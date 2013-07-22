Braven'den suya dayanıklı ve şarj özellikli 855s kablosuz hoparlör





Ses sistemleri çözümleri ile adını duyuran Braven, dış mekan aktivitelerinden hoşlananlar için geliştirdiği suya ve darbelere dayanıklı yeni kablosuz hoparlörü 855s'i tanıttı.





855s barındırdığı batarya ile 20 saat kesintisiz müzik keyfi sunabilirken, herhangi bir USB uyumlu cihazınızı da şarj edebiliyor. Böylece müzik dinlerken mobil cihazlarınızı da şarj edebiliyorsunuz.





Modelin uzunluğu 25cm iken yüksekliği ise yaklaşık 10cm. Ürün IPX3 sertifikası ile su sıçramalarına karşı koruma sunarken, ani darbelere de dayanıklı. Bluetooth 3.0 standardı ile kablosuz olarak cihazlara bağlanan 855s, aynı versiyon veya 850 versiyonu ile birlikte kullanıldığında kablosuz eşleşme yaparak sağ ve sol kanal stereo ses vermeye başlıyor.





Cihaz içerisine entegre mikrofon ile eller serbest modunda akıllı telefonlar ile görüşme de yapılabiliyor. Ses kalitesi DTS SRS Wow Sound teknolojisi ile artırılmış. 20W ses çıkışına sahip olan Braven 855s modeli 300$ fiyat etiketi ile satışa sunulmuş durumda.

http://www.braven.com/news/braven-ships-855s-worlds-powerful-rugged-portable-wireless-speaker