Instagram sakin mod (uyku modu) nasıl açılır? İnstagram sessize alma adımları

Akıllı telefon kullanımının günde iki saatle sınırlandırılması gerektiğini söyleyen çalışmalar var. Ancak, telefonla geçirilen süre ortalama beş saat ve bu sürenin çoğunluğunu sosyal medya kullanımı oluşturuyor. Türkiye’de en çok kullanılan sosyal ağ uygulamalarının başında da Instagram geliyor. Instagram sakin mod adında bir özellikle kullanıcıların belirli süreliğine ekrandan uzaklaşmalarına yardımcı oluyor. Peki ama Instagram uyku modu nasıl açılır? Instagram sessize alma modunu açma & kapatma adımlarını burada bulabilirsiniz.
Instagram sakin mod nedir, ne işe yarar 📱
Instagram sessiz mod açıkken, hikayeleri görüntüleme, gönderilere yorum yapma gibi normal kullanımınızı sürdürebilirsiniz. Farklı olarak, aktiflik durumunuz sessiz mod olarak değiştirilir. Size direkt mesaj (DM) gönderen herkes, sessiz mod kapatılana kadar bildirim alamayacağınızı söyleyen bir otomatik yanıt alıyor. Ayarlanan süre sonunda uyku modu kapandığında, kaçırdığınız bildirimlerin özeti geliyor.
Peki, Instagram sakin moddayken aktiflik görünür mü, mesaj gider mi? Uyku modundayken Instagram’ı kullanmaya ve mesaj gönderip almaya devam edebilirsiniz. Instagram rahatsız etme modundayken etkinlik durumunuz “Uyku modunda” olarak değişir ve yeşil nokta Ay simgesine dönüşür. Sakin mod, kişiye özel değildir.
Instagram sakin mod nasıl açılır & kapatılır 🤫
- Instagram uygulamasını açın.
- Altta profil resminize dokunun.
- Üstte üç çizgiye dokunun.
- Ayarlar ve hareketler ekranında zaman yönetimine girin.
- Uyku moduna dokunun.
- Sakın modu açmak veya kapatmak için uyku modu düğmesine dokunun.
- Hesabınızın sakin modda olmasını istediğiniz gün ve saatleri seçin.
- Değişiklikleri kaydedin.
Günümüzde çoğu akıllı telefon, ekran süresini ve bildirimleri yönetmek için bir tür sistem içerirken, Türkiye’de en popüler sosyal medya platformu Instagram, dikkat dağıtıcı bildirimleri kısıtlamak için yerleşik kontroller sunuyor. Bu özellik sakin mod olarak adlandırılıyor. Belirlediğiniz gün ve saatlerde Instagram’ın sessize alma moduna geçmesini sağlamak mümkün. Instagram’da uyku modunu açmak veya kapatmak için izlemeniz gereken adımları burada bulabilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu