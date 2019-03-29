Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Boston Dynamics, 'Handle' robotunun yeni videosunu paylaştı

Boston Dynamics, uzun bir süredir ortalıkta görülmeyen 'Handle' isimli robotu için nihayet yeni bir video yayınladı. İşte lojistik görevler için hazırlanan Handle'ın yeni görüntüleri:
1 ay
5,3b
1
19
Diğer Bilim ve Teknoloji
Hasan Aygünoğlu
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Robotik dünyasının parlayan yıldızı Boston Dynamics, yepyeni bir videoyla yine sahnelere geri döndü. YouTube kanalına sıklıkla yüklediği videolarla her seferinde kısa sürede tüm dünyada gündem haline gelmeyi başaran şirket, şimdi de bir süredir ortalıkta görünmeyen 'Handle' isimli robotununun yeni görüntülerini yayınladı.


Boston Dynamics'in yaptığı açıklamalarda Handle'ın lojistik amaçlar için tasarlanmış bir robot olduğu belirtiliyor. Yukarıdaki videoda robotun bir depo ortamında çok rahat bir şekilde cisimleri taşıyabildiğini görüyoruz. Şirketin ifadelerine göre Handle 15 kilograma kadar taşıma kapasitesine sahip. Ancak videodaki kutular 5 kg ağırlığındaymış.

Boston Dynamics ayrıca Handle'ın tüm taşıma işlemini otonom bir şekilde gerçekleştirdiğini söylüyor. Robotun üzerindeki kamera sistemini kullanarak işaretli paletleri tespit edebildiği belirtilmiş. Sonrasında da kutuları teker teker ayırt edip kavrayabiliyor.

Boston Dynamics, Handle'ın dengesini sağlayabilmek için bir karşı dengeleme (counterbalancing) sistemi kullanmış. Yükleri kaldıran kolun tam ters tarafına başka bir yük yerleştirildiğini görüyoruz. Kule vinçlerde sıkça rastlanan bu teknik sayesinde Handle dengesini bozmadan yüklerini taşıyabiliyor.

Handle robotu yaklaşık iki yıl önce bu videoyla ilk kez ortaya çıkmıştı. Ancak o dönemden bu yana Boston Dynamics Handle ile ilgili yeni görüntüler paylaşmadı. Şirket bunun yerine ünlü robotları Atlas ve SpotMini'ye odaklanmıştı.

Günümüzün belki de en gelişmiş robotlarını üreten Boston Dynamics, 2017 yılında yaklaşık 100 milyon dolar karşılığından Japonya merkezli firma Softbank'a satılmıştı. Boston Dynamics'in önceki sahibi ise Google'dı. 

