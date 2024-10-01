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    Anlık Bildirim

    Instagram sakin mod (uyku modu) nasıl açılır? İnstagram sessize alma adımları

    Instagram bildirimlerinden sıkıldınız mı? Instagram sakin mod (uyku modu) özelliği tam size göre! Tıklayın, Instagram sessize alma nasıl yapılır öğrenin.        

    Akıllı telefon kullanımının günde iki saatle sınırlandırılması gerektiğini söyleyen çalışmalar var. Ancak, telefonla geçirilen süre ortalama beş saat ve bu sürenin çoğunluğunu sosyal medya kullanımı oluşturuyor. Türkiye’de en çok kullanılan sosyal ağ uygulamalarının başında da Instagram geliyor. Instagram sakin mod adında bir özellikle kullanıcıların belirli süreliğine ekrandan uzaklaşmalarına yardımcı oluyor. Peki ama Instagram uyku modu nasıl açılır? Instagram sessize alma modunu açma & kapatma adımlarını burada bulabilirsiniz.

    Instagram sakin mod nedir, ne işe yarar 📱

    instagram sessize alma modu Tam Boyutta Gör
    Instagram sakin mod, bildirimleri duraklatan ve mesaj gönderen kişiye otomatik olarak çevrimiçi olmadığınız uyarısını gönderen bir özelliktir. Uyku modu özelliği, varsayılan olarak 22.00 - 07.00 arasında çalışır.

    Instagram sessiz mod açıkken, hikayeleri görüntüleme, gönderilere yorum yapma gibi normal kullanımınızı sürdürebilirsiniz. Farklı olarak, aktiflik durumunuz sessiz mod olarak değiştirilir. Size direkt mesaj (DM) gönderen herkes, sessiz mod kapatılana kadar bildirim alamayacağınızı söyleyen bir otomatik yanıt alıyor. Ayarlanan süre sonunda uyku modu kapandığında, kaçırdığınız bildirimlerin özeti geliyor.

    Peki, Instagram sakin moddayken aktiflik görünür mü, mesaj gider mi? Uyku modundayken Instagram’ı kullanmaya ve mesaj gönderip almaya devam edebilirsiniz. Instagram rahatsız etme modundayken etkinlik durumunuz “Uyku modunda” olarak değişir ve yeşil nokta Ay simgesine dönüşür. Sakin mod, kişiye özel değildir.

    Instagram sakin mod nasıl açılır & kapatılır 🤫

    instagram uyku modu açma & kapatma adımları Tam Boyutta Gör
    Instagram, varsayılan olarak her gün 22.00 - 07.00 saatleri arasında uyku modunu açar. Ancak, kendi belirlediğiniz gün ve saatlerde de Instagram’ın sakin modu açmasını sağlayabilirsiniz. Instagram’da uyku modunu açmak veya kapatmak için şu adımları izleyin:
    1. Instagram uygulamasını açın.
    2. Altta profil resminize dokunun.
    3. Üstte üç çizgiye dokunun.
    4. Ayarlar ve hareketler ekranında zaman yönetimine girin.
    5. Uyku moduna dokunun.
    6. Sakın modu açmak veya kapatmak için uyku modu düğmesine dokunun.
    7. Hesabınızın sakin modda olmasını istediğiniz gün ve saatleri seçin.
    8. Değişiklikleri kaydedin.

    Günümüzde çoğu akıllı telefon, ekran süresini ve bildirimleri yönetmek için bir tür sistem içerirken, Türkiye’de en popüler sosyal medya platformu Instagram, dikkat dağıtıcı bildirimleri kısıtlamak için yerleşik kontroller sunuyor. Bu özellik sakin mod olarak adlandırılıyor. Belirlediğiniz gün ve saatlerde Instagram’ın sessize alma moduna geçmesini sağlamak mümkün. Instagram’da uyku modunu açmak veya kapatmak için izlemeniz gereken adımları burada bulabilirsiniz.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    filozof1281 5 gün önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 hafta önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 2 hafta önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 3 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

    Profil resmi
    karagece25 3 hafta önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 3 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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