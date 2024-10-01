Instagram sakin mod (uyku modu) nasıl açılır? İnstagram sessize alma adımları

Akıllı telefon kullanımının günde iki saatle sınırlandırılması gerektiğini söyleyen çalışmalar var. Ancak, telefonla geçirilen süre ortalama beş saat ve bu sürenin çoğunluğunu sosyal medya kullanımı oluşturuyor. Türkiye’de en çok kullanılan sosyal ağ uygulamalarının başında da Instagram geliyor. Instagram sakin mod adında bir özellikle kullanıcıların belirli süreliğine ekrandan uzaklaşmalarına yardımcı oluyor. Peki ama Instagram uyku modu nasıl açılır? Instagram sessize alma modunu açma & kapatma adımlarını burada bulabilirsiniz.

Instagram aktiflik kapatma nasıl yapılır? 2 yıl önce eklendi

Instagram sakin mod nedir, ne işe yarar 📱 Tam Boyutta Gör Instagram sakin mod, bildirimleri duraklatan ve mesaj gönderen kişiye otomatik olarak çevrimiçi olmadığınız uyarısını gönderen bir özelliktir. Uyku modu özelliği, varsayılan olarak 22.00 - 07.00 arasında çalışır. Instagram sessiz mod açıkken, hikayeleri görüntüleme, gönderilere yorum yapma gibi normal kullanımınızı sürdürebilirsiniz. Farklı olarak, aktiflik durumunuz sessiz mod olarak değiştirilir. Size direkt mesaj (DM) gönderen herkes, sessiz mod kapatılana kadar bildirim alamayacağınızı söyleyen bir otomatik yanıt alıyor. Ayarlanan süre sonunda uyku modu kapandığında, kaçırdığınız bildirimlerin özeti geliyor. Peki, Instagram sakin moddayken aktiflik görünür mü, mesaj gider mi? Uyku modundayken Instagram’ı kullanmaya ve mesaj gönderip almaya devam edebilirsiniz. Instagram rahatsız etme modundayken etkinlik durumunuz “Uyku modunda” olarak değişir ve yeşil nokta Ay simgesine dönüşür. Sakin mod, kişiye özel değildir.

Instagram görüldü (okundu bilgisi) kapatma nasıl yapılır? 5 ay önce eklendi

Instagram sakin mod nasıl açılır & kapatılır 🤫 Tam Boyutta Gör Instagram, varsayılan olarak her gün 22.00 - 07.00 saatleri arasında uyku modunu açar. Ancak, kendi belirlediğiniz gün ve saatlerde de Instagram’ın sakin modu açmasını sağlayabilirsiniz. Instagram’da uyku modunu açmak veya kapatmak için şu adımları izleyin: Instagram uygulamasını açın. Altta profil resminize dokunun. Üstte üç çizgiye dokunun. Ayarlar ve hareketler ekranında zaman yönetimine girin. Uyku moduna dokunun. Sakın modu açmak veya kapatmak için uyku modu düğmesine dokunun. Hesabınızın sakin modda olmasını istediğiniz gün ve saatleri seçin. Değişiklikleri kaydedin.

Günümüzde çoğu akıllı telefon, ekran süresini ve bildirimleri yönetmek için bir tür sistem içerirken, Türkiye’de en popüler sosyal medya platformu Instagram, dikkat dağıtıcı bildirimleri kısıtlamak için yerleşik kontroller sunuyor. Bu özellik sakin mod olarak adlandırılıyor. Belirlediğiniz gün ve saatlerde Instagram’ın sessize alma moduna geçmesini sağlamak mümkün. Instagram’da uyku modunu açmak veya kapatmak için izlemeniz gereken adımları burada bulabilirsiniz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Internet

Sosyal Medya Haberleri

İnstagram sakin mod (uyku modu) kapatma & açma adımları