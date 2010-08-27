Brabus'tan Apple modifiyeli Mercedes S600 iBusiness

Alman otomobil üreticisi Mercedes-Benz'in yeni çıkan her modelini modifiye etmesiyle tanınan Brabus, firmanın en lüks yol otomobili olan S600 için "Apple" odaklı mobil ofis paketi hazırladı. Brabus tarafından S600 iBusiness olarak isimlendirilen yeni paket ile S600, iş adamları için Apple teknolojisiyle donatılmış hareketli bir ofise dönüşüyor.

Brabus'un hazırladığı paket içerisinde ön koltukların arkasına yerleştirilmiş iki iPad ve 64GB kapasiteli iPod Touch bulunuyor. Yolcular, araçta yer alan iPad'leri çalışmak ve işlerini takip etmek için kullanabildikleri gibi otomobilin ses, navigasyon ve telefon sistemini kontrol etmek için de değerlendirebiliyorlar.

15.2-inç büyüklüğünde LCD monitöre ve bu monitöre bağlı Mac Mini'ye sahip olan araçta aynı zamanda sistemin etkin ve kolay kullanımı için bir adet fare ve iki adet Apple kablosuz klavye de pakete eklenen detaylar arasında yer alıyor. HSPA 3G bağlantısı ile internet olanağı da sunan araç, donanımı kadar performansıyla da göz dolduruyor.

750 beygir gücündeki çift turbolu V12 motorun güç verdiği Brabus S600 iBusiness, 0-100 Km hızlanmasını sadece 4 saniyede tamamlayabiliyor. Yaklaşık 300Km/s azami sürate sahip olan lüks otomoil, özel aydınlatma sistemi, özel deri döşeme, Brabus özel aerodinamik tasarım paketi ve özelleştirilebilme seçenekleriyle patronlara göz kırpıyor.

Brabus, S600 iBusiness'ın fiyatı hakkında bir açıklama yapmadı.