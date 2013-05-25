BotObjects, ProDesk3D isimli üç boyutlu yazıcı modelinin fiyatını açıkladı

Daha önce de haberini yaptığımız ProDesk3D isimli üç boyutlu yazıcı modelinin fiyatı açıklandı. Geliştirici firma BotObjects tarafından dünyanın ilk tam renkli üç boyutlu yazıcı modeli olarak lanse edilen ProDesk3D, 300x275x275mm boyutunda üç boyutlu baskılar için PLA, ABS ya da PVA malzemelerini kullanıyor ve katman başına 25 mikro seviyesinde baskı yapabiliyor.

Normal mürekkep yazıcıları gibi 5 farklı renge sahip PLA kartuş sistemi ile istenilen renkleri karıştırarak kullanıma hazır hale getirebilen, karmaşık kurulum işlemleri gerektirmeyen, otomatik kalibre işlemleri için "Self Calibration Software" sistemi ile donatılmış ProDesk3D, ayrıca beraberinde ProDesk3D ProModel isimli 3D baskı programı da geliyor.

Turuncu versiyonu 2,849$, sınırlı sayıda üretilen mavi versiyonu ise 3,349$ fiyat etiketiyle satılacak ProDesk3D, Ekim ayında dağıtılmaya başlanacak. Cihaz üzerinde kullanılan beş renkli kartuşların ise 49,95$ fiyat etiketine sahip olacağı belirtiliyor.

http://botobjects.com/prices