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    Mercedes'in elektrikli G-Serisi, müşterilerden beklenen ilgiyi görmedi

    Elektrikli G-Serisi'nin beklenen başarıyı yakalayamaması, şirketin sadece elektrikli olarak çıkarmayı planladığı küçük G-Serisi'ne yönelik planlarını da yeniden değerlendirmesine neden oldu.

    Mercedes'in elektrikli G-Serisi beklenen ilgiyi görmedi Tam Boyutta Gör
    Alman Handelsblatt gazetesinin Dataforce ve Marklines adlı iki pazar araştırma şirketinin verilerine dayandırdığı habere göre, Mercedes-Benz’in elektrikli G-Serisi modeli G580 EQ Technology, pazarda beklenen ilgiyi görmedi.

    2025 Nisan ayı sonuna kadar dünya genelinde sadece 1.450 adet elektrikli G580 satıldığı bildirildi. Buna karşın aynı dönemde 9.700 adet içten yanmalı G-Serisi satılarak elektrikli versiyonu neredeyse yediye katladı.

    Çin ve ABD pazarında hayal kırıklığı

    Elektrikli araçların en büyük pazarı olan Çin’de sadece 58 adet, Güney Kore’de ise 61 adet G580 satılabildi. Özellikle büyük SUV'ların güçlü olduğu ABD’de ise tek bir elektrikli G-Serisi bile satılamadı.

    Mercedes, elektrikli G-Serisi için resmi bir satış hedefi açıklamazken, sadece “satışlarımız planlandığı gibi” açıklamasında bulundu. Ancak uzmanlara göre bu başarısızlığın birkaç temel nedeni var. Bunlardan ilki, aracın altyapısını oluşturan platformla ilgili. G580, özel bir elektrikli araç platformu yerine içten yanmalı G-Serisi'nin şasisi üzerine inşa edildi. Bu da elektrikli araçların sunduğu geniş iç hacim gibi avantajların sağlanamamasına neden oldu.

    Mercedes'in elektrikli G-Serisi beklenen ilgiyi görmedi Tam Boyutta Gör
    Elektrikli G-Serisi'nin çelik merdiven tipi şasisi 350 kg, bataryayı koruyan 26 mm kalınlığındaki zırh plakası 58 kg ağırlığında. Henüz batarya dahil edilmeden 400 kg’dan fazla ağırlık oluşuyor. 116 kWsa kapasiteli batarya hücreleriyle birlikte toplam ağırlık 3,1 ton, taşıma kapasitesi ise yalnızca 415 kg. Bu nedenle ağırlık da önemli bir sebep olarak nitelendiriliyor.

    Son olarak, G580 EQ Technology'nin sunduğu menzil de yetersiz olarak görülüyor. WLTP’ye göre 473 kilometrelik menzil, 150.000 euro başlangıç fiyatındaki bir araç için zayıf bir performans olarak değerlendiriliyor.

    2027’de gelecek küçük G-Serisi ne olacak?

    Bu başarısızlık, Mercedes’in 2027 için planladığı "küçük G-Serisi"nin geleceğini de belirsizleştirdi. Resmi olarak sadece elektrikli olarak sunulacağı belirtilen bu model için içeriden gelen bilgilere göre, içten yanmalı bir versiyonun eklenmesi ihtimali değerlendiriliyor. Bir mühendise göre, benzinli versiyon için gereken ek maliyet yönetilebilir düzeyde. Sadece ön kısmın yeniden tasarlanması gerekiyor.

    Mercedes’in platform stratejisinde de değişikliğe gideceği belirtiliyor. Sabit platformlar yerine esnek teknoloji modülleriyle farklı segmentlere uyarlanabilir yapı planlanıyor. Küçük G-Serisi’nin altyapısında, CLA’da kullanılan MMA (Mercedes Modular Architecture) platformu temel alınacak. Bu platform elektrikli ve hibrit sistemler için tasarlandı. Ayrıca orta ve büyük segmentler için geliştirilen MB.EA platformundan da bazı bileşenler kullanılacak.

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    Mikro otomobil Türkiye'de satışa sunuluyor

    D
    DH Misafiri 4 gün önce

    300k lik araba 1m e satilacak. Kimse almaz

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    turkelvis 5 gün önce

    Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!

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