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Boston Dynamics, Big Dog'un ufak versiyonunu görücüye çıkarttı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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2013'ün son ayında internet devi Google tarafından satın alınan ve ATLAS, WildCat, Big Dog, Petman, Cheetah gibi üst düzey robot modellerinin altında imzası bulunan Boston Dynamics firması, gelişmiş robotları arasına ufak boyutlarıyla dikkat çeken "Spot" isimli yeni modelini de ekledi.
Boston Dynamics'in daha önce tanıttığı robotlarından 75 kg ağırlığındaki nispeten ufak gövdesiyle ayrılan Spot, hidrolik destekli dört adet bacağı ile her türlü zorlu arazide kendi dengesini sağlayabiliyor ve dahili sensörleri sayesinde otomatik olarak hareket edebiliyor. Gücünü dahili elektrik motorundan alan robot, büyük boyutlu versiyonları gibi aldığı darbeleri oldukça etkili bir şekilde absorbe edebilmesiyle de adından söz ettiriyor.
Boston Dynamics tarafından gün geçtikçe hem dış hem de iç mekan operasyonları (Askeri ve sivil arama / kurtarma vb.) için daha kullanışlı bir yapı kazanan robot ailesinin son üyesinin yapabildiklerini aşağıda yer alan video yardımıyla rahatlıkla görebilirsiniz.


http://gizmodo.com/spot-is-a-smaller-more-kickable-version-of-boston-d-1684749999 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DeepMind 4 yıl
Hala Darpa ile anlasmalari devam mi ediyor ? Google askeriye icin robot programini sonlandiracagini aciklamisti.
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Schmerzhaft 4 yıl
Half - life 2 episode two'da ki yartatığa benzemiş bu robot :)
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bestofMd 4 yıl
10 yıl sonra etraf robot kaynar
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1BilimAdamı 4 yıl
gif'i görünce eşeği döven işid militanı videosu aklıma geldi
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WHITE_Wolf 4 yıl
Siz o arkadaşa cevap yazmayın boşuna önceleri Türkiye de yapılan bilimsel gelişmeleri küçümserlerdi şimdi iyice abartmışlar Amerika ya bile laf yetiştiriyor. Bu ve buna benzer robotları 15-20 yıla savaş alanlarında görürüz. O zaman biz ne yaptık bilime önem vermedik diye yazarız ama iş işten geçmiş olacak
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eresist 4 yıl
siz bu adama ne gösterirseniz gösterin bi kaçış yolu bulacaktır. İnanmış bir kere. Yukarıdaki kablo denge için değil düşmesi durumunda engellemek için. Dikkat edersen kablo gergin değil. Baya bi boşluk var dediğin gibi olsa idi gergin olması gerekirdi.
1 Yanıt Yanıtla
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dedektif_dh2 4 yıl eresist
eresist

siz bu adama ne gösterirseniz gösterin bi kaçış yolu bulacaktır. İnanmış bir kere. Yukarıdaki kablo denge için değil düşmesi durumunda engellemek için. Dikkat edersen kablo gergin değil. Baya bi boşluk var dediğin gibi olsa idi gergin olması gerekirdi.

Hayır inanmışlıkla alakası yok , elbette birgün bu gerçek anlamda yapılabilecektir. Ama şuanki teknolojiyle olması imkansız , zaten videolardaki robotların hiçbirisi gelecek vaad etmiyor. Tamamen iş yapıyoruz diye gösterilip büyük firmalardan yatırım adı altında para koparmak üzerine kurulduğu belli oluyor.
Emin olun ben robot teknolojisini yeni değil son 20 yıldır araştırıyorum , elle tutulabilecek büyük bir gelişme olmadı.Sadece sensörlerin gelişmesi ve hassaslaşmasıyla makinelerin verdiği tepkide hassaslaştı.

Gerçek anlamda terminatör misali robotların dünyaya gelebilmesi için rahat 200 yıla daha ihtiyaç var


Eğer bu kadar robot teknolojisini çok seviyorsanız ve ülkemize katkıda bulunmak istiyorsanız. Sakıp sabancı üniversitesini öğrencilerinin yaptığı suralp isimli robotu destekleyin.Gavur yapıyor abi skynet geliyor deyip 4 ayaklı dananın dengede durabilmesini alkışlamayın


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atilgan26 4 yıl
BUDA KATIR REŞO

Specification:

Weight Capacity: 200 Kg
Range: 50 km
Fuel: Ot
Cost: 1000 TL
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DH Misafiri 4 yıl
mallık parayla değilki. üşenmeden bir de teknik terimler kullanarak uzun uzun yorum yazmış. işsizdir allahbilir.
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Umutcan 4 yıl
Şu gariban robota çok üzülüyorum, tüm tanıtımlarda itiliyor, kakılıyor, tekmeleniyor... Yarın bir gün robotlar dünyayı ele geçirmeye kalkarsa ilk big dog'lar ayaklanacak.
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Parallel Killer 4 yıl
üstüne binilir bi versiyonu şart bunun :D
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