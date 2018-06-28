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Boğaziçi Üniversitesinden büyük başarı

Boğaziçi Üniversitesinde faaliyet gösteren RoboAKUT ekibi, Kanada Montreal'de düzenlenen RoboCup 2018 Arama Kurtarma Simülasyon yarışmasında dünya üçüncüsü oldu.
11 ay (Son Güncelleme: 11 ay)
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Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
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Yirmi yıldan fazla bir süredir global olarak robot teknolojilerinin sahne aldığı ve büyük ödül için yarıştığı RoboCup turnuvasına bu yıl ülkemiz de damga vurdu. Boğaziçi Üniversitesi RoboAKUT takımı turnuvada üçüncülük elde etti.

RoboAKUT nedir?

Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Okan Aşık ile bölüm öğrencileri Gökçe Uludoğan, Hatice Kübra Eryılmaz’dan oluşan RoboAKUT Takımı, turnuvada Arama Kurtarma Simülasyon kategorisinde yarıştı.

RoboAKUT ekibi 2002 yılından bu yana RoboCup turnuvalarına katılıyor. 2010 yılında Singapur’da birincilik elde etmişti. 2017 yılında IranOpen versiyonunda da şampiyonluk yaşadı.

Ayrıca Bkz. "Corsair’den oyun yayıncılığı alanında büyük adım"

RoboCup, 1997 yılından beri her yıl farklı bir ülkede düzenlenen, olimpiyat ölçeğinde futbol, arama-kurtarma, ev ve endüstriyel robotlar kategorilerinde yarışmalar ve sempozyumdan oluşan bilimsel bir organizasyon.

2018 yılı RoboCup dünya şampiyonası, Kanada’nın Montreal şehrinde 40’a yakın ülkeden 2000 üzerinde katılımcıya ev sahipliği yaptı. Aralarında Japonya, Almanya, Amerika, Tayland gibi ülkelerin en iyi üniversitelerinden 28 takımın katıldığı arama kurtarma liginde yarışmacıların farklı özellikleri olan sahalarda yarışmaları beklendi.

Her bir alan robotların manevra, otonomluk, keşif ve el becerileri gibi belirli yeteneklerini test etmek üzere NIST (Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü) tarafından oluşturulan standartlar kapsamında tasarlandı. Takımlar her bir alanda alınan puanlar sonucunda farklı kategorilerde değerlendirildi.

 

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considerable 11 ay en beğenilen koyunsavar
Boğaziçi üniversitesi başörtüsü yasakları olduğu dönemde bile okula başörtü ile öğrencisini sokar öğrencisine dokundurtmaz ve okula polisi sokmazdı.
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koyunsavar 11 ay
O başarıda bir zamanlar okula sokmadıkları başörtülü kız a nasıp oldu zuhahah
5 Yanıt Yanıtla +25
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bwhiteshark 11 ay

Ülkemiz damga vurdu! Ne damgası vurdu acaba?
Bir de simülasyon kategorisi nedir? Kod mu yazmışlar? Tam ürün nedir?
Şu anda onaylamadığımız yasaklar için; Okullara, Askeriyeye, Kamuya Tetöcüler gibi zihniyette illetler dolmasın diye önlem düşünmüşler ama riyakarlıkta sınır tanımadıkları için çala çırpa her yere bulaşıp yıllarca kamuflajın alasını yapmışlar. Ama bu kızımız el uzatılınca köşe bucak kaçan bıyıklı kızlarımıza benzemiyor. Erkek arkasında kendini 2. sınıf olarak görmeyecek, bir kereden birşey olmaz demeyecek , sesini yükseltip fikir önderliği de edebilecek zihniyette yetişir. Sadece mezuniyet bir işe yaramıyor, araştıran, soran sorgulayan , ayıran değil, birleştiren dinamik insanlara bu ülkenin ihtiyacı var. Boğaziçi gibi iyi bir kurumdan mezun olacak gençlerimizden beklenti budur. Yoksa nice mezun sandıklarımızın da sonunu gördük, birer kukla.
Ülkemiz damga vurdu! Ne damgası vurdu acaba?Bir de simülasyon kategorisi nedir? Kod mu yazmışlar? Tam ürün nedir?Şu anda onaylamadığımız yasakla...
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ONY86 11 ay
discoveryde yayınlanan robotik savaşlar geldi aklıma :)
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napolyon94 11 ay
Arkadaslari tebrikler. Yorumlardakilerin ailelerine gani gani sabirlar dileriz.
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bwhiteshark 11 ay

Ülkemiz damga vurdu! Ne damgası vurdu acaba?
Bir de simülasyon kategorisi nedir? Kod mu yazmışlar? Tam ürün nedir?
Şu anda onaylamadığımız yasaklar için; Okullara, Askeriyeye, Kamuya Tetöcüler gibi zihniyette illetler dolmasın diye önlem düşünmüşler ama riyakarlıkta sınır tanımadıkları için çala çırpa her yere bulaşıp yıllarca kamuflajın alasını yapmışlar. Ama bu kızımız el uzatılınca köşe bucak kaçan bıyıklı kızlarımıza benzemiyor. Erkek arkasında kendini 2. sınıf olarak görmeyecek, bir kereden birşey olmaz demeyecek , sesini yükseltip fikir önderliği de edebilecek zihniyette yetişir. Sadece mezuniyet bir işe yaramıyor, araştıran, soran sorgulayan , ayıran değil, birleştiren dinamik insanlara bu ülkenin ihtiyacı var. Boğaziçi gibi iyi bir kurumdan mezun olacak gençlerimizden beklenti budur. Yoksa nice mezun sandıklarımızın da sonunu gördük, birer kukla.
1 Yanıt Yanıtla +4
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Hobar 11 ay bwhiteshark
Hacı ne diyon sen yav
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koyunsavar 11 ay
O başarıda bir zamanlar okula sokmadıkları başörtülü kız a nasıp oldu zuhahah
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001ATB 11 ay koyunsavar
Komik olan ne dostum???
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considerable 11 ay koyunsavar
Boğaziçi üniversitesi başörtüsü yasakları olduğu dönemde bile okula başörtü ile öğrencisini sokar öğrencisine dokundurtmaz ve okula polisi sokmazdı.
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pro-üye 11 ay koyunsavar
işte bu yüzden hiçbir zaman gelişmiş ülke olamayacağız... Olayı,başarıyı,geleceği konuşacağımıza konuştuğumuz şeye bak
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ssbrutality 11 ay
:D
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