Brother Türkiye online satış sitesini hizmete sundu

Haber Müdürü
Tüketiciler doğrudan ulaşabilmek ve aracıları ordan kaldırmak adına online kanallara başvurmaya başlayan Brother yeni bir web sitesi ile karşımızda. Kısa bir süre önce brotherkampanya.com sitesini hizmete sokarak son kullanıcıya yönelik tüm kampanyaları tek bir çatı altında toplamaya başlayan Brother, şimdi de doğrudan satış noktasında önemli bir işe imza attı.
Brothersatinal.com sitesinden tüketiciler ilk etapta Brother marka cihazları ile uyumlu orijinal sarf malzemeleri satın alabilecek. Tüketicilerin kolay ve hızlı bir şekilde orijinal malzemeye ulaşabilmesini sağlayacak olan sitede ilerleyen dönemlerde Brother markalı yazıcıları da görmeye başlayacağız.
Açılışa özel olarak kargo ücretsiz ürünler sunulan online alışveriş sayfasının açılışındaki amacı orijinal ürünlerin kolay bulunabilirliğini sağlamak olarak ifade eden markanın Türkiye Pazarlama Müdürü Korhan Ersan, bu hamle ile diğer satış ortakları ile yaşanabilecek olası anlaşmazlıklar için iş ortaklarını da düşüneceğiz açıklamasını özellikle vurguluyor. Bu da aslında sitenin sarf malzemeler odağında bir avantaj noktası olacağını açıkça ortaya koyuyor. Brother’ın yeni sayfasına burada yer alan bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
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gerçekten adamlar güzel cihaz yapmışlar ben de kullanıyorum. ağ üzerinden 192.168.1.4 gibi ip adresinden toner ve drum kalan ömrü kontrol edilebiliyor.
brother mfc j220 Modeli :)