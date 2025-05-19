Mercedes, elektrikli CLA'daki şarj krizini çözüyor: 400V şarjı da destekleyecek

Ancak bu karar, ülkede yeterli sayıda 800V istasyon bulunmaması nedeniyle eleştirilere yol açtı. Gelen tepkiler üzerine Mercedes, 2026 yılı itibarıyla teslimatı yapılacak CLA modellerine 400V uyumluluğu da kazandıracağını duyurdu. Bu araçlarda hem 400V hem de 800V şarj istasyonları ile uyumlu olmalarını sağlayacak voltaj dönüştürücü bulunacak.
Teknoloji gösterisine şarj altyapısı izin vermedi
Alman markanın esas amacı, yeni nesil elektrikli araç platformu MMA'nın yeteneklerini sergilemekti. 800V sistemle birlikte araç, 320 kW'a kadar hızlı şarj desteği sunabiliyor ve yalnızca 10 dakika şarjla yaklaşık 325 kilometrelik menzil kazanabiliyor. Ancak bu ileri teknoloji, ABD'deki şarj altyapısı henüz yeterli seviyede olmadığı için pratikte karşılık bulmaktan uzak kaldı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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100 yıl sonra yıldızlararası boşluğa bir uzaygemisi ile belki insanları belki de yapay zekaya sahip robotları göndeririz.
biz de taharet nasıl alınır onu konuşuyoruz
yeşil perde olmasın. boston dynamics gibi kandırmasınlar milleti.