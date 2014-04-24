Botanicula'nın iPad sürümünün çıkış tarihi belli oldu

Amanita Design'in organik macera oyunu Botanicula'nın mayıs ayı içerisinde yayımlanacağını daha önce belirtmiştik.





Resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla birlikte çıkış tarihine netlik kazandıran Amanita Design, oyunun 1 Mayıs tarihinde iPad kullanıcılarıyla buluşacağını açıkladı. Çıkış tarihi netlik kazanmış olsa da iPad sürümünün fiyat etiketi halen merak konusu. üzerinden yaptığı açıklamayla birlikte çıkış tarihine netlik kazandıran Amanita Design, oyunun 1 Mayıs tarihinde iPad kullanıcılarıyla buluşacağını açıkladı. Çıkış tarihi netlik kazanmış olsa da iPad sürümünün fiyat etiketi halen merak konusu.





Bizleri farklı özelliklere sahip 5 kafadarın hikayesine ortak eden Botanicula'nın iPad üzerinde nasıl bir deneyim sunacağını önümüzdeki hafta hep birlikte göreceğiz.