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
betulmert13 1 ay en beğenilen
bu şunu gösteriyor. gelişen dünyada çocuklarımı bir makinenin dişlisinin parçası olmaya değil beyni olmaya eğitmeliyiz. çünkü bütün dişlilerin hepsinde bir gün otonom robotlar yer alacak, insanlar değil.
bu şunu gösteriyor. gelişen dünyada çocuklarımı bir makinenin dişlisinin parçası olmaya değil beyni olmaya eğitmeliyiz. çünkü bütün dişlilerin hepsinde bir gün ...
Devamını Gör
Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Askaparta 1 ay
Fena değil ama o kadar para, teknik personel ve zamana rağmen robotlar en yaşlı insanın bastonu kadar değil.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AREryilmaz 1 ay
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Bir üst modeli de sızmış internete
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zaferq 1 ay
emekçi robotlar günü
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 1 ay
Hayır dostum. Gelecek orada değil. Gelecekte kodlamayı da robotlar yapar. Bunları yapabiliyor kodlama neden yapamasın?
Gelecek farklı olacak. Düşündüğünüzden çok farklı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Spider_hip 1 ay
Bizim elemanlar şimdilik bunların yaktığı elektrikten daha ucuza çalışıyor. 350 dolara 1 ay günde 10 saat :) Ha ileride güneşten falan kendi şarj olur o başka :)
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Darknesia 1 ay
Doğacak çocuğuma ilk işim öğretilebilecek olan tüm kodlamaları öğretmek olacak. Gelecek orada.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
betulmert13 1 ay en beğenilen
bu şunu gösteriyor. gelişen dünyada çocuklarımı bir makinenin dişlisinin parçası olmaya değil beyni olmaya eğitmeliyiz. çünkü bütün dişlilerin hepsinde bir gün otonom robotlar yer alacak, insanlar değil.
Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
oly1786 1 ay
Daha fazla tanıtmayın artık yeter öldük. bu ülkeden seyredince hazımsızlık yapıyor
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fenomenon 1 ay
hareketleri biraz garip geldi bana. sanki robot gibi değil de canlı bir varlıkmış gibi hareket ediyorlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
deniz_sea 1 ay
Yada uzaktan kumandalı gibi...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
RaptorFX 1 ay
Olmamış istemezük!
Yok o başka başlıktaydı...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +270 12 Angry Men +159 Informed +147 serdar_k +116 madmahmutd +110 flowerhorn +84 csh +81 aca-n +79 Chronotide +75 CoreXXX +61
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5302 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Boston Dynamics, robotik ve
5 etiket daha handle Diğer Bilim ve Teknoloji Bilim ve Teknoloji Hasan Aygünoğlu Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 ay Borderlands 3 resmi olarak duyuruldu 1 ay Mobil hat abonelik başvuru işlemleri e-Devlet'te 1 ay Köpekler epilepsi nöbetinin kokusunu alabiliyor 1 ay ABD’de rüzgâr ve güneş enerjisine yatırım yapmak, kömür santrallerini işletmekten daha ucuz 1 ay Youtube Music artık medya oynatıcı olarak kullanılabiliyor 1 ay Yerli FOD Radarı, Antalya Havalimanı’na kuruldu, kullanılmaya başladı 1 ay General Mobile GM 9 Pro Android 9 Pie güncellemesi yayınlandı! 1 ay Instagram'ın yeni adı Instagram From Facebook oluyor 1 ay Xiaomi'ye merak edilenleri sorduk | Donovan Sung röportajı 1 ay Uygun fiyatlı elektrikli motosiklet Lightning Strike tanıtıldı 1 ay Bundle’dan sivil toplum kuruluşlarına yardım kampanyası 1 ay Twitter'ın mobil uygulamasına, gerçek karanlık mod geliyor 1 ay Game of Thrones 8. sezonundan yeni fotoğraflar paylaşıldı 1 ay Gmail'in iOS versiyonu yeni özelliklerle güncellendi 1 ay Xiaomi'nin katlanabilir telefonunun yeni videosu yayınlandı 1 ay S Pen destekli Galaxy Tab A Plus 2019 duyuruldu 1 ay Sony Mobile diğer bölümlerle birleşecek 1 ay Elder Scrolls: Blades mobilde erken erişime açıldı 1 ay Oppo Reno’nun ilginç ön kamera tasarımları karşınızda 1 ay Şimdi de ekrana entegre anten dönemi 1 ay GÖRÜNTÜLENEN Boston Dynamics, 'Handle' robotunun yeni videosunu paylaştı Sonraki İki kişilik Spotify Premium Duo abonelik seçeneği testlere başladı 1 ay Ay'a uzay aracı gönderen İsrailli şirkete 1 milyon dolarlık ödül 1 ay Üçüncü nesil MacBook klavye arızası firma tarafından doğrulandı 1 ay Çinli üretici Geely durdurulamıyor: Şimdi de Smart'ın yüzde 50'sini satın aldı 1 ay Intel ve Micron ayrılığı sancılı olmaya başladı 1 ay Çinli şirketin geliştirdiği roket uzaya ulaşamadı: İşte o anlar 1 ay Volkswagen Amarok'un mirasçısı Ford Ranger platformunda üretilecek 1 ay Huawei'in akıllı gözlüğünü denedik 1 ay Huawei P30’a kablosuz şarj özelliği kazandıran kılıf 1 ay Araştırmacılar LTE 4G teknolojisinde 36 güvenlik açığı buldu! 1 ay Firefox Lockbox, iOS'tan sonra Android platformuna da geldi 1 ay DH Android uygulaması artık çok daha hızlı ve sorunsuz [Spoiler İçerir] 1 ay Yıllardır beklenen özellik sonunda Instagram'a geliyor 1 ay Kyani: Yardımeli bu defa Türkiye ormanlarına uzanıyor! 1 ay Huawei Y6 Prime 2019 duyuruldu 1 ay Laboratuvar ortamında geliştirilen kan damarları, diyaliz işlemini kolaylaştırabilir 1 ay Fazla mı hafif olmuş? "Steelseries Arctis RAW incelemesi" 1 ay Samsung Galaxy Fold'un katlama testi videosu yayınladı 1 ay Yeni Ford Kuga'nın ne zaman tanıtılacağı belli oldu 1 ay Sony, Çin'deki akıllı telefon fabrikasını kapatarak üretimi Tayland'a kaydırıyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Huawei telefonlara Google darbesi -
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim