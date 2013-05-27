Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Broadcom, giriş seviyesi cihazlar için yeni 5. nesil WiFi yongalarını duyurdu

5 yıl
533
1
5
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Broadcom, giriş seviyesi cihazlar için yeni 5. nesil WiFi yongalarını duyurdu

WiFi kablosuz iletişim platformunun yeni standardı 802.11ac yavaş yavaş kablosuz cihazlarda kendisine yer bulmaya başladı. Daha büyük mesafelerde daha hızlı bağlantı imkanı sunan bu standart 5. nesil WiFi olarak da adlandırılıyor.

HTC One ve Samsung Galaxy S4 gibi üst seviye modellerde karşımıza çıkan standardın giriş seviyesi cihazlarda da yaygınlaşması adına çalışmalar yapan Broadcom, ilk ürünlerinin tanıtımını yaptı.

Broadcom hali hazırda BCM4335 adında daha pahalı yongalar üretiyordu. BCM4339 ve BCM43162 adlı yeni nesil yongalar ise giriş seviyesi mobil cihazları ve bilgisayarları hedefliyor. Yongalar 802.11ac yanında güçlendirici ve düşük gürültü amplifikatörü entegrasyonu da sunuyor.

5. nesil WiFi adaptasyonunun oldukça hızlı olması beklenirken, 2014 yılında toplam WiFi sevkiyatının yüzde 50'sinin 5G versiyonu olacağı tahmin ediliyor. Broadcom da kombo WiFi yongaları ile segmentteki pazar payını artırmayı hedefliyor.

BCM4339 yongası mobil cihazlar için, BCM43162 ise bilgisayarlar için üretilecek. Computex 2013 fuarında görücüye çıkacak olan ürünlerin yılın ikinci yarısında hacimli üretime başlaması planlanıyor.


http://www.androidauthority.com/broadcom-5g-wi-fi-tech-215368/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
rorschach_ 5 yıl en beğenilen kımyasal
kımyasal

Merak ettiğim bu yeni serilerin,eski modellere nazaran % kaç enerji tasarrufu sağladığıdır.

adam merak etmiş - leri almış
kımyasalMerak ettiğim bu yeni serilerin,eski modellere nazaran % kaç enerji tasarrufu sağladığıdır.adam merak etmiş - l...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
V4LKyR 5 yıl
Şu 802.11ac'mizden yararlanalım artık, boşuna elektrik yakmasın :) 802.11n kullanabiliyoruz maksimum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Dovahkiin 5 yıl
Ağ yongası üreten Broadcom dışında kim var ki? Realtek'i biliyorum ama o da alt firmasıydı sanırım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kımyasal 5 yıl
Merak ettiğim bu yeni serilerin,eski modellere nazaran % kaç enerji tasarrufu sağladığıdır.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
rorschach_ 5 yıl kımyasal
kımyasal

Merak ettiğim bu yeni serilerin,eski modellere nazaran % kaç enerji tasarrufu sağladığıdır.

adam merak etmiş - leri almış
1 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Vestel'den teknik servis atağı; Yeni Merkez Servisler ve detayları 5 yıl ASUS'tan Hız Tutkunlarına Özel Router "RT-AC66U 802.11AC" video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim