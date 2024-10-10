Dikiş makinesi önerisi arayanlara en iyi dikiş makineleri (2024)

- En İyi Dikiş Makinesi 🧵
- 1️⃣ Singer Making The Cut M3335
- 2️⃣ Brother GS3700
- 3️⃣ Janome Sewing 311
- 4️⃣ Singer Mercury 8280
- 5️⃣ Smayling Mini
- 6️⃣ Singer Talent 3323
- 7️⃣ Kiwi KSW-3042
- 8️⃣ Singer Promise 1408
- 9️⃣ Pfaff Smarter 260C
- 🔟 Schwartz Sws 4550
- Dikiş makinesi alırken dikkat edilmesi gerekenler 🤔
- Yorumlar
İster eski kıyafetlerinizi yenileyin ister yeni bir şeyler yapmak isteyin; doğru dikiş makinesiyle işlerinizi çok daha keyifli ve kolay hale getirebilirsiniz. "En iyi dikiş makinesi hangisi?" sorusu ise tam da burada devreye giriyor. Aralarından seçim yapabileceğiniz birçok model var, ancak burada vereceğimiz markalar yıllardır kullanıcıların en çok güvendiği isimler arasında. Ev tipi dikiş makineleri, özellikle amatör terziler veya hobi amaçlı dikişle ilgilenenler için biçilmiş kaftan. Uygun fiyatlı, işlevsel ve dayanıklı makinelerle, en karmaşık işleri bile evde gerçekleştirebilirsiniz. Bu rehberde, sizin için en iyi dikiş makinesi markalarını ve fiyatlarını bir araya getirdik.
|Marka - Model 🧵
|Fiyat 🏷️
|Singer Making The Cut M3335
|5.199 TL
|Brother GS3700
|7.904 TL
|Janome Sewing 311
|4.975 TL
|Singer Mercury 8280
|5.884 TL
|Smayling Mini
|445 TL
|Singer Talent 3323
|6.999 TL
|Kiwi KSW-3042
|2.946 TL
|Singer Promise 1408
|5.499 TL
|Pfaff Smarter 260C
|15.717 TL
|Schwartz Sws 4550
|3.214 TL
Dikiş makinesi yorumları dikkate alındığında; en iyi dikiş makinesi markaları sıralamasında Singer, Brother, Janome öne çıkıyor. 2024’te satın alınabilecek dikiş makinesi önerileri olarak ise Singer Making The Cut M3335, Brother GS3700 ve Janome Sewing 311 modelleri uygun fiyat, kalite ve olumlu kullanıcı yorumlarıyla tavsiye ediliyor.
1️⃣ Singer Making The Cut M3335
- 97 dikiş uygulaması
- Geri dikiş
- Tek adımda otomatik ilik
- İğneye otomatik iplik geçirme
- Led aydınlatma
- Serbest kol
- Dayanıklı yapı
Singer Making The Cut M3335 kullanıcı yorumları 💭
👨 dikişe yeni başlayan ve dikiş hakkında hiçbir şey bilmeyen biri olarak kullanım kılavuzu ve kullanıcı videoları izleyerek çok kolay bir şekilde dikişe başlayabildim. Çok hoş, kompakt bir makina. Sessiz ve seri çalışıyor.
👩 Farklı dikiş tipleri, otomatik iplik geçirici vb. özellikleri işinizi kolaylaştırıyor. El dikişi için alınan basit ipliklerle dikişi denedim, o ince ipliklerde bile kopma problemi yaşamadım. Profesyonel bir kullanıcı değilim ama benim gibi dikişe yeni başlayacak kişiler için mutlaka önerebilirim.
2️⃣ Brother GS3700
- Otomatik iplik geçirici
- Dahili kullanışlı ve dekoratif dikiş
- Otomatik ilik dikimi
- 37 dahili dikiş
- Tek adımda düğme deliği
- Temel iğne ip besleyici
- LED lamba
- 5mm dikiş genişliği
Brother GS3700 kullanıcı yorumları 💭
👨 Ürün gerçekten kaliteli ve fiyat performansı üstünde diyebilirim, ses yok denecek kadar az gece sessizlikte bile dikiş yapılabilir. Çok yumuşak ve kullanışlı. Biraz karışık gibi gelmişti başta ama zaten içerisinde kullanma kılavuzu var çok kolay kullanabildim. Ürünün her detayı kaliteli ve çok memnun kaldım ve tavsiye ederim.
👩 Ürünü 2 aydır kullanıyorum. Daha önce dikiş makinesi kullanmamama rağmen çok kolay öğrendim. Çok araştırarak almıştım iyi ki bu ürünü tercih etmişim.
3️⃣ Janome Sewing 311
- Komple metal iç gövde
- 13 dikiş çeşidi ve 55 dikiş fonksiyonu
- 4 adımda ilik açma
- 5 mm zigzag genişliği
- Esnek dikişler için özel ayarlar
- Her türlü kumaşı dikme imkanı
- Otomatik masura sarma
- Aydınlatma lambası
- Ayarlanabilir dikiş uzunluğu
- Hız ayarlı elektronik pedal
Janome Sewing 311 kullanıcı yorumları 💭
👨 Kot kumaştan çanta dikebilecek kadar sağlam ve sorunsuz bir cihaz. 6 kat kot kumaşını dahi sorunsuz dikmeyi başarıyor. Ve makine inanılmaz sessiz çalışıyor. Hayran kaldım.
