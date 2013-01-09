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Broadcom, ARM firmasından v7 ve v8 mimarilerini lisansladı

6 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Masaüstü ve mobil cihazlar için iletişim yongalarının yanısıra, ARM Cortex tabanlı yongaseti üretimine de şahit olduğumuz Broadcom, mobil işlemci sektöründe ağırlığını hissettirmek için ARM ile yeni bir lisans anlaşması yaptığını duyurdu.

Broadcom, ARM firmasından v7 ve v8 mimarisini lisanslamış durumda. ARM v7 ve v8 komut setinin lisanslanması, Cortex çekirdek lisanslarından biraz daha farklı. Örneğin Samsung Cortex-A9 ve Cortex-A15 çekirdeklerinin lisansını aldığı için son Exynos işlemcilerde çekirdek seviyesinde tasarımlar yapabiliyor. Aynı durum NVIDIA için de geçerli.

Ancak komut seti lisanslandığı zaman bu seviyede tasarım yapmak mümkün oluyor. Örneğin Qualcomm'un ARM kod mimarisi ile uyumlu Krait çekirdeği bu lisans üzerine inşa ediliyor. Bu sayede birtakım senaryolara göre işlemciler tasarlanabiliyor. Ancak Krait çekirdeği ne tam olarak Cortex-A9 ne de Cortex-A15 çekirdeklerine benzemiyor. Bunlardan bazı özellikleri bünyesinde ihtiva ediyor. Buna Apple'ın A6 ve A6X işlemcisini de örnek verebiliriz.

Broadcom'un yeni lisansları sayesinde ARM kodu ile uyumlu kendi işlemcilerini tasarlayabilecek ve ağırlıklı olarak kendi üretimi 4G LTE yongaları ile uyum içerisinde kullanacağı tasarımlar yapmak istediği ifade ediliyor. Bu da onu doğrudan Qualcomm ile rekabet eder hale getiriyor. Sektörde Qualcomm'un işlemci, grafik birimi ve iletişim birimini birarada barındıran yongada sistem çözümleri, Samsung, HTC gibi özellikle LTE altyapısı olan ülkelerde satış yapmak isteyen üreticiler tarafından yoğun olarak tercih ediliyor. Broadcom'un pazara girmesi talebin bir kısmını buraya kaydıracaktır.

ARMv7 komut seti ile bilindiği gibi 32 bit destekli ve Cortex-A9, Cortex-A15 gibi işlemcilerde yer alıyor. ARMv8 ise 2011 yılında firmanın lansmanını yaptığı, geçen yıl da uyumlu çekirdekler Cortex-A53 ve A57'yi tanıttığı yeni komut seti.

Bu komut seti 64 bit temelli işlemcilere izin verirken, örneğin Cortex-A15'in 64 bit destekli bir takım yapılandırmalar içerdiği devamı olarak gösterilen Cortex-A57, aynı performansı çok daha az güç tüketimi ile giriş seviyesi cihazlara kadar taşıyabilecek. Ayrıca 4GB ve üzeri RAM miktarlarına da destek sağlanacak.

Broadcom, ARMv7 ve v8 komut setine erişim ile birlikte 32 ve 64 bit yongada sistem uygulamaları konusunda yenilikler getireceğini, genişbant erişimden, set üstü TV kutularına kadar geniş bir pazar gamında yüksek performans ve düşük güç tüketimi sağlayan çözümler üreteceğini açıkladı.

Yeni çekirdeklerin ne zaman pazara sunulacağı bilinmiyor. Broadcom uzun vadeli çözümler üzerinde çalıştığı için bu yıl muhtemelen karşımıza çıkmasa da gelecek yılın sonlarına doğru nihai ürünler son kullanıcı ile buluşmaya başlayacaktır. 

http://www.businesswire.com/news/home/20130108006356/en/ARM-Broadcom-Extend-Relationship-ARMv7-ARMv8-Architecture Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
fbkaya 6 yıl
64 bit e geçiş..
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atroce 6 yıl
vay be, birçok alanda akıllı telefonlar çok hızlı gelişiyor, depolamada ise bu tür bi gelişme görünmüyor sanırım, ssd tarzında birşey fena olmazdı
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korsanzeki168 6 yıl
32 bit teknoloji ceplerde bitmek üzere masaüstü bittiği gibi 64bit hoş geldin diyorum...
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V4LKyR 6 yıl
Broadcom'u severim. Ürünleri kablolu ve kablosuz iletişimde çok büyük bir yer kaplıyor. Misal, modemlerde, kablosuz ağ adaptörlerinin çoğunda Broadcom çözümleri vardır. Öte yandan Raspberry Pi modelinin merkezindeki SoC (System on Chip) Broadcom üretimi. Hatta ve hatta Eto bitmiş.
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Rubisco 6 yıl
Broadcom ARM işlemci üretecek diyor. Geliştirme lisansı satın almış, istediği gibi evirip çevirip geliştirecek diyor, Qualcomm ve Apple gibi. Broadcomm un kendi GPU'su var VideoCore diye ve oldukça güçlü. Aynı zmanda kendi 3g LTE çiplerini de üretiyor. Hepsini birleştirince telefonlar için SOC üretmekten tablet için performanslı SOC üretmeye, 64bit ARM mimarisi ile server çipi üretmeye kadar hepsinin peşine düşecek diyor.
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OverClocK1ng 6 yıl
Cep telefonlarına 4Gb Ram yolda demek ki...
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Gordon Gekko 6 yıl
yazıdan herhangi birşey anlayan bana da anlatsın
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