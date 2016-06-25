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Brexit, teknoloji firmalarını da etkiledi

Özellikle finans teknolojileri açısından gelişen ve Avrupa’nın finans başkenti olarak görülen İngiltere, özellikle Avrupa kıtasına erişim konusunda yaşayacağı sıkıntılar nedeniyle kayıplar yaşayabilir
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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İngiltere’nin hafta içinde yapılan referandum sonucunda Avrupa Birliği’nden ayrılma kararı almasının yankıları halen devam ediyor. Pek çok alanda olduğu gibi teknoloji alanında da Brexit etkilerinin yaşanması bekleniyor.

Özellikle finans teknolojileri açısından gelişen ve Avrupa’nın finans başkenti olarak görülen İngiltere, özellikle Avrupa kıtasına erişim konusunda yaşayacağı sıkıntılar nedeniyle kayıplar yaşayabilir. Pek çok uzman İngiliz teknoloji şirketlerinin, merkez binalarını taşıma konusunu tartışmaya başladığını belirtiyor.

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AB’den ayrılış özellikle iki konuda önem taşıyor. Birincisi çalışanların Avrupa içerisinde rahatça seyahat etmesi ve ülkede yapılan bir düzenlemenin tüm AB ülkeleri içerisinde geçerli olması. Ayrılış sonrasında artık teknoloji firmalarının çalışanları rahat bir şekilde Avrupa’da seyahat edemeyecek. Ayrıca ülkede yapılan bir düzenlemenin, Avrupa Birliği ülkelerinde de onaylanması veya tekrar edilmesi gerekecek. Bu da, teknoloji firmalarının merkez üslerini Avrupa kıtasına taşıma zorunluluğunu ortaya çıkarıyor. Yani ülkede bir beyin göçü yaşanabilir.

Diğer taraftan teknoloji eğitimi konusunda da sıkıntılar yaşanabileceği düşünülüyor. Örneğin Almanya’da bir teknik üniversiteden mezun olan kişinin Londra’da staj yapması artık daha zor. Bu bakımdan kişi örneğin Berlin’de staj yapmayı tercih edebilir. Bu da, yetenekli insanları kaybeden ülkedeki teknik ekosistemin sarsılmasına neden olabilir.

Teknoloji sektörü zaten Brexit öncesinde de, AB içerisinde kalış arzusunu sık sık dile getirmişti. Sektörün önemli isimleri, ayrılma sonrasında gelir ve gelişme açısından ülkenin etkilenmesinden endişe ediyor. Yeni dönem İngiltere için oldukça zorlu geçecek.

 

https://www.theguardian.com/technology/2016/jun/24/british-tech-firms-eye-relocation-after-brexit-vote Yorum Yaz
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ozkn_s 3 yıl en beğenilen
Ingiltere avrupa birliğine hiç girmedi ki
Hep mesafeliydi.avrupa birliğinin yönetim mekanizmalarında etkisiz elemandı.almanya ve fransanın gölgesinde kaldı ön plana çıkamadı.
Para birliğine de girmedi.
Yani üyelerden biriydi ama aslında hiç üye olmamıştı.
Karar doğru mu yanlış mı onu zaman gösterecek.
Yaklaşık 5 yıldır dünyada ağır bir ekonomik kriz
ve gitgide büyüyen siyasi krizler var.
dünyanın her tarafı yangın yeri.
kapitalist düzen kendine çekidüzen vermezse
büyük savaş yakındır.
Ingiltere avrupa birliğine hiç girmedi kiHep mesafeliydi.avrupa birliğinin yönetim mekanizmalarında etkisiz elemandı.almanya ve fransanın gölgesinde kald...
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A.F.Y.D 3 yıl
İngiltere de ortada kaldı, ayrılsa bir dert, ayrılmasa bir dert
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atilasat 3 yıl
ingiltere denince, aklına ingiliz teknoloji firması gelmeyen bi ben miyim?
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Zampara1234 3 yıl
Yani şu haberi okuyan da tüh tüh, yazık ingilizlere falan der. İngiltere kendisi için en iyi olanı yapar. Siz hiç endişelenmeyin. AB'den çıkıyorlarsa vardır bir bildikleri. Yaş tahtaya basmaz onlar.

Biz daha hala avrupa birliği havucuyla taviz üzerine taviz vere duralım... inşallah AB dağılır da biz de kendimize bir yol çizeriz.
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wolf silver 3 yıl
Bu gelişmiş ülkeler birşey olmaz. Herşey gelişmekte olan ülkelere oluyor. Amerika orada öksürüyor bizim ciğerlerimiz ağrıyor. Bir bakıyorsun dolar fırlıyor.. Bizde genelde herşeyi yurt dışından dolarla aldığımiz için çok pahalı oluyorlar. Özelikle elektrik elektronik ürünlerde..
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Patren 3 yıl
teknoloji ürünleri ucuzlar aksine
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ozkn_s 3 yıl en beğenilen
Ingiltere avrupa birliğine hiç girmedi ki
Hep mesafeliydi.avrupa birliğinin yönetim mekanizmalarında etkisiz elemandı.almanya ve fransanın gölgesinde kaldı ön plana çıkamadı.
Para birliğine de girmedi.
Yani üyelerden biriydi ama aslında hiç üye olmamıştı.
Karar doğru mu yanlış mı onu zaman gösterecek.
Yaklaşık 5 yıldır dünyada ağır bir ekonomik kriz
ve gitgide büyüyen siyasi krizler var.
dünyanın her tarafı yangın yeri.
kapitalist düzen kendine çekidüzen vermezse
büyük savaş yakındır.
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SONEKTRA 3 yıl
Tamam. Bilgilendirme için saol
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