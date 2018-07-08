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Bakterilerle dolu güneş paneli bulutlu havalarda bile elektrik üretebiliyor

British Columbia Üniversitesi'ndeki araştırmacılar bakterilerin fotosentez yeteneğini kullanarak yeni bir güneş paneli modeli geliştirdi. Verim rekoru kıran güneş paneli loş ışıkta da çalışabiliyor.
10 ay
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Alternatif Enerji
Furkan Babur
Yazar
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Bakterilerle dolu güneş paneli bulutlu havalarda bile elektrik üretebiliyor
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Güneş panelleri günümüzde en önemli yenilebilir enerji çözümlerinden biri olsa da henüz istenilen verim oranına ulaşabilmiş değiller. Öte yandan Kuzey Avrupa gibi bulutlu gün sayısının bir hayli fazla olduğu bölgelerde güneş paneli kullanımı performansı oldukça düşük olduğu için pek tercih edilmiyor. British Columbia Üniversitesi(UBC)'ndeki araştırmacılar ise güneş panellerindeki verim ve bulutlu hava zafiyetini aynı anda çözebilecek yeni nesil bir güneş paneli geliştirdi. Araştırmacılar bu panelde çoğu güneş panelindeki gibi elektronik malzemeler yerine bakteri kullanıyor.


Doğrudan bakterileri kullandılar 

Fotosentez yöntemiyle güneş ışığını enerjiye çevirebilen bakterileri güneş panellerinde kullanma fikri aslında yeni bir fikir değil. Daha önce bazı araştırmacılar bakterilerde fotosentezi yöneten klorofilde bulunan likopen pigmentini çıkarıp güneş panelinde kullanmaya çalışmıştı ancak likopenin hücreden ayrılması hem maliyetli hem de toksik çözücüler gerektiren karmaşık bir süreçti. Ve bu sürecin sonunda likopen ciddi miktarda tahribata uğruyordu. Bu nedenle bakterilerin kullanıldığı ilk ''biyojenik'' güneş panelleri istenilen sonuca ulaşamamıştı. 


UBC'deki araştırmacılar ise bakteriden bir bölümü ayırmak yerine doğrudan bakteriyi kullanmaya karar verdi. Araştırmacılar öncelikle doğal olarak fotosentez yapabilen E. coli bakterisini aşırı şekilde likopen üretebilecek şekilde yeniden tasarladı. Daha sonra bu bakterileri yarı iletken malzemeyle ekip, bakterileri cam yüzeye yerleştirdi. 


Bakterilerle dolu güneş panelini test eden araştırmacılar şaşırtıcı derecede iyi sonuçlarla karşılaştı. Bugüne kadar biyojenik bir güneş paneliyle elde edilen en yüksek değer santimetrekare başına 0.362 miliamperdi. Araştırmacıların geliştirdiği güneş paneli ise santimetrekare başına 0.686 miliamper akım üretmeyi başardı. Bu anlamda bir rekora imza atan ekip ayrıca güneş panelinin loş ışıkta da akım üretebildiğini açıkladı. Yani bulutlu havalarda da güneş paneli elektrik üretebilecek.


Kısa sürede ticari kullanıma sunulabilir 

Geliştirdikleri güneş panelinin ekonomik ve sürdürülebilir bir şekilde üretilebileceğini ve yeterli optimizasyon ile geleneksel güneş hücreleri gibi benzer verimliliklerde performans gösterebileceğini belirten araştırmanın lideri Vikramaditya Yadav, paneli bir an önce ticari kullanıma sunmayı planlıyor ancak henüz çözülmesi gereken bir problem var. Yarı iletkenlerle kaplanan bakteriler bir süre sonra ölüyor bu da güneş panelinin sürekli olarak aynı verimde çalışamayacağı anlamına geliyor. Ekip şimdi bakterilerin ölmeden akım üretmeye devam edeceği bir teknik geliştirmeye çalışıyor. 


