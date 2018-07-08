Booking.com “kurumsal üye” düzenlemesiyle yeniden açılacak

Haksız rekabet oluşturduğu gerekçesiyle Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TURSAB) tarafından açılan davayla kullanılması durdurulan Booking.com’un yeniden açılması gündeme geldi. TURSAB Başkanı, Booking vb. siteler için yasal düzenleme yapılacağını duyurdu.

CNN Türk’e katıldığı bir programda konuşan TURSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, Boooking.com benzeri siteler için “kurumsal üyelik” statüsü üzerinde çalışıldığını ve bu düzenlemenin yürürlüğe girmesi ile Booking.com’un yeniden açılacağını açıkladı.

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Bağlıkaya, “Merkezleri Türkiye dışında olup, tüketiciyle turizmciyi bir araya getirerek para kazandıran Booking.com benzeri siteler için ‘kurumsal üyelik’ statüsü üzerinde çalışıyoruz. Bu statüyü hayata geçirince Booking.com benzeri hizmetler ülkemizde yeniden hizmete açılabilecekler. Bu konuda geçtiğimiz günlerde görüştüğümüz Booking.com yetkililerine teklifte bulunduk” dedi.

Bookng.com benzeri yabancı siteleri de kapsıyor

Otel rezervasyon platformu Booking.com, vergi ödemeden gelir elde ederek haksız rekabet oluşturduğu gerekçesi ile TURSAB’ın açtığı dava sonucunda kapanmıştı. Kurumsal üyelik statüsü ile yeniden açılması gündeme geldi. Kurumsal üyelik statüsü, Booking.com benzeri diğer yabancı siteleri de kapsıyor.

Booking.com’un yeniden açılabilmesi için kurumsal üyelik statüsünün yasal olarak yürürlüğe girmesi ve Booking’in bu statüdeki şartları kabul etmesi gerekiyor.

https://www.cnnturk.com/video/turkiye/booking-com-yeniden-acilacak