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Boeing'ten ''Jetpack'' yarışması: Toplam ödül 2 milyon dolar

ABD'li havacılık devi Boeing; herkesin, her yerde kullanabileceği bir kişisel uçan araç tasarlanması için yarışma başlattı. Şirket kazananlara toplamda 2 milyon dolar ödeyecek.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Boeing'ten ''Jetpack'' yarışması: Toplam ödül 2 milyon dolar
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Uçan arabalar ve jetpackler bilim kurgu filmlerinin ve oyunların vazgeçilmezi olsa da 2017 yılı itibariyle henüz bu teknolojiler tam anlamıyla hayatımıza girmiş değil. Uçan araba geliştirme yolunda pek çok önemli şirket ciddi çalışmalar yürütüyor ancakjetpack veya benzeri kişisel uçan araçlar için bazı küçük çaplı projeler dışında ciddi çalışmalar da bulunmuyor. Bu duruma son vermek ve ''bir rüyayı gerçeğe dönüştürmek'' isteyen ABD'li havacılık devi Boeing, toplamda 2 milyon dolarlık ödül vereceği bir yarışma başlattı.


Kişisel Uçan Araç 

GoFly isimli yarışma kapsamında katılımcılardan istenen şey herkesin, her yerde kullanabileceği bir kişisel uçan araç. Yarışma kurallarındaki ifade ile geliştirilen cihaz ''İnsanların uçması ile ilgili'' olacak. Yani yarışmada katılımcılardan uçan araba prototipinden ziyade jetpack benzeri bir araç geliştirmeleri belirtiliyor. Yarışma boyunca Boeing ve aralarında DARPA'nın da bulunduğu havacılık ile ilgili diğer önemli kurumlar, kişisel uçan araçlarını tasarlayan ekiplere akıl hocalığı yapacak ve teknik destek sunacak. Toplamda iki yıl sürecek olan ve 2019'un kasım ayında son aşamasının tamamlanacağı belirtilen yarışmada ekipler önceden belirlenen teknik talimatlara uyarak araçlarını geliştirmek için rekabet edecek.


4 Nisan 2018 tarihine kadar kayıtların yapılabileceği yarışmada büyük ödül 1 milyon dolar. Yarışmada en sessiz, en küçük ve en gelişmiş gibi kategorilerde birinci olan ekiplere de 100.000$ ile 250.000$ arasında ödüller verilecek. Bununla birlikte yarışmada final aşamasına kadar iki aşama daha bulunuyor ve bu aşamalarda da dikkat çeken kişisel uçan araç geliştirilen ekipler ödüllendirilecek. 


Bilim insanları, mühendisler, akademisyenler, girişimciler ve dünyanın dört bir yanından yenilikçi fikirlere sahip herkesin katılımına uygun olan GoFly yarışması için kayıtlar salı günü itibariyle başlamış durumda. Yarışmayla ilgilenenler ve katılmak isteyen kişiler goflyprize.com üzerinden yarışma hakkında detaylı bilgi edinebilir ve katılımcı olarak yeteneklerini sergileyebilir. 

Yarışmanın tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz:
 

http://goflyprize.com/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Kerim5100 1 yıl
Sabire Meltem Banko bunu beğendi :D
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