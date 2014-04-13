Bristol Üniversitesi araştırmacılarından duman temelli interaktif ekran

Farklı görüntü birimleri ile kurduğumuz etkileşimin arttırılması ve daha doğal hale getirilmesi için dünyanın her yerinde çalışmalar yürütülüyor. Bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz kullanım yapısını gerçek hayata uygulamak için çalışan bu araştırmacılardan Bristol Üniversitesi Profesörü Sriram Subramanian ve ekibi, geliştirdikleri duman temelli üç boyutlu ekran prototipi ile geleceğe ışık tutuyor.

MisTable ismiyle hazırlanan teknoloji, görüntüyü oluşturmak için konumlandırılan iki adet projektörden yararlanıyor ve bu görüntüleri duman makinesinden sağlanan duman perdelerinde gösteriyor. Çift taraflı yerleştirilen duman perdeleriyle üç boyutlu görüntü sunabilen ve dahil kameralarıyla el hareketlerini algılayarak yansıtılan objelerle etkileşime girilmesine imkan tanıyan sistem, örneğin kişilerin parmaklarını fare imleci olarak sürece dahil edebiliyor ve bu objelerle derinlik temelinde etkileşim sağlayabiliyor.

Şuan için ticari satışı hakkında bilgi bulunmayan MisTable hakkında hazırlanan tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.geek.com/science/university-of-bristol-builds-interactive-3d-fog-screen-1591081/