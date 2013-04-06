Boston Dynamics'in PetMan robotu giderek daha çok insana benziyor

Terminatör filmiyle robotların kontrolden çıkarak insanları köleleştirmeye başladığı Skynet ağı bir efsane haline geldi ve her robot projesinde Skynet felaketine vurgu yapılır oldu. Günümüzde robotlar insanlara saldıracak kadar kollektif bir akıla sahip değil ancak daha çok askeri ve kurtarma amaçlı projelerde karşımıza çıkıyor.





Bir süre önce yük robotu Alpha Dog ile ilgili ilginç gelişmeleri kamuoyuna tanıtan Boston Dynamics, Savunma Bakanlığı'nın Kimyasal ve Biyolojik Savunma programı kapsamında PetMan adlı bir insansı robot geliştiriyor. Boston Dynamics, ABD savunma ajansı DARPA'nın en büyük proje ortağı konumunda ve bugüne kadar sayısı proje için finansman imkanı elde etti.,





Kurumun yayınladığı son video ise PetMan projesinin artık bir insandan ayırt edilemeyecek kadar benzer hareketler yaptığını gözler önüne seriyor. PetMan ilk dönemde kafası olmayan ve bazı desteklerle hareketler yapabilen bir robot konumundaydı. Şimdi ise rahatlıkla yürüyebiliyor, eğilebiliyor ve çevresini selamlayabiliyor. PetMan, Japonya'daki nükleer santral felaketi gibi durumlarda insanların giremeyeceği radyoaktif açıdan tehlikeli bölgelerde görev yapabilecek.





PetMan'ın giydiği koruyucu giysi ise kimyasal sızıntıları tespit edebilecek sensörlerle donatılmış durumda. Projede bu tarz giysilerin PetMan üzerinde denenmesi de planlanıyor.









http://www.theverge.com/2013/4/6/4190050/petman-robot-boston-dynamics-walks-in-camouflage-gas-mask-video