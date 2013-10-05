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Boston Dynamics, WildCat isimli yeni robotu hakkında tanıtım videosu yayınladı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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ABD Savunma Projeleri Ajansı DARPA'nın "Maximum Mobility and Manipulation" programı kapsamında desteklenen ve Boston Dynamics tarafından geliştirilen WildCat isimli robot, daha önce kontrollü ortamda saatte 47 km hıza çıkan Cheetah isimli robotun yeni versiyonu olarak gerçek yaşam şartlarında da test edilmeye başlandı.
Özel ayak yapısı sayesinde her türlü zorlu arazide saatte 25 km gibi bir robot için oldukça yüksek hızda hareket edebilen WildCat, sensörleri sayesinde dengeli şekilde ayakta kalabiliyor ve askeri birliklerin yanında yük taşıma gibi farklı işlevler için kullanılabilir bir yapı ortaya koyuyor. Şimdilik hakkında çok fazla teknik ayrıntının bulunmadı WildCat hakkında Boston Dynamics'in resmi YouTube hesabı üzerinde yayınlanan videoyu direkt olarak aşağıda izleyerek, robotun gösterdiği potansiyeli rahatlıkla görebilirsiniz.

http://www.engadget.com/2013/10/04/boston-dynamics-wildcat-robot-runs-free/?ncid=rss_truncated Yorum Yaz
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StyleSlayer 6 yıl en beğenilen
ya anlamiyorum cogu kişi sesine takmis. cok ses cıkartiyor dogrudur ama çözülmicek birsey mi ? adamlarin öbür yaptiklarina bakin bir.




daha gelistirme asamalari 10 yil sonra falan üstümüze 4 nala kosan silahli köpekleri gördüğümüzde hass ulan bu ne diyene kadar ölmüs oluruz büyük ihtimalle.

begenmiyorsunuz ya siz yapin bakalim 10 metre gidebilcekmi.
ya anlamiyorum cogu kişi sesine takmis. cok ses cıkartiyor dogrudur ama çözülmicek birsey mi ? adamlarin öbür yaptiklarina bakin bir.
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TheDcdy 6 yıl
Video ilk başladığında geri geri gidiyor ne zaman ileriye gidecek algısı oluştu.
Ayrıca o ses nedir öyle?
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DH Misafiri 6 yıl
gangam mi yapiyo lan o
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ahmtıl 6 yıl
değil 10 da birini 100 de birini yapın baklaım...
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kymelria 6 yıl
Siz bir de ATLAS ı görün.
bu boston dynamics beni korkutuyor
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sangokudbgt 6 yıl
Gülmekten ölücem 1 motora 4 bacak bağlamışlar çocuk gibi çayırda gezdiriyorlar :D
Dış mihaklar engel olmasa biz 10 katını yaparız nedir yani?
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magicool 6 yıl sangokudbgt
sangokudbgt

Gülmekten ölücem 1 motora 4 bacak bağlamışlar çocuk gibi çayırda gezdiriyorlar :D
Dış mihaklar engel olmasa biz 10 katını yaparız nedir yani?

se önce ülkende kendi imkanlarınla kurdan,toplu igle üret onu geçtim madem tarım ülkesisin saman üret,tohum üret dah bunları yapamayan ülke dış mihraklar değil engel olmak destek olmaya başlasalar kendi başına bişey yapamaz,geçiniz bu masallar efenim

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rorschach_ 6 yıl
Yalnız bu robotlar savaşlarda vs kullanılırsa çatışma anındaki korkunç atmosferi ve sesleri düşünemiyorum. Bu sesi duyunca bir savaş makinesinin size doğru geldiğini anlayacaksınız. Korkunç.
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hollowman_ 6 yıl
Niye illa yürüyen robot yapmaya çalışıyorlar anlamıyorum, tekerlekli olsun, illa yürümesimi gerekiyor. önemli olan işlevini görmesi.
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Kulak Misafiri 6 yıl
Bence o ses işi şaşırtma ya da ters algı oluşturmak için.

Büyük olasılık sessiz sedasız orduda kullanıma başlayacak. Amaç; yavaş yavaş görünmeye başladığında ise "Aaa en son gördüğümüzde motorluydu la bu" dedirtmek galiba.
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arel.gr 6 yıl
icten yanmali,cift zamanli motor sesi.
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murdocklawless 6 yıl
bunu geliştiren ekip başağrısından ölmüştür.
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milyondabir 6 yıl
adamlar yapıyor bizimkilerde camiye imam hacı hoca yetiştiriyor durmadan
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Dr_Unknown 6 yıl
By_57
Çok sesli.

Tam bir Türk! Adamlar koşan robot yapmışlar. Birisi ne zaman ileriye gidecek diye merak eder birisi de çok sesli diye eleştirir.
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