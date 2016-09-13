Boston Dynamics'in ünlü robotu Atlas tek ayak üzerinde duruyor (VİDEO)

Boston Dynamics'in ünlü insansı robotu Atlas'ı artık hepimiz tanıyoruz. Özellikle de geçtiğimiz Şubat ayında yayınlanan bu videoyla çok büyük bir ün kazanan Atlas; dengesi, kuvveti ve önüne çıkan engeller karşısındaki başarılı tepkileriyle gören herkesi şaşırtmayı başarmıştı.
Robotlar için iki bacak üzerinde durmak bile aslında çok büyük bir mesele; ancak Boston Dynamics işi biraz daha ileriye götürüp, Atlas'ın tek ayak üzerindeki denge performansını görmek istemiş. Yalnızca 2 santimetrelik tahta bir zemin üzerinde test edilen ünlü robot, aşağıdaki videoda da görebileceğiniz gibi epey başarılı bir performans sergiliyor.
Atlas'ın dengede durduğu sürenin uzunluğu aslında videonun en etkileyici kısmı da değil. Zira robotun dengesini sağlarken sergilediği vücut hareketleri tıpkı bir insana benziyor. Kollarını ve gövdesini normal bir insan gibi dengesini sağlamak için kullanan Atlas adeta robotik teknolojilerinin geldiği noktayı da gözler önüne seriyor.
Robotlar için iki bacak üzerinde durmak bile aslında çok büyük bir mesele; ancak Boston Dynamics işi biraz daha ileriye götürüp, Atlas'ın tek ayak üzerindeki denge performansını görmek istemiş. Yalnızca 2 santimetrelik tahta bir zemin üzerinde test edilen ünlü robot, aşağıdaki videoda da görebileceğiniz gibi epey başarılı bir performans sergiliyor.
Atlas'ın dengede durduğu sürenin uzunluğu aslında videonun en etkileyici kısmı da değil. Zira robotun dengesini sağlarken sergilediği vücut hareketleri tıpkı bir insana benziyor. Kollarını ve gövdesini normal bir insan gibi dengesini sağlamak için kullanan Atlas adeta robotik teknolojilerinin geldiği noktayı da gözler önüne seriyor.
"Şanslı bir denemeydi"Videonun aslında şanslı bir anda çekildiğini belirten Atlas robotu geliştiricileri, yaptıkları denemelerde Atlas'ın dengesini genellikle bu kadar uzun süre sağlayamadığını da itiraf ediyorlar; ancak her ne olursa olsun yine de bu görüntülerden etkilenmemek mümkün değil.
https://www.engadget.com/2016/09/11/humanoid-robot-balances-on-one-foot/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ben bu şirketi tanımayıp bunu yapmamış desem ne olur...