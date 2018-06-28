Boğaziçi Üniversitesinden büyük başarı

Yirmi yıldan fazla bir süredir global olarak robot teknolojilerinin sahne aldığı ve büyük ödül için yarıştığı RoboCup turnuvasına bu yıl ülkemiz de damga vurdu. Boğaziçi Üniversitesi RoboAKUT takımı turnuvada üçüncülük elde etti.

RoboAKUT nedir?

Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Okan Aşık ile bölüm öğrencileri Gökçe Uludoğan, Hatice Kübra Eryılmaz’dan oluşan RoboAKUT Takımı, turnuvada Arama Kurtarma Simülasyon kategorisinde yarıştı.

RoboAKUT ekibi 2002 yılından bu yana RoboCup turnuvalarına katılıyor. 2010 yılında Singapur’da birincilik elde etmişti. 2017 yılında IranOpen versiyonunda da şampiyonluk yaşadı.

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RoboCup, 1997 yılından beri her yıl farklı bir ülkede düzenlenen, olimpiyat ölçeğinde futbol, arama-kurtarma, ev ve endüstriyel robotlar kategorilerinde yarışmalar ve sempozyumdan oluşan bilimsel bir organizasyon.

2018 yılı RoboCup dünya şampiyonası, Kanada’nın Montreal şehrinde 40’a yakın ülkeden 2000 üzerinde katılımcıya ev sahipliği yaptı. Aralarında Japonya, Almanya, Amerika, Tayland gibi ülkelerin en iyi üniversitelerinden 28 takımın katıldığı arama kurtarma liginde yarışmacıların farklı özellikleri olan sahalarda yarışmaları beklendi.

Her bir alan robotların manevra, otonomluk, keşif ve el becerileri gibi belirli yeteneklerini test etmek üzere NIST (Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü) tarafından oluşturulan standartlar kapsamında tasarlandı. Takımlar her bir alanda alınan puanlar sonucunda farklı kategorilerde değerlendirildi.