https://newatlas.com/bacteria-solar-cell/55339/ Yorum Yaz
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Gt95 10 ay
aselsan yanlız kek değil insansız hava aracları üretiyor kek değil mermi sıkıyor teröristlere sen ne üretin de konuşuyorsun kek cay diye alay ediyorsunuz
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entropy_tr 10 ay
Karşıt, yandaş, paydaş, odaş, budaş yorumları geçersek iki üç tane konu ile doğrudan alakalı yorum var. Konu hakkında diyecek lafı bulunmayanlar karşıt oldukları görüştekilere sataşmak için ilgili ilgisiz her ortamı kullanmaktan çekinmiyor, utanmıyorlar.
Bilgi çağının en temel ihtiyaçlarından biri haline gelen enerjinin, özellikle de depolanması ve taşınması haberlerini epeyce görüyoruz DH gibi tekno-haber sitelerinde. Yenilenebilir temiz enerji kaynaklarının en yaygın kullanılan ikisi rüzgar ve güneş enerjisi. Diğer yenilenebilir enerji seçenekleri gibi rüzgar enerjisinden elektrik üretmek için gereken yatırımın, bakım ve onarım giderlerinin güneş enerjini elektrik enerjisine dönüştüren panellerine göre oldukça pahalı olması verimli güneş enerjisi panelleri üretimi ile ilgili daha fazla araştırma yapılmasına yol açıyor.
Buradaki araştırmada panelde bakteri kullanımı verimliliği neredeyse iki katına çıkarmış ama bakterilerin sonlu ömrü panel ömrünü de oldukça kısaltmış. Bazı yorumlarda kapalı habitat kurulmasından bahsedilmiş fakat o habitattan bir şey çektiğimizde (burada elektrik) o habitat gerçekte kapalı bir sistem mi olur diye sormak gerek. Öyle ya da böyle dengesini bozuyoruz, entropiyi kendi elimizle artırıyoruz. Bu konuları elbette düşünmüştür araştırmayı yapanlar lakin biz burada "kendi aramızda fikir paylaşımı yapıyoruz" düşüncesi ile şunu diyebilirim: belki dışarıdan besin takviyesi ve bakterinin üremesinin sağlanması ile panel ömrü uzatılabilir (bu aşamada kurgudan çıkıp fanteziye de girilebilinir de ben girmeyeceğim). Tabii güneş enerjisi panellerinin ömrü uzun olsun diye bu araştırmada kullanılan e.coli bakterisini bir şekilde beslemek, üremesini sağlamak ister miydim? Hiç sanmıyorum. Daha masum bir bakteri ile haşır neşir olmak daha güvende hissettirirdi. ;)
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MonitörKertenkelesi 10 ay
Ne keki ne makarnası ne oluyor??? Güzelim DH ne hale gelmiş yazık.
Eskiden böyle konuların altında aklı ile fikri ile yazı yazan teknoloji meraklısı üyeler olurdu şimdi parasının hakkını verme derdindeki maaşlı troller, kek diyor, makarna diyor ona da kendi tayfası like atıp mesajı yukarı taşıyor ki gündem olsun. Yazık. Maksat Donanım Haberi bitirmek, yok etmek. Bence konu ile alakasız yazı yazılmasını da şikayet butonundan belirtmek gerek böylece sayıları azalır bu trollüğü ucuz sitelerde yaparlar belki.
Biraz kitap bilim okusanız da keşke doğru dürüst bir meslek edinseniz, böyle trollük nereye kadar, hayır bunların peşinden gidecek kadar saf üye var mı Donanım Haberde orasını bilmiyorum. Millet saf değil kim nedir ne değildir anlıyor. Bu tür goygoyculara meyleden yok. Neyse maaşınızdan etmeyeyim siz çalışın böyle buralarda.
Bakteri Panellere gelince. Bakteriler ile ilgili bir panel yapılmış ama benim merakımı cezbeden bu panelelr kırıldığında etrafa yayılacak bu bakterilerin vereceği sorunlar hastalıkları hesaba katıyorar mı acaba? Daha da dayanıklı bakteri üretmeye gidiyorlar ölmesin diye ama sanırım bu daha büyük bir sağlık ve çevre sorununu beraberinde getirecektir.
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tunc@y 10 ay
Millet kısıtlı yerde nelerle uğraşıyor. Biz bol rüzgar ve güneş varken hala kömürle çalışan termik santraller inşa ediyoruz/ettiriyoruz. Sırada nükleer var. Anlaşılan enerji alanında da bir katliam yaşamadan akıllanmayacağız.
Eleştirince siyaset yapmış sayılıyoruz ama bir tarafta temiz, doğaya ve insanlığa zararı olmayacak enerji varken bunun tercih edilmemesini de bırakın eleştirelim.
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DH Misafiri 10 ay
Donanım haber bitmiş..
Partiler, siyasetçiler arenası olmuş.
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1ses1 10 ay
Bikaç kişinin yorumları harici geri kalanı ya siyaset ya bu işlerden bir haberi var yada şaklabanlık yapmak için yazıyor.
Yazık vallahi. Konuya bak birde yorumlara.
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DH Misafiri 10 ay
donanımhaber'in siyasi yorum yapanlara mesaj kısıtlaması getirip eski haline dönmesi gerekiyor. Eskiden ürün/teknoloji ile alakalı bilgi içeren yorumlar benzer teknolojilerin linkleri paylaşılırken şimdi her haberin altında çay, kek muhabbet yapılıyor. Bu seviyesiz yorumları okumak işkence haline geldi.
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DH Misafiri 10 ay
Yaw bu teknoloji Alaska da kullanıyorlar zaten, kapalı havalarda bile ısınma ve su için. Bizde yılın büyük kısmı güneşli ama sadece su ısıtma için kullanıyoruz güneş enerjisini, yani elin gavuru bunu kombiye vs bağlamış teknolojisi ile yıllardır..
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alp0007 10 ay
İnsanlığın doğayı kirletmeyecek enerjiye ihtiyacı var. Ya bunu bulacağız yada yok olacağız.
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bodyman700 10 ay
millet haberin altında siyaset kasmış ama benim asıl merak etiiğim kullanılan bakteri e.coli nin insan ve çevreye etkisi. bakım sırasında en ufak bir temasta ciddi bakteriyel enfeksiyon riski var sanki. yukarda bir arkadaşın dediği gibi habitat oluşturduktan sonra sızıntı vb. izolasyon sıkıntısında tüm evi hasta edebilir gibi geliyor bana. merak eden varsa e.coli insanda ne yapar diye google dan bakabilir.
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sniper23 10 ay bodyman700
Zombi istilası olmaz değil mi?
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Abdülhak Hamit Tarhan 10 ay
Yorumlara gülmekten karnım ağrıdı yaaaaabbvvvvv
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Güneş Paneli, güneş enerjisi ve
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