Mercedes, elektrikli CLA'daki şarj krizini çözüyor: 400V şarjı da destekleyecek

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Tam Boyutta Gör Mercedes-Benz, hatasını kabul ederek elektrikli CLA modelinin şarj altyapısıyla ilgili önemli bir strateji değişikliğine gitti. Daha önceki haberimizde bahsettiğimiz üzere 2025'in sonlarında ABD pazarına sunulacak ilk elektrikli CLA modelleri, yalnızca 800 voltluk şarj istasyonlarını destekleyecek şekilde tasarlanmıştı.

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Ancak bu karar, ülkede yeterli sayıda 800V istasyon bulunmaması nedeniyle eleştirilere yol açtı. Gelen tepkiler üzerine Mercedes, 2026 yılı itibarıyla teslimatı yapılacak CLA modellerine 400V uyumluluğu da kazandıracağını duyurdu. Bu araçlarda hem 400V hem de 800V şarj istasyonları ile uyumlu olmalarını sağlayacak voltaj dönüştürücü bulunacak.

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Teknoloji gösterisine şarj altyapısı izin vermedi

Alman markanın esas amacı, yeni nesil elektrikli araç platformu MMA'nın yeteneklerini sergilemekti. 800V sistemle birlikte araç, 320 kW'a kadar hızlı şarj desteği sunabiliyor ve yalnızca 10 dakika şarjla yaklaşık 325 kilometrelik menzil kazanabiliyor. Ancak bu ileri teknoloji, ABD'deki şarj altyapısı henüz yeterli seviyede olmadığı için pratikte karşılık bulmaktan uzak kaldı.

Tam Boyutta Gör Mercedes yetkilileri, başlangıçtaki kararın aslında bir "teknoloji gösterisi" amacı taşıdığını ve yeni platformun potansiyelini vurgulamak istediklerini belirtiyor. Ancak şirket, kullanıcıların günlük hayattaki pratik ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, odak noktasını artık erişilebilirlik ve kullanım kolaylığına kaydırmaya karar verdi.

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