Brother Türkiye online satış sitesini hizmete sundu

Tüketiciler doğrudan ulaşabilmek ve aracıları ordan kaldırmak adına online kanallara başvurmaya başlayan Brother yeni bir web sitesi ile karşımızda. Kısa bir süre önce brotherkampanya.com sitesini hizmete sokarak son kullanıcıya yönelik tüm kampanyaları tek bir çatı altında toplamaya başlayan Brother, şimdi de doğrudan satış noktasında önemli bir işe imza attı.

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