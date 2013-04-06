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Boston Dynamics'in PetMan robotu giderek daha çok insana benziyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,5b
1
20
Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
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Boston Dynamics'in PetMan robotu giderek daha çok insana benziyor
Terminatör filmiyle robotların kontrolden çıkarak insanları köleleştirmeye başladığı Skynet ağı bir efsane haline geldi ve her robot projesinde Skynet felaketine vurgu yapılır oldu. Günümüzde robotlar insanlara saldıracak kadar kollektif bir akıla sahip değil ancak daha çok askeri ve kurtarma amaçlı projelerde karşımıza çıkıyor.

Bir süre önce yük robotu Alpha Dog ile ilgili ilginç gelişmeleri kamuoyuna tanıtan Boston Dynamics, Savunma Bakanlığı'nın Kimyasal ve Biyolojik Savunma programı kapsamında PetMan adlı bir insansı robot geliştiriyor. Boston Dynamics, ABD savunma ajansı DARPA'nın en büyük proje ortağı konumunda ve bugüne kadar sayısı proje için finansman imkanı elde etti.,

Kurumun yayınladığı son video ise PetMan projesinin artık bir insandan ayırt edilemeyecek kadar benzer hareketler yaptığını gözler önüne seriyor. PetMan ilk dönemde kafası olmayan ve bazı desteklerle hareketler yapabilen bir robot konumundaydı. Şimdi ise rahatlıkla yürüyebiliyor, eğilebiliyor ve çevresini selamlayabiliyor. PetMan, Japonya'daki nükleer santral felaketi gibi durumlarda insanların giremeyeceği radyoaktif açıdan tehlikeli bölgelerde görev yapabilecek.

PetMan'ın giydiği koruyucu giysi ise kimyasal sızıntıları tespit edebilecek sensörlerle donatılmış durumda. Projede bu tarz giysilerin PetMan üzerinde denenmesi de planlanıyor.

Boston Dynamics'in PetMan robotu giderek daha çok insana benziyor


http://www.theverge.com/2013/4/6/4190050/petman-robot-boston-dynamics-walks-in-camouflage-gas-mask-video Yorum Yaz
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stalker(1979) 6 yıl
Boston dynamics adını görünce aklıma fringe'deki massive dynamic geldi. Onlarda böyle acayip icatlar yapıyordu:)
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stalker(1979) 6 yıl
aceleciburak

kanatkanatBoston dynamics adını görünce aklıma fringedeki massive dynamic geldi. Onlarda böyle acayip icatlar yapıyordu:)
Massive Dynamics zaten Boston un ta kendisi ikiside DARPA destekli kurum birisi dizide birisi gerçekte ... bu arada Walter ın yokluğu gerçekten hissettiriyor ... J.J Abrams baba ilk defa bi diziyi tadında bıraktı ve özlettirdi ...


Doğru dedin Burak kardeş:) Fringe'deki kel abileri bile özledik:)
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aceleciburakkanatkanatBoston dynamics adını görünce aklıma fringedeki massive dynamic geldi. Onlarda böyle acayip icatlar yapıy...
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1 Avatar
DH Misafiri 6 yıl
Bunlar hep ankaralı namık yüzünden başımıza geliyor (¿)
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iboocum 6 yıl
yakında eve de girer bunlar
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berkkarabacak 6 yıl
berkkarabacak
Harlem shake videosunu isteriz
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berkkarabacak 6 yıl
Harlem shake videosunu isteriz :) gelsin eksiler
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Fatal1ty. 6 yıl
adamlar adam yapıyor biz hâlâ elizabeth
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Atak-1 6 yıl Fatal1ty.
»FaTaLiTY

adamlar adam yapıyor biz hâlâ elizabeth

aynen bizde arge kültürü oluşmadı oluşturmuyacaklarda
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du riechst so gut 6 yıl
Turk yapimi süralp robotuda var.inceleyebilirsiniz
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mehmetoguzderin 6 yıl
Bu insansı robotlar yolda demek

Şimdi böyle bir robot var:

Ve Evie [http://www.existor.com/] gibi ciddi bir yapay zeka programa [Her cümleye insan gibi cevaplar verebiliyor ama 2-3 cümle sonra konuştuğunu unutuyor] sahibiz.
Bunlar deri gibi hissedemiyor da diyemeyiz çünkü geçen Stanford Üniversitesinde Nanoteknoloji ile yapay hassas deri de bulundu aşağıda görebilirsiniz:
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Teknoloji nereye doğru gidiyor?
1 Yanıt Yanıtla
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Umutcan 6 yıl mehmetoguzderin
MedalOfMode

Bu insansı robotlar yolda demek

Şimdi böyle bir robot var:

Ve Evie [http://www.existor.com/] gibi ciddi bir yapay zeka programa [Her cümleye insan gibi cevaplar verebiliyor ama 2-3 cümle sonra konuştuğunu unutuyor] sahibiz.
Bunlar deri gibi hissedemiyor da diyemeyiz çünkü geçen Stanford Üniversitesinde Nanoteknoloji ile yapay hassas deri de bulundu aşağıda görebilirsiniz:
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Teknoloji nereye doğru gidiyor?

Videodaki robot Harun Yahya'yı andırıyor sima olarak. Maşallah İnşallah versiyonunu da yapsalar ya.
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stalker(1979) 6 yıl
aceleciburak

kanatkanatBoston dynamics adını görünce aklıma fringedeki massive dynamic geldi. Onlarda böyle acayip icatlar yapıyordu:)
Massive Dynamics zaten Boston un ta kendisi ikiside DARPA destekli kurum birisi dizide birisi gerçekte ... bu arada Walter ın yokluğu gerçekten hissettiriyor ... J.J Abrams baba ilk defa bi diziyi tadında bıraktı ve özlettirdi ...


Doğru dedin Burak kardeş:) Fringe'deki kel abileri bile özledik:)
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EddyCue 6 yıl
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aceleciburak 6 yıl
kanatkanat
Boston dynamics adını görünce aklıma fringedeki massive dynamic geldi. Onlarda böyle acayip icatlar yapıyordu:)

Massive Dynamics zaten Boston un ta kendisi ikiside DARPA destekli kurum birisi dizide birisi gerçekte ...
bu arada Walter ın yokluğu gerçekten hissettiriyor ... J.J Abrams baba ilk defa bi diziyi tadında bıraktı ve özlettirdi ...
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stalker(1979) 6 yıl
Boston dynamics adını görünce aklıma fringe'deki massive dynamic geldi. Onlarda böyle acayip icatlar yapıyordu:)
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