👩 Ürünü 7 yıl önce aldım ürün ilk günkü gibi sürekli kullanmama rağmen, ben moda tasarım öğrencisiydim aldığımda, hala kullanıyorum hiçbir sıkıntısını görmedim. Hiçbir şekilde tamire gitmedi çok yoğun çalıştığım halde parasını sonuna kadar hak ediyor gözünüz kapalı alın.
4️⃣ Singer Mercury 8280
- 8 adet değişik dikiş ve dekoratif desen
- 5 mm zigzag genişliği
- 4 adımda ilik açma
- İşaretli iplik geçirme yolları
- Geri dikiş
- Serbest kol dikişi
- Tek hareketle iğne hareketini durdurup masura sarabilme
- Sürfile yapabilme
- Düğme ve fermuar dikme
- Opsiyonel ayaklarla kenar kıvırma, kordonlama, gizli fermuar dikme
- Kasnak nakışı için uygun
- Seri ve sessiz çalışma
Singer Mercury 8280 kullanıcı yorumları 💭
👨 Ürünü 2016 da satın aldım anneme hediye. Sene 2023 oldu ve hâlâ kullanıyor maşallah. Canavar gibi dikiyor sesi de az çıkıyor. Tavsiye ederim kesinlikle.
👩 Bilmeyenler için kılavuzu mutlaka okuyup takip ederek kurun, okuduğum yorumlarda altta iplik topluyor diye yazmışlar kullanan biri olarak, bana da almadan önce kaliteli iplik kullan iplik topluyor dediler bununla bir ilgisi yok ipliğin geçtiği yerleri kurulumunu iyi yapın doğru geçirdiğinizden emin olun, alt mekiğin iplik yönüne dikkat edin hepsi kılavuzda var. Resimleri takip ederseniz hiç zorlanmazsınız. Tavsiye ederim, ben hiç sorun yaşamdım.
5️⃣ Smayling Mini
- Çift iplikli ve otomatik sarma
- Ayarlanabilir iki hız seçeneği (düşük ve yüksek)
- Hafif ve kompakt tasarım
- AC/DC adaptör veya 4 AA pil ile çalışma
- Pedallı ve ışıklı kullanım
- Kolay iplik kesici ve önceden ayarlanmış tansiyon
- Giysiler, çarşaflar, perdeler ve daha fazlası için uygun
Smayling Mini kullanıcı yorumları 💭
👨 Dikiş makinesinin boyutuna ve malzemesine göre çok çok güzel dikiş dikiyor. Hiç dikişten anlamayan ben bile on dakika içinde makineyi kullanıyordum. Makineyi ilk defa kullanacak arkadaşlar için yan tarafta on off düğmesiyle manuel çalışıyor. Makineyi sehpaya koyup dikiş dikerseniz de ayak pedalı var. Firmanın makinenin yanında gönderdiği aparatlar da çok iyi özellikle ipi iğneye geçirmek için olanı.
👩 Harika, inanılmaz bir şey, önce çok düşündüm ve hep değerlenmeleri okudum sonra tereddütlü aldım ama iyi ki aldım. Çok tatlış çok beğendik çok güzel dikiyor.
6️⃣ Singer Talent 3323
- 23 farklı dikiş ve dekoratif desen
- 6 mm genişliğinde zigzag yapabilme
- Tek adımda otomatik ilik açabilme
- Geri dikiş
- Otomatik iplik takma
- Çift iğne ile paralel dikiş yapabilme
- Kot, penye, triko, fermuar, perde dikebilme
- Elektronik pedal
- Serbest kol dikişi
- Dahili aksesuar bölümü
- Opsiyonel ayaklarla çeşitli dikiş seçenekleri
Singer Talent 3323 kullanıcı yorumları 💭
👨 Denemeden yorum yapmak istemedim. Urun hızlı ve sağlam şekilde teslim edildi, çok anlamam ama evde kullanmak için çok güzel bir makina, içinden çıkan parçalarla birçok işinizi halledebilirsiniz. 3 -4 kat kumaşı zorlanmadan dikiyor. Bütün fonksiyonlarını denedim hepsi sorunsuz.
👩 İyi bir tercih yaptığımızı düşünüyoruz. İp takmak kolay, mekik sarmak kolay, dikim yapmak kolay. Üzerinde gelen iğnesi ile 6 7 kat pamukta yürüyor. Sesi çok değil titreşimi çok değil. Mekiğini takmak çok kolay üstten yan takılıyor. Ev için çok iyi bir makine. İç kısmı metal olduğu için daha uzun ömürlü olacağını düşünüyorum.
