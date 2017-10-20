Blue Origin uzay turizmine bir adım daha yaklaştı: Şirket, dev roket motorunu ateşledi

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'a ait Blue Origin şirketi uzay turizminde rakibi olan SpaceX'in aksine ilk etapta çalışmalarını gizlice ilerletip çalışmalarıyla ilgili çok fazla detay paylaşmayı tercih etmemişti. Geçen yılın başından itibaren ilk ürünlerin ortaya konmasıyla birlikte bu politikasından vazgeçen şirket, bugün yeni bir kilometretaşını geride bıraktı. Uzay turizminde şirkete güç verecek olan ve şirketin 6 yıldır üzerinde çalıştığı BE-4 roket motoru başarıyla test edildi.

ABD'nin Teksas eyaletinde gerçekleştirilen testte motor yüzde 50 performansla çalıştırılırken 3 saniyelik çalışma anına ait farklı açılardan çekilen görüntüler Blue Origin'in Twitter adresinden paylaşıldı. Tabi bu motorların şirket için önemi son derece büyük zira BE-4 roket motorları şirketin Blue ORigin'in yeni nesil tekrar kullanılabilir New Gleen roketine güç verecek. Yedi adet BE-4 motoruyla toplamda 3.850.000 pound itici güce ulaşacak olan New Glenn roketi yörüngeye yük ve insan taşıyacak.

Mevcut gücüyle SpaceX'in Raptor motorundan bile çok daha güçlü olan BE-4 motorları, Delta IV roketlerinde kullanılan Rocketdyne'in RS-68 motorundan sonra geliştirilen en güçlü roket motoru olarak dikkat çekiyor. Bununla birlikte 550.000 pound itici kuvvete sahip olan BE-4 motorlarının üretimi son derece maliyetli ancak Blue Origin ilk motorunu başarıyla test ederek artık uzay turizminde hafife alınmaması gereken bir oyuncu olduğunu gösteriyor.

2000 yılında kurulan ve diğer deneyimli üreticilere kıyasla roket motoru konusunda çok az tecrübeye sahip olan Blue Origin'in BE-4 roket motorunu başarıyla çalıştırmasından memnun olan bir şirket daha var: ULA Launch. NASA ve ABD Savunma Bakanlığı'na ürün tedariki gerçekleştiren ULA Launch, masraflı Delta IV serisi roketlerinin yerini yeni nesil Vulcan roketleriyle doldurmak istiyor. Şirketin Vulcan roketlerinden öncelikli olarak tercih edeceği motor ise BE-4. Bu açıdan bakıldığında ULA Launch için de çok önemli olan test görüntülerinin paylaşılmasının ardından şirket Twitter hesabından açıklama yaparak başarılı testlerden memnuniyet duyduklarını kaydetti.

https://www.engadget.com/2017/10/20/blue-origin-new-glenn-be-4-rocket-engine-test/