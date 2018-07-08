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Booking.com “kurumsal üye” düzenlemesiyle yeniden açılacak

Online otel rezervasyon sitesi Booking.com, adım adım Türkiye'ye dönüyor. Davacı TURSAB, Booking.com'un yeniden açılması için kurumsal üyelik statüsü üzerinde çalışıldığını duyurdu.
10 ay
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Web Siteleri
Yusuf Akbaş
Yazar
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Booking.com “kurumsal üye” düzenlemesiyle yeniden açılacak

Haksız rekabet oluşturduğu gerekçesiyle Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TURSAB) tarafından açılan davayla kullanılması durdurulan Booking.com’un yeniden açılması gündeme geldi. TURSAB Başkanı, Booking vb. siteler için yasal düzenleme yapılacağını duyurdu.

CNN Türk’e katıldığı bir programda konuşan TURSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, Boooking.com benzeri siteler için “kurumsal üyelik” statüsü üzerinde çalışıldığını ve bu düzenlemenin yürürlüğe girmesi ile Booking.com’un yeniden açılacağını açıkladı.

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Bağlıkaya, “Merkezleri Türkiye dışında olup, tüketiciyle turizmciyi bir araya getirerek para kazandıran Booking.com benzeri siteler için ‘kurumsal üyelik’ statüsü üzerinde çalışıyoruz. Bu statüyü hayata geçirince Booking.com benzeri hizmetler ülkemizde yeniden hizmete açılabilecekler. Bu konuda geçtiğimiz günlerde görüştüğümüz Booking.com yetkililerine teklifte bulunduk” dedi.

Bookng.com benzeri yabancı siteleri de kapsıyor

Otel rezervasyon platformu Booking.com, vergi ödemeden gelir elde ederek haksız rekabet oluşturduğu gerekçesi ile TURSAB’ın açtığı dava sonucunda kapanmıştı. Kurumsal üyelik statüsü ile yeniden açılması gündeme geldi. Kurumsal üyelik statüsü, Booking.com benzeri diğer yabancı siteleri de kapsıyor.

Booking.com’un yeniden açılabilmesi için kurumsal üyelik statüsünün yasal olarak yürürlüğe girmesi ve Booking’in bu statüdeki şartları kabul etmesi gerekiyor.


https://www.cnnturk.com/video/turkiye/booking-com-yeniden-acilacak Yorum Yaz
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Usbehci 10 ay en beğenilen
Darısı Paypal ve Uber'e...
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Khalees1 10 ay
Bazı güç odaklarınca alınan kararların, faturasını yine vatandaş ödemiş oldu. Global şirketlere kafa tutamayacağını devletimizin anlaması geç oluyor...
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DivingDeep 10 ay
Amma boş yorumlar yapılıyor, hiçbir akıl yürütme yok. Bi şirket gelsin istediği gibi at koştursun o zaman.
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DH Misafiri 10 ay
Bu sirketlerin yerinde ben olsam Turkiyeye uzun bir sure gelmem. Ayni Hollywood Sinema endustrisinin yaptigi gibi. Hollywood'ta zamaninda film cekmek isteyince bir suru zorluk cikarilmis ve esktra vergiler konmustu. O dervideki uc bes zengin film yapimcisinin agzina bakip. Ne oldu Hollywood'ta hicbirsey olmadi. Olan Turk oyunculara ve yesil cam'a olmustu.
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Khalees1 10 ay
Bazı güç odaklarınca alınan kararların, faturasını yine vatandaş ödemiş oldu. Global şirketlere kafa tutamayacağını devletimizin anlaması geç oluyor...
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MustafaC53 10 ay Khalees1
O kadar mı eziksin ya. Avrupa ve Amerika dünya devleti şirketlere milyar dolar ceza kesiyor, haberin var mı ? ...
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Osret 10 ay
PayPal gerçekten geri gelmeli çok önemli bir servis
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Usbehci 10 ay en beğenilen
Darısı Paypal ve Uber'e...
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