7️⃣ Kiwi KSW-3042
- Çift iplik, kilit dikiş
- Ayarlanabilir yüksek/düşük hız
- 12 adet dikiş deseni
- İleri ve geri dikiş
- Otomatik iplik geri sarma
- Kolları dikmek için kolaylık
- Dahili kurulum ışığı
- İplik kesici
Kiwi KSW-3042 kullanıcı yorumları 💭
👨 Yeni başlangıç yapacaklar için ideal bir ürün dikiş dikmeyi öğretiyor çok kalın olmamak suretiyle kalın kumaşları da dikiyor. Kullanımı basit pratik. En önemlisi çok yer kaplamıyor masaya koy fişi tak ve dikişe başla.
👩 Ürünü denedik ve çok beğendik pratik kullanımı kolay. İp sarma olayı yasamadık açıkçası bu kadar iyi olacağını tahmin etmiyordum. Daha önce hiç dikiş makinesi tecrübem olmamasına rağmen bana kolay geldi. İnternetten makine kullanımı, ip takma masura takma vb videoları izledikten sonra daha iyi oldu.
8️⃣ Singer Promise 1408
- Boyutlar: 42 cm x 34.5 cm, Ağırlık: 6.5 kg
- 7 farklı dikiş ve dekoratif desen
- 3 adımda dikiş
- Serbest kol dikişi
- Dikey makara kullanımı, geri dikiş
- 5 mm zigzag, 4 aşamada ilik açma
- İplik kesici ve tansiyon ayarı
- Kolay değiştirilebilen baskı ayakları
Singer Promise 1408 kullanıcı yorumları 💭
👨 Yeni başlayanlar için uygun, hoş kompakt ve kullanımı kolay dikiş makinesi. Şimdiye kadar her şey sorunsuz çalışıyor. Her şeyi dikebiliyor. Ben çok memnunum.
👩 Bazı olumsuz yorumlar görsem de bu işin uzmanı bana bu tip makinelerde en iyi iğne ve ipleri kullanmamı önerdi. Öyle de yapıyorum. Şimdiye kadar hiç sorun yaşamadım. Ürün çok iyi.
9️⃣ Pfaff Smarter 260C
- 27 adet değişik dikiş ve dekoratif desen
- Kolay desen seçme tuşları
- Pedalsız çalışabilme
- İğne aşağı yukarı fonksiyonu
- Baskı ayağı yukarıdayken sesli uyarı verme
- 6 mm zikzak genişliği
- Tek adımda ilik yapabilme
- Geri dikiş ve sağlamlaştırma
- Otomatik iplik takma
- Yüksek baskı ayağı
- Ayarlanabilir iğne pozisyonu
- LED aydınlatma
Pfaff Smarter 260C kullanıcı yorumları 💭
👨 Ürün beklediğimden daha kaliteli ve güzel. Makine kusursuz çalışıyor ağır bir makine o nedenle dikiş yaparken size kolaylık sağlayacaktır.
👩 Evde tüm ihtiyaçlarınızı karşılayacak bir makine. Asla uğraştırmıyor çalışmak çok rahat. Makinenin ağırlığı hızlı dikerken titremesine engel oluyor ve rahat rahat işinizi yapabiliyorsunuz çok memnun kaldım.
🔟 Schwartz Sws 4550
- Çift iplikli ve mekik dikiş kullanımı
- Yüksek/düşük hız ayarı
- 12 dahili desen seçeneği
- İleri ve geri dikiş fonksiyonu
- Otomatik iplik geri sarma
- Kolay kol dikişi
- Dahili aksesuar çekmecesi
- Adaptör veya 4 adet AA pil ile kullanım
- Ayak pedalı, adaptör ve iplik çantası dahil
Schwartz Sws 4550 kullanıcı yorumları 💭
👨 Videolu anlatım ve tanıtımları izledim aşama aşama hepsini yaptım. Kendi pantolonumu daralttım ve kısalttım. İyide yapmışım. Acemiyim ilk defa kullanıyorum biraz eğik diktim ama isimi gördü.
👩 Ömrümde ilk defa dikiş makinesi kullandım ve hiç zorlanmadık. Tülümü kısaltmam gerekiyordu kendim yaptım. Gerçekten hiç zorlanmadık. Benim gibi acemiyseniz hemen alabilirsiniz çok keyifli bir hobi.
En iyi dikiş makinesi önerileri ile karşınızda olduk. Piyasada bulunan en iyi dikiş makinesi markalarına yer verdiğimiz içeriğimizde her bütçeye uygun tavsiyelerde bulunduk. Bu ürünlere kara cuma 2024 indirim döneminde ucuz fiyatlardan sahip olabilirsiniz.
Dikiş makinesi alırken dikkat edilmesi gerekenler 🤔
- Ev kullanımı mı, profesyonel mi?
- Dikiş çeşitleri
- Otomatik ilik açma
- Dikiş hızı ayarı
- Çift iğne kullanımı
- Overlock fonksiyonu
- Kumaş türüne uygunluk
- İğne pozisyonu ve ayarlanabilirlik
- Ekstra aksesuarlar ve ayaklar
- Dayanıklılık ve marka
- Sessizlik ve Taşınabilirlik
En İyi Dikiş Makineleri Oylama: 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 1010Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.