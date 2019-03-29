Boston Dynamics, 'Handle' robotunun yeni videosunu paylaştı

Robotik dünyasının parlayan yıldızı Boston Dynamics, yepyeni bir videoyla yine sahnelere geri döndü. YouTube kanalına sıklıkla yüklediği videolarla her seferinde kısa sürede tüm dünyada gündem haline gelmeyi başaran şirket, şimdi de bir süredir ortalıkta görünmeyen 'Handle' isimli robotununun yeni görüntülerini yayınladı.
Boston Dynamics'in yaptığı açıklamalarda Handle'ın lojistik amaçlar için tasarlanmış bir robot olduğu belirtiliyor. Yukarıdaki videoda robotun bir depo ortamında çok rahat bir şekilde cisimleri taşıyabildiğini görüyoruz. Şirketin ifadelerine göre Handle 15 kilograma kadar taşıma kapasitesine sahip. Ancak videodaki kutular 5 kg ağırlığındaymış.
Boston Dynamics ayrıca Handle'ın tüm taşıma işlemini otonom bir şekilde gerçekleştirdiğini söylüyor. Robotun üzerindeki kamera sistemini kullanarak işaretli paletleri tespit edebildiği belirtilmiş. Sonrasında da kutuları teker teker ayırt edip kavrayabiliyor.
Boston Dynamics, Handle'ın dengesini sağlayabilmek için bir karşı dengeleme (counterbalancing) sistemi kullanmış. Yükleri kaldıran kolun tam ters tarafına başka bir yük yerleştirildiğini görüyoruz. Kule vinçlerde sıkça rastlanan bu teknik sayesinde Handle dengesini bozmadan yüklerini taşıyabiliyor.
Handle robotu yaklaşık iki yıl önce bu videoyla ilk kez ortaya çıkmıştı. Ancak o dönemden bu yana Boston Dynamics Handle ile ilgili yeni görüntüler paylaşmadı. Şirket bunun yerine ünlü robotları Atlas ve SpotMini'ye odaklanmıştı.
Günümüzün belki de en gelişmiş robotlarını üreten Boston Dynamics, 2017 yılında yaklaşık 100 milyon dolar karşılığından Japonya merkezli firma Softbank'a satılmıştı. Boston Dynamics'in önceki sahibi ise Google'dı.
Boston Dynamics'in yaptığı açıklamalarda Handle'ın lojistik amaçlar için tasarlanmış bir robot olduğu belirtiliyor. Yukarıdaki videoda robotun bir depo ortamında çok rahat bir şekilde cisimleri taşıyabildiğini görüyoruz. Şirketin ifadelerine göre Handle 15 kilograma kadar taşıma kapasitesine sahip. Ancak videodaki kutular 5 kg ağırlığındaymış.
Boston Dynamics ayrıca Handle'ın tüm taşıma işlemini otonom bir şekilde gerçekleştirdiğini söylüyor. Robotun üzerindeki kamera sistemini kullanarak işaretli paletleri tespit edebildiği belirtilmiş. Sonrasında da kutuları teker teker ayırt edip kavrayabiliyor.
Boston Dynamics, Handle'ın dengesini sağlayabilmek için bir karşı dengeleme (counterbalancing) sistemi kullanmış. Yükleri kaldıran kolun tam ters tarafına başka bir yük yerleştirildiğini görüyoruz. Kule vinçlerde sıkça rastlanan bu teknik sayesinde Handle dengesini bozmadan yüklerini taşıyabiliyor.
Handle robotu yaklaşık iki yıl önce bu videoyla ilk kez ortaya çıkmıştı. Ancak o dönemden bu yana Boston Dynamics Handle ile ilgili yeni görüntüler paylaşmadı. Şirket bunun yerine ünlü robotları Atlas ve SpotMini'ye odaklanmıştı.
Günümüzün belki de en gelişmiş robotlarını üreten Boston Dynamics, 2017 yılında yaklaşık 100 milyon dolar karşılığından Japonya merkezli firma Softbank'a satılmıştı. Boston Dynamics'in önceki sahibi ise Google'dı.
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Bir üst modeli de sızmış internete
Gelecek farklı olacak. Düşündüğünüzden çok farklı.
Yok o başka başlıktaydı...
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