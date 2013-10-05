Boston Dynamics, WildCat isimli yeni robotu hakkında tanıtım videosu yayınladı





ABD Savunma Projeleri Ajansı DARPA'nın "Maximum Mobility and Manipulation" programı kapsamında desteklenen ve Boston Dynamics tarafından geliştirilen WildCat isimli robot, daha önce kontrollü ortamda saatte 47 km hıza çıkan Cheetah isimli robotun yeni versiyonu olarak gerçek yaşam şartlarında da test edilmeye başlandı.

Özel ayak yapısı sayesinde her türlü zorlu arazide saatte 25 km gibi bir robot için oldukça yüksek hızda hareket edebilen WildCat, sensörleri sayesinde dengeli şekilde ayakta kalabiliyor ve askeri birliklerin yanında yük taşıma gibi farklı işlevler için kullanılabilir bir yapı ortaya koyuyor. Şimdilik hakkında çok fazla teknik ayrıntının bulunmadı WildCat hakkında Boston Dynamics'in resmi YouTube hesabı üzerinde yayınlanan videoyu direkt olarak aşağıda izleyerek, robotun gösterdiği potansiyeli rahatlıkla görebilirsiniz.

http://www.engadget.com/2013/10/04/boston-dynamics-wildcat-robot-runs-free/?ncid=rss_truncated