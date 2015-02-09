Boston Dynamics, Big Dog'un ufak versiyonunu görücüye çıkarttı

2013'ün son ayında internet devi Google tarafından satın alınan ve ATLAS, WildCat, Big Dog, Petman, Cheetah gibi üst düzey robot modellerinin altında imzası bulunan Boston Dynamics firması, gelişmiş robotları arasına ufak boyutlarıyla dikkat çeken "Spot" isimli yeni modelini de ekledi.

Boston Dynamics'in daha önce tanıttığı robotlarından 75 kg ağırlığındaki nispeten ufak gövdesiyle ayrılan Spot, hidrolik destekli dört adet bacağı ile her türlü zorlu arazide kendi dengesini sağlayabiliyor ve dahili sensörleri sayesinde otomatik olarak hareket edebiliyor. Gücünü dahili elektrik motorundan alan robot, büyük boyutlu versiyonları gibi aldığı darbeleri oldukça etkili bir şekilde absorbe edebilmesiyle de adından söz ettiriyor.

Boston Dynamics tarafından gün geçtikçe hem dış hem de iç mekan operasyonları (Askeri ve sivil arama / kurtarma vb.) için daha kullanışlı bir yapı kazanan robot ailesinin son üyesinin yapabildiklerini aşağıda yer alan video yardımıyla rahatlıkla görebilirsiniz.





http://gizmodo.com/spot-is-a-smaller-more-kickable-version-of-boston-d-1684749999