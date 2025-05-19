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    Mercedes, elektrikli CLA'daki şarj krizini çözüyor: 400V şarjı da destekleyecek

    Mercedes, yeni elektrikli CLA modelini sadece 800V şarj desteğiyle sunduğu için eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Alman marka geri adım attı: 2026'dan itibaren 400V uyumluluğu da geliyor.

    Mercedes, elektrikli CLA'daki şarj krizini çözüyor Tam Boyutta Gör
    Mercedes-Benz, hatasını kabul ederek elektrikli CLA modelinin şarj altyapısıyla ilgili önemli bir strateji değişikliğine gitti. Daha önceki haberimizde bahsettiğimiz üzere 2025'in sonlarında ABD pazarına sunulacak ilk elektrikli CLA  modelleri, yalnızca 800 voltluk şarj istasyonlarını destekleyecek şekilde tasarlanmıştı.

    Ancak bu karar, ülkede yeterli sayıda 800V istasyon bulunmaması nedeniyle eleştirilere yol açtı. Gelen tepkiler üzerine Mercedes, 2026 yılı itibarıyla teslimatı yapılacak CLA modellerine 400V uyumluluğu da kazandıracağını duyurdu. Bu araçlarda hem 400V hem de 800V şarj istasyonları ile uyumlu olmalarını sağlayacak voltaj dönüştürücü bulunacak.

    Mercedes, elektrikli CLA'daki şarj krizini çözüyor Tam Boyutta Gör

    Teknoloji gösterisine şarj altyapısı izin vermedi

    Alman markanın esas amacı, yeni nesil elektrikli araç platformu MMA'nın yeteneklerini sergilemekti. 800V sistemle birlikte araç, 320 kW'a kadar hızlı şarj desteği sunabiliyor ve yalnızca 10 dakika şarjla yaklaşık 325 kilometrelik menzil kazanabiliyor. Ancak bu ileri teknoloji, ABD'deki şarj altyapısı henüz yeterli seviyede olmadığı için pratikte karşılık bulmaktan uzak kaldı.

    Mercedes, elektrikli CLA'daki şarj krizini çözüyor Tam Boyutta Gör
    Mercedes yetkilileri, başlangıçtaki kararın aslında bir "teknoloji gösterisi" amacı taşıdığını ve yeni platformun potansiyelini vurgulamak istediklerini belirtiyor. Ancak şirket, kullanıcıların günlük hayattaki pratik ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, odak noktasını artık erişilebilirlik ve kullanım kolaylığına kaydırmaya karar verdi.
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    TheLuBu 1 gün önce

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    Evren7 2 gün önce

    biz de taharet nasıl alınır onu konuşuyoruz

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    goro1982 3 gün önce

    yeşil perde olmasın. boston dynamics gibi kandırmasınlar milleti.

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