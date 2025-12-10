Bayraktar Kızılelma vs Boeing MQ-28 Ghost Bat: Aynı sınıfta tamamen farklı konseptte iki insansız savaş uçağı

Her iki araç da tanım olarak “insansız savaş uçağı” olsa da geliştirilme amaçları, tasarım felsefeleri, görev profilleri ve savaş rolleriyle birbirinden tamamen farklı. Bu içerikte Bayraktar Kızılelma ile Boeing MQ-28 Ghost Bat’ı karşılaştırıyoruz.
Bayraktar Kızılelma, kendi radarını kullanan, bağımsız angajman alabilen ve insanlı uçakların yerini doldurma vizyonu taşıyan tam otonom insansız avcı uçağı olarak geliştirildi. Boeing MQ-28 Ghost Bat ise insanlı platformun gücünü artırmak için işbirlikçi uçak olarak geliştirildi. Bayraktar Kızılelma, insanlı savaş uçaklarının yerini almayı hedeflerken Boeing MQ-28, insanlı savaş uçaklarıyla gerçekleştirilen görevlerin gücünü artırmayı amaçlıyor.
Bayraktar Kızılelma: Bağımsız görev yeteneğine sahip insansız savaş uçağı
Kendi Murad AESA Radarı ve otonom mimarisi ile tek başına görev icra edebiliyor. Üzerindeki sensörler ve mühimmatlar ile kendi başına hava-hava ve hava-kara saldırıları gerçekleştirebiliyor. Yüksek vurucu gücü, yüksek manevra kabiliyeti ve yüksek faydalı yük kapasitesi ile dikkat çekiyor.
Öne çıkan özellikler:
- Kendi AESA radarı, sensör füzyonu ve gelişmiş otonom uçuş mimarisi
- İnsanlı savaş uçaklarıyla it dalaşına girebilecek hava-hava muharebe kabiliyeti
- 1.500 kg’lık yüksek faydalı yük kapasitesi
- Gövde içerisindeki istasyonda mühimmatları saklayarak düşük radar görünürlüğü elde etme
- Hava-hava ve hava-yer mühimmatlarını bağımsız olarak kullanabilme
- Uçak gemilerinden (MUGEM) kalkış iniş yapabilme
- Yüksek manevra, düşük maliyet, düşük operasyon yükü
Bayraktar Kızılelma’nın ana amacı:
- İnsanlı uçakların yerini kısmen alabilen, tek başına karar verebilme ve angaje olabilme yeteneğine sahip otonom savaş uçağı.
- Türkiye’nin hava filosunda insanlı uçaklara olan bağımlılığı azaltmayı, filonun vuruş gücünü genişletmeyi ve caydırıcılığı maliyet etkin şekilde artırmayı hedefliyor.
MQ-28 Ghost Bat: İnsanlı filolara güç katan insansız savaş uçağı
Öne çıkan özellikler
- 3.700 km menzil
- Değiştirilebilir burun modülü sayesinde farklı görev profillerine uyarlanabilme
- İnsanlı komuta-kontrol platformlarından veri alarak görev icra eden yapı
- Hava-hava mühimmatını insanlı operatörün komutuyla kullanabilme
- Daha sınırlı sensör ve avionik kapasitesi nedeniyle daha düşük maliyet
Son yapılan testte Avustralya Hava Kuvvetleri’ne ait MQ-28A, E-7A Wedgetail ve F/A-18F Super Hornet savaş uçağı ile koordineli şekilde uçuş gerçekleştirdi. MQ-28A havalandıktan sonra kontrolü E-7A’daki bir operatör devraldı. F/A-18F hedefi tespit ederek görev grubuna aktardı; bunun üzerine MQ-28 pozisyon değiştirdi, angajman izni aldı ve AIM-120 AMRAAM füzesi ile hedef dronu vurdu. Bu test Ghost Bat’ın tek başına savaşmak için değil, bir ekibin parçası olmak için tasarlandığını açıkça gösteriyor.
MQ-28’in ana amacı:
- İnsanlı filoların savaş gücünü artıran, maliyet-etkin, sadık bir yoldaş insansız uçak.
- Pasifik Okyanusunda ve Amerikan müttefiklerle ortak görev için uzun menzil.
|Model
|Bayraktar Kızılelma
|MQ-28
|Üretici
|Baykar
|Boeing Avustralya
|Sınıf
|İnsansız Savaş Uçağı (UCAV)
|İşbirlikçi Muharebe Uçağı (CCA) ve Sadık Yoldaş (Loyal Wingman)
|Temel Görev
|Hava-Hava ve Hava-Yer Muharebesi
|İnsanlı Uçaklara (E-7, F-35) Destek ve Kuvvet Çarpanı
|Tasarım Felsefesi
|Agresif manevra yapabilen, bağımsız avcı uçağı
|İnsanlı uçakları koruyan, modüler, "takım oyuncusu"
|Maksimum Kalkış Ağırlığı
|8.500 kg
|3.000 kg
|Faydalı Yük Kapasitesi
|1.500 kg
|500 kg
|Motor
|1x Turbofan (AI-322F). (Yerli TF-6000 motoru geliştiriliyor)
|1x Turbofan (Williams FJ33)
|Hız
|0.6 Mach (Seyir)
0.9 Mach (Maks.)
|Yüksek Ses Altı (High Subsonic)
|Uzunluk
|14,7 metre
|11,7 metre
|Kanat Açıklığı
|10 metre
|7,3 metre
|Menzil
|930 km görev yarıçapı
|3.700 km
|İrtifa
|
25.000 feet (operasyonel)
|Bilgi Yok
|Radar Sistemi
|MURAD AESA Radar (ASELSAN)
|IRST ve Diğer Uçaklarla İletişim Kurarak
|Hedefleme Sistemi
|TOYGUN EOTS (Gövde İçine Gömülü Elektro-Optik Sistem)
|Diğer Uçaklarla İletişim Kurarak
|Hava-Hava Mühimmatı
|GÖKDOĞAN, BOZDOĞAN
|AIM-120 AMRAAM
|Otonomi Seviyesi
|Kendi radarı ile tespit, takip ve angajman yapabilen tam otonom
|İnsanlı uçak operatörü tarafından yönetilen ve onaylanan otonomi
|Gemi Kabiliyeti
|Uçak Gemilerinden Kalkış ve İniş
|Yok
Sonuç: Tamamen farklı amaca yönelik iki farklı savaş uçağı
Bayraktar Kızılelma, Türkiye’nin otonom hava-hava muharebelerinde dışa bağımlılığını azaltmayı hedefleyen, kendi sensörleriyle angajman kurabilen, gemi konuşlu ve yüksek vurucu güce sahip robotik bir savaş uçağı olarak çıtayı yukarı çekiyor.
Boeing MQ-28 Ghost Bat ise insanlı filoların yeteneklerini büyüten, onları koruyan, durumsal farkındalığı artıran ve maliyet-etkin şekilde sayısal üstünlük sağlayan bir “sadık yoldaş” konseptinin en olgun temsilcisi.
Özetle:
- Bayraktar Kızılelma, bağımsız karar verebilen ve tek başına savaşabilen bir insansız avcı uçağı. Kızılelma insanlı savaş uçaklarının yerini almak için geliştirildi.
- MQ-28 Ghost Bat, insanlı uçakları destekleyen ve onların gücünü çarpan etkisiyle artıran bir ekip oyuncusu. MQ-28 Ghost Bat, insanlı savaş uçaklarıyla yapılan muharebenin gücünü artırmak için geliştirildi.
