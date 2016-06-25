Brexit, teknoloji firmalarını da etkiledi

İngiltere’nin hafta içinde yapılan referandum sonucunda Avrupa Birliği’nden ayrılma kararı almasının yankıları halen devam ediyor. Pek çok alanda olduğu gibi teknoloji alanında da Brexit etkilerinin yaşanması bekleniyor.

Özellikle finans teknolojileri açısından gelişen ve Avrupa’nın finans başkenti olarak görülen İngiltere, özellikle Avrupa kıtasına erişim konusunda yaşayacağı sıkıntılar nedeniyle kayıplar yaşayabilir. Pek çok uzman İngiliz teknoloji şirketlerinin, merkez binalarını taşıma konusunu tartışmaya başladığını belirtiyor.

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AB’den ayrılış özellikle iki konuda önem taşıyor. Birincisi çalışanların Avrupa içerisinde rahatça seyahat etmesi ve ülkede yapılan bir düzenlemenin tüm AB ülkeleri içerisinde geçerli olması. Ayrılış sonrasında artık teknoloji firmalarının çalışanları rahat bir şekilde Avrupa’da seyahat edemeyecek. Ayrıca ülkede yapılan bir düzenlemenin, Avrupa Birliği ülkelerinde de onaylanması veya tekrar edilmesi gerekecek. Bu da, teknoloji firmalarının merkez üslerini Avrupa kıtasına taşıma zorunluluğunu ortaya çıkarıyor. Yani ülkede bir beyin göçü yaşanabilir.

Diğer taraftan teknoloji eğitimi konusunda da sıkıntılar yaşanabileceği düşünülüyor. Örneğin Almanya’da bir teknik üniversiteden mezun olan kişinin Londra’da staj yapması artık daha zor. Bu bakımdan kişi örneğin Berlin’de staj yapmayı tercih edebilir. Bu da, yetenekli insanları kaybeden ülkedeki teknik ekosistemin sarsılmasına neden olabilir.

Teknoloji sektörü zaten Brexit öncesinde de, AB içerisinde kalış arzusunu sık sık dile getirmişti. Sektörün önemli isimleri, ayrılma sonrasında gelir ve gelişme açısından ülkenin etkilenmesinden endişe ediyor. Yeni dönem İngiltere için oldukça zorlu geçecek.