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cellman406 4 yıl Patren
patren
2 ci resimdeki ne öyle o

İnsan omur kemikleri yandan kesit(vertebra)
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Bukalemun 4 yıl
Eyfel den sonra Boeing ;)) İnsan doğayı taklit ediyor... Teknoloji çok yavaş ve çok çok geri de aslında ...
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Mianfei 4 yıl
Vurur yüze ifadesi elveda fahiş fiyattan karbon fiber bitanesi
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experienced 4 yıl
Sanırım kimse tanıtım videosunu izlememiş, malzeme ser değil esnek, fiber yapılarla uzak yakın alakası yok.
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XPerience 4 yıl
Malzeme bilimi gerçekten çok heyecan verici
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experiment67 4 yıl
Yüksek ısıdan Bir anda düşük sıcaklığa geçtiğinde mukavemeti(dayanımı) bozulmuyorsa kesinlikle muhteşem bir material!
Özellikle silah, tıbbı malmezeme, tıbbı cihaz, cam içindeki kimyasal malzemerin kargo esnasında korunması için kullanılactır. zararlı kimyasallar(patlayıcı, zehirli ya da asit türü) materialler için pahalı bile olsa güvenlik maddiyattan her zaman önemlidir.
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meego 4 yıl
carbonfiberi bu teknoloji bitirecek galiba.
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kadirirdem 4 yıl
Bu kadar hafiflige bu jadar saglamsa on nunara olmus cok yerdr kullanılır
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j&j 4 yıl en beğenilen
Bu kadar hafifliğe bu kadar sağlamlık varsa,çelik yelek yerini alıp hatta zırh gibi insan bedenine komple giydirilebilir? Mantıklı,büyük hilmi bunu sevdi
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