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Boston Dynamics'in ünlü robotu Atlas tek ayak üzerinde duruyor (VİDEO)

Çoğu robot iki bacak üzerinde bile durmakta zorlanırken Boston Dynamics, ünlü Atlas robotunu tek ayak üzerinde test etmeye başlamış. Atlas gösterdiği denge performansıyla etkiliyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Boston Dynamics'in ünlü insansı robotu Atlas'ı artık hepimiz tanıyoruz. Özellikle de geçtiğimiz Şubat ayında yayınlanan bu videoyla çok büyük bir ün kazanan Atlas; dengesi, kuvveti ve önüne çıkan engeller karşısındaki başarılı tepkileriyle gören herkesi şaşırtmayı başarmıştı.

Robotlar için iki bacak üzerinde durmak bile aslında çok büyük bir mesele; ancak Boston Dynamics işi biraz daha ileriye götürüp, Atlas'ın tek ayak üzerindeki denge performansını görmek istemiş. Yalnızca 2 santimetrelik tahta bir zemin üzerinde test edilen ünlü robot, aşağıdaki videoda da görebileceğiniz gibi epey başarılı bir performans sergiliyor.

Atlas'ın dengede durduğu sürenin uzunluğu aslında videonun en etkileyici kısmı da değil. Zira robotun dengesini sağlarken sergilediği vücut hareketleri tıpkı bir insana benziyor. Kollarını ve gövdesini normal bir insan gibi dengesini sağlamak için kullanan Atlas adeta robotik teknolojilerinin geldiği noktayı da gözler önüne seriyor.

"Şanslı bir denemeydi"

Videonun aslında şanslı bir anda çekildiğini belirten Atlas robotu geliştiricileri, yaptıkları denemelerde Atlas'ın dengesini genellikle bu kadar uzun süre sağlayamadığını da itiraf ediyorlar; ancak her ne olursa olsun yine de bu görüntülerden etkilenmemek mümkün değil.
 

https://www.engadget.com/2016/09/11/humanoid-robot-balances-on-one-foot/ Yorum Yaz
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ccguven 3 yıl en beğenilen
Tehlikenin farkındamısınız :)
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berserkbil 3 yıl
Maşaallah insanı yaratan ne güzel yaratamış. Bu robot kendi kendine oldu desinler. Yoksa insanı yaratanı tanısınlar.
Ben bu şirketi tanımayıp bunu yapmamış desem ne olur...
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DeepNote 3 yıl
İnsan olarak ben bile belli bir süre sonra bel veriyorum. Robot büyük iş başarmış
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DH Misafiri 3 yıl
merhaba ben jhon connor
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sis651 3 yıl
Bir filmde robot striptizci hatunlar falan vardı, hangi filmdi o? :)
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Barni Moloztaş 3 yıl
Terminator gerçek olacak bu gidişle.


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The white warrior 3 yıl
Otur sıfır. Şaka bir yana sadece 10 yıl sonra savaş alanında kullanılmaya başlayacak bunlar. İnsanlar yerine seri üretim ölüm makineleri. İleride terör örgütlerinin elinde de olması da yüksek ihtimal (Abd'nin Pyd'ye Javelin silah satması gibi).
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peske 3 yıl
incecik tahtanın üzerinde ne güzel duruyor.
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ccguven 3 yıl en beğenilen
Tehlikenin farkındamısınız :)
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