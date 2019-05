Boeing'ten otonom uçuş teknolojisine yatırım

Havacılık ve uzay denildiğinde akla gelen ilk şirketlerden olan ABD'li Boeing; otonom sürüşü hedef alan uçan araba veya otonom uçak geliştirme çalışmalarında Airbus veya Uber gibi rakiplerine kıyasla geride kalmış gibi görünüyor. Bu eksikliği kapatmak isteyen Boeing, geçtiğimiz nisan ayında HorizonX isimli risk sermayesi şirketi yaparak bu alanda yatırımların şekil vermeye başlamıştı. HorizonX'in ilk yatırımı da otonom sürüş üzerine çalışmalar yapan Near Earth Autonomy isimli girişime yönelik oldu.





Geçmişi Parlak

Carnegie Mellon Üniversitesi Robotik Enstitüsü'ndeki araştırmacılar tarafından oluşturulan Near Earth Autonomy; üç boyutlu haritalama ve iniş bölgesi belirleme için sensör ve yazılımlar geliştirerek otonom uçuş teknolojisini bir an önce ticari kullanıma sunmak için çalışmalar yürütüyor. 2010 yılında ABD ordusu ile ortaklaşa çalışan ve dünyanın ilk gerçek boyutlu otonom helikopter uçuşunu gerçekleştiren Near Earth Autonomy, ABD donanması için de otonom bir kargo dağıtım platformu geliştirme çalışması yürütüyor. Başarılı çalışmaları ile dikkat çeken girişim, hava araçlarının araziyi analiz etmesi ve arazi koşullarına göre otonom olarak iniş yapmasını sağlayan başarılı yazılımların da üreticisi konumunda.





HorizonX yatırımın miktarını net olarak açıklamazken HorizonX Başkan Yardımcısı Steve Nordlund, yatırımın gelişmekte olan otonom uçuş teknolojisi için kilit rol oynayacağını dile getirdi. Bu yatırımla birlikte otonom uçuş teknolojilerine verdiği önemi bir kez daha gösteren Boeing, bu ayın başında yaptığı açıklamayla bu alanda faaliyet gösteren bir diğer başarılı şirket Aurora Flight Sciences'ı satın alacağını duyurmuştu. Bugüne kadar 30'dan fazla insansız hava aracı tasarlayan ve uçuran Aurora, son on yılda askeri ve ticari uygulamalar için Boeing ile ortaklıklar yapmıştı.