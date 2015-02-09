Boston Dynamics, Big Dog'un ufak versiyonunu görücüye çıkarttı

Haber Editörü
2013'ün son ayında internet devi Google tarafından satın alınan ve ATLAS, WildCat, Big Dog, Petman, Cheetah gibi üst düzey robot modellerinin altında imzası bulunan Boston Dynamics firması, gelişmiş robotları arasına ufak boyutlarıyla dikkat çeken "Spot" isimli yeni modelini de ekledi.
Boston Dynamics'in daha önce tanıttığı robotlarından 75 kg ağırlığındaki nispeten ufak gövdesiyle ayrılan Spot, hidrolik destekli dört adet bacağı ile her türlü zorlu arazide kendi dengesini sağlayabiliyor ve dahili sensörleri sayesinde otomatik olarak hareket edebiliyor. Gücünü dahili elektrik motorundan alan robot, büyük boyutlu versiyonları gibi aldığı darbeleri oldukça etkili bir şekilde absorbe edebilmesiyle de adından söz ettiriyor.
Boston Dynamics tarafından gün geçtikçe hem dış hem de iç mekan operasyonları (Askeri ve sivil arama / kurtarma vb.) için daha kullanışlı bir yapı kazanan robot ailesinin son üyesinin yapabildiklerini aşağıda yer alan video yardımıyla rahatlıkla görebilirsiniz.
http://gizmodo.com/spot-is-a-smaller-more-kickable-version-of-boston-d-1684749999 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Hayır inanmışlıkla alakası yok , elbette birgün bu gerçek anlamda yapılabilecektir. Ama şuanki teknolojiyle olması imkansız , zaten videolardaki robotların hiçbirisi gelecek vaad etmiyor. Tamamen iş yapıyoruz diye gösterilip büyük firmalardan yatırım adı altında para koparmak üzerine kurulduğu belli oluyor.
Emin olun ben robot teknolojisini yeni değil son 20 yıldır araştırıyorum , elle tutulabilecek büyük bir gelişme olmadı.Sadece sensörlerin gelişmesi ve hassaslaşmasıyla makinelerin verdiği tepkide hassaslaştı.
Gerçek anlamda terminatör misali robotların dünyaya gelebilmesi için rahat 200 yıla daha ihtiyaç var
Eğer bu kadar robot teknolojisini çok seviyorsanız ve ülkemize katkıda bulunmak istiyorsanız. Sakıp sabancı üniversitesini öğrencilerinin yaptığı suralp isimli robotu destekleyin.Gavur yapıyor abi skynet geliyor deyip 4 ayaklı dananın dengede durabilmesini alkışlamayın
Specification:
Weight Capacity: 200 Kg
Range: 50 km
Fuel: Ot
Cost: 1000 TL