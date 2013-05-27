Broadcom, giriş seviyesi cihazlar için yeni 5. nesil WiFi yongalarını duyurdu





WiFi kablosuz iletişim platformunun yeni standardı 802.11ac yavaş yavaş kablosuz cihazlarda kendisine yer bulmaya başladı. Daha büyük mesafelerde daha hızlı bağlantı imkanı sunan bu standart 5. nesil WiFi olarak da adlandırılıyor.





HTC One ve Samsung Galaxy S4 gibi üst seviye modellerde karşımıza çıkan standardın giriş seviyesi cihazlarda da yaygınlaşması adına çalışmalar yapan Broadcom, ilk ürünlerinin tanıtımını yaptı.





Broadcom hali hazırda BCM4335 adında daha pahalı yongalar üretiyordu. BCM4339 ve BCM43162 adlı yeni nesil yongalar ise giriş seviyesi mobil cihazları ve bilgisayarları hedefliyor. Yongalar 802.11ac yanında güçlendirici ve düşük gürültü amplifikatörü entegrasyonu da sunuyor.





5. nesil WiFi adaptasyonunun oldukça hızlı olması beklenirken, 2014 yılında toplam WiFi sevkiyatının yüzde 50'sinin 5G versiyonu olacağı tahmin ediliyor. Broadcom da kombo WiFi yongaları ile segmentteki pazar payını artırmayı hedefliyor.





BCM4339 yongası mobil cihazlar için, BCM43162 ise bilgisayarlar için üretilecek. Computex 2013 fuarında görücüye çıkacak olan ürünlerin yılın ikinci yarısında hacimli üretime başlaması planlanıyor.





http://www.androidauthority.com/broadcom-5g-wi-fi-tech-215368/