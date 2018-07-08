Bakterilerle dolu güneş paneli bulutlu havalarda bile elektrik üretebiliyor

Doğrudan bakterileri kullandılar
Fotosentez yöntemiyle güneş ışığını enerjiye çevirebilen bakterileri güneş panellerinde kullanma fikri aslında yeni bir fikir değil. Daha önce bazı araştırmacılar bakterilerde fotosentezi yöneten klorofilde bulunan likopen pigmentini çıkarıp güneş panelinde kullanmaya çalışmıştı ancak likopenin hücreden ayrılması hem maliyetli hem de toksik çözücüler gerektiren karmaşık bir süreçti. Ve bu sürecin sonunda likopen ciddi miktarda tahribata uğruyordu. Bu nedenle bakterilerin kullanıldığı ilk ''biyojenik'' güneş panelleri istenilen sonuca ulaşamamıştı.
UBC'deki araştırmacılar ise bakteriden bir bölümü ayırmak yerine doğrudan bakteriyi kullanmaya karar verdi. Araştırmacılar öncelikle doğal olarak fotosentez yapabilen E. coli bakterisini aşırı şekilde likopen üretebilecek şekilde yeniden tasarladı. Daha sonra bu bakterileri yarı iletken malzemeyle ekip, bakterileri cam yüzeye yerleştirdi.
Bakterilerle dolu güneş panelini test eden araştırmacılar şaşırtıcı derecede iyi sonuçlarla karşılaştı. Bugüne kadar biyojenik bir güneş paneliyle elde edilen en yüksek değer santimetrekare başına 0.362 miliamperdi. Araştırmacıların geliştirdiği güneş paneli ise santimetrekare başına 0.686 miliamper akım üretmeyi başardı. Bu anlamda bir rekora imza atan ekip ayrıca güneş panelinin loş ışıkta da akım üretebildiğini açıkladı. Yani bulutlu havalarda da güneş paneli elektrik üretebilecek.
Kısa sürede ticari kullanıma sunulabilir
Geliştirdikleri güneş panelinin ekonomik ve sürdürülebilir bir şekilde üretilebileceğini ve yeterli optimizasyon ile geleneksel güneş hücreleri gibi benzer verimliliklerde performans gösterebileceğini belirten araştırmanın lideri Vikramaditya Yadav, paneli bir an önce ticari kullanıma sunmayı planlıyor ancak henüz çözülmesi gereken bir problem var. Yarı iletkenlerle kaplanan bakteriler bir süre sonra ölüyor bu da güneş panelinin sürekli olarak aynı verimde çalışamayacağı anlamına geliyor. Ekip şimdi bakterilerin ölmeden akım üretmeye devam edeceği bir teknik geliştirmeye çalışıyor.
https://newatlas.com/bacteria-solar-cell/55339/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bilgi çağının en temel ihtiyaçlarından biri haline gelen enerjinin, özellikle de depolanması ve taşınması haberlerini epeyce görüyoruz DH gibi tekno-haber sitelerinde. Yenilenebilir temiz enerji kaynaklarının en yaygın kullanılan ikisi rüzgar ve güneş enerjisi. Diğer yenilenebilir enerji seçenekleri gibi rüzgar enerjisinden elektrik üretmek için gereken yatırımın, bakım ve onarım giderlerinin güneş enerjini elektrik enerjisine dönüştüren panellerine göre oldukça pahalı olması verimli güneş enerjisi panelleri üretimi ile ilgili daha fazla araştırma yapılmasına yol açıyor.
Buradaki araştırmada panelde bakteri kullanımı verimliliği neredeyse iki katına çıkarmış ama bakterilerin sonlu ömrü panel ömrünü de oldukça kısaltmış. Bazı yorumlarda kapalı habitat kurulmasından bahsedilmiş fakat o habitattan bir şey çektiğimizde (burada elektrik) o habitat gerçekte kapalı bir sistem mi olur diye sormak gerek. Öyle ya da böyle dengesini bozuyoruz, entropiyi kendi elimizle artırıyoruz. Bu konuları elbette düşünmüştür araştırmayı yapanlar lakin biz burada "kendi aramızda fikir paylaşımı yapıyoruz" düşüncesi ile şunu diyebilirim: belki dışarıdan besin takviyesi ve bakterinin üremesinin sağlanması ile panel ömrü uzatılabilir (bu aşamada kurgudan çıkıp fanteziye de girilebilinir de ben girmeyeceğim). Tabii güneş enerjisi panellerinin ömrü uzun olsun diye bu araştırmada kullanılan e.coli bakterisini bir şekilde beslemek, üremesini sağlamak ister miydim? Hiç sanmıyorum. Daha masum bir bakteri ile haşır neşir olmak daha güvende hissettirirdi. ;)
Eskiden böyle konuların altında aklı ile fikri ile yazı yazan teknoloji meraklısı üyeler olurdu şimdi parasının hakkını verme derdindeki maaşlı troller, kek diyor, makarna diyor ona da kendi tayfası like atıp mesajı yukarı taşıyor ki gündem olsun. Yazık. Maksat Donanım Haberi bitirmek, yok etmek. Bence konu ile alakasız yazı yazılmasını da şikayet butonundan belirtmek gerek böylece sayıları azalır bu trollüğü ucuz sitelerde yaparlar belki.
Biraz kitap bilim okusanız da keşke doğru dürüst bir meslek edinseniz, böyle trollük nereye kadar, hayır bunların peşinden gidecek kadar saf üye var mı Donanım Haberde orasını bilmiyorum. Millet saf değil kim nedir ne değildir anlıyor. Bu tür goygoyculara meyleden yok. Neyse maaşınızdan etmeyeyim siz çalışın böyle buralarda.
Bakteri Panellere gelince. Bakteriler ile ilgili bir panel yapılmış ama benim merakımı cezbeden bu panelelr kırıldığında etrafa yayılacak bu bakterilerin vereceği sorunlar hastalıkları hesaba katıyorar mı acaba? Daha da dayanıklı bakteri üretmeye gidiyorlar ölmesin diye ama sanırım bu daha büyük bir sağlık ve çevre sorununu beraberinde getirecektir.
Eleştirince siyaset yapmış sayılıyoruz ama bir tarafta temiz, doğaya ve insanlığa zararı olmayacak enerji varken bunun tercih edilmemesini de bırakın eleştirelim.
Partiler, siyasetçiler arenası olmuş.
Yazık vallahi. Konuya bak birde yorumlara.
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