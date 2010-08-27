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Brabus'tan Apple modifiyeli Mercedes S600 iBusiness

8 yıl
46,4b
1
56
iPad
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Brabus'tan Apple modifiyeli Mercedes S600 iBusiness
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Alman otomobil üreticisi Mercedes-Benz'in yeni çıkan her modelini modifiye etmesiyle tanınan Brabus, firmanın en lüks yol otomobili olan S600 için "Apple" odaklı mobil ofis paketi hazırladı. Brabus tarafından S600 iBusiness olarak isimlendirilen yeni paket ile S600, iş adamları için Apple teknolojisiyle donatılmış hareketli bir ofise dönüşüyor.

Brabus'un hazırladığı paket içerisinde ön koltukların arkasına yerleştirilmiş iki iPad ve 64GB kapasiteli iPod Touch bulunuyor. Yolcular, araçta yer alan iPad'leri çalışmak ve işlerini takip etmek için kullanabildikleri gibi otomobilin ses, navigasyon ve telefon sistemini kontrol etmek için de değerlendirebiliyorlar.

15.2-inç büyüklüğünde LCD monitöre ve bu monitöre bağlı Mac Mini'ye sahip olan araçta aynı zamanda sistemin etkin ve kolay kullanımı için bir adet fare ve iki adet Apple kablosuz klavye de pakete eklenen detaylar arasında yer alıyor. HSPA 3G bağlantısı ile internet olanağı da sunan araç, donanımı kadar performansıyla da göz dolduruyor.

750 beygir gücündeki çift turbolu V12 motorun güç verdiği Brabus S600 iBusiness, 0-100 Km hızlanmasını sadece 4 saniyede tamamlayabiliyor. Yaklaşık 300Km/s azami sürate sahip olan lüks otomoil, özel aydınlatma sistemi, özel deri döşeme, Brabus özel aerodinamik tasarım paketi ve özelleştirilebilme seçenekleriyle patronlara göz kırpıyor.

Brabus, S600 iBusiness'ın fiyatı hakkında bir açıklama yapmadı.

Brabus'tan Apple modifiyeli Mercedes S600 iBusiness
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Brabus'tan Apple modifiyeli Mercedes S600 iBusiness
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Brabus'tan Apple modifiyeli Mercedes S600 iBusiness
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DH Misafiri 7 yıl
güzel parça ama eskidi
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halog 7 yıl
Apple ürünlerini koyayım da ne olursa olsun tarzı bişi olmuş.

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ibrahimhd 7 yıl
Bizim şirkette buna benzer c65 var buyrun gelin birkaç tur attırayım.
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AhmedKaymakcı 7 yıl

ibrahimhd

Bizim şirkette buna benzer c65 var buyrun gelin birkaç tur attırayım.

adres alayım dostum ne zaman geleyim


not:ciddiyim
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TüplüveÖfkeli 7 yıl ibrahimhd
ibrahimhd

Bizim şirkette buna benzer c65 var buyrun gelin birkaç tur attırayım.

Yaz üstad benide sırada bir kaç tur binip fotoğraf çekmek istiyorum.
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haisak 7 yıl
maşallah
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enescakillii 7 yıl
çok seksi
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sft67 8 yıl
Çok ayrıntılı düşünülmüş bir tasarımı yok. bundan daha prof tasarlanmışları var biraz daha çalışmalılar...
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JonnyCaqe 8 yıl
Bu nedir yow vay bee
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AhmedKaymakcı 8 yıl
Araç gerçekten göz kamaştırıcı. Süper bir tasarımı var.
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DH Misafiri 8 yıl
Bizde var nasil format aticam bulamadim.
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DH Misafiri 8 yıl
bişey diyim mi parası olan bi hackerin eline bu araba geçmesin şerefsizim adam dünyayı gezeerek hacler...:D
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Cem 8 yıl
Ellerine ne gectiyse koymuşlar paso ortalikta ekran var modifiyeden ziyade doldurmak olmuş arabayı
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GuerillaUnit 8 yıl
bu araba değilki tank
Bu arabanın özellikleri yanında eklenen apple ipadler sönük kalır zaten daha da iyi bir iç tasarım yapılabilirdi tabiki ama arka taraf zaten 2 kişilik biz türkler 3 kişi binmeye alışmışız tabi şimdi millet kafasından hesap yapıyo 3. kişi nereye oturcak diye hehehe. Şaka bir yana Mercedes'in iç tasarımda ne kadar sapıkça davrandığını herkez bilir ( C serisinde bile konsol üzerindeki tuşlarda yumuşaklık hissi veren kaplama var parmak ucunu acıtmasın diye
) bu arabaya internet bağlantısıyla 2 şer tane mac book pro koysan tmm zaten
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AhmedKaymakcı 8 yıl
Tasarim gercekten "1" numara.
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