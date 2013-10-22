Brother ile yazıcı ve baskı teknolojilerini konuştuk

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Son dönemde düşen kartuş fiyatları ile birlikte evde baskı hiç olmadığı kadar ilgi çekici hale geldi. Artan dijital fotoğraf içeriğini elle tutular hale getirmek isteyenler için yüksek baskı kalitesine sahip mürekkep püskürtmeli modeller ve yüksek baskı hızı ve daha düşük masrafları ile lazer yazıcıları Brother Türkiye ile konuşuyoruz.
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Tüm markaların bir sarf liste fiyatı vardır, genelde müşteriye bu listeden iskonto yapılarak satışı olur, ürünün piyasası bellidir zaten, muadil alıyorsan fiyat kalitesine göre değişir,
Toner fiyatları ise zaten yazıcı fiyatlarına yakındır(giriş seviyesi yazıcılarda)
Nedeni yazıcının içinde gelen toner "DEMO" tonerdir, Örnek vermem gerekirse herhangi bir yazıcının toneri %5 dolulukta 2000 sayfa çıktı veriyorsa yazıcının içinde gelen toner 500-1000 sayfa çıktı verir. Bundan dolayı alacağınız "Tam dolu orjinal toner" yazıcı fiyatına yakın, hatta bazı markalarda yazıcı fiyatından yüksektir.
Bunu marka kendisi yapar, yüksek fiyatlardan dolayı satıcılara suç atılması üzücüdür,
Bu durum "Giriş seviyesi yazıcılarda" geçerlidir,
Volumlü olarak tabir ettiğimiz yüksek baskı veren yazıcı ve tonerler (10000 sayfa ve üzeri 50.000 sayfa çıktı veren toner dahi vardır) durum tam tersi olur.
Volumlü makinede örneğin Lexmark T650H11E 25.000 sayfa toner listesi 565$+KDV'dir, Yazıcı 700$+KDV civarındadır (Özelliğine göre değişir), fakat sen bu toneri piyasada 350$-400$'a kadar bulabilirsin. Yazıcı içersinde gelen toner ise 7000 sayfadır.
Hangi üründe sorun yaşadıysan bana ulaş ben bulayım sana hatta detaylı bilgide vereyim, zaten stoğumda da tüm ürünler var...
Distiribütörlere ulaşırsın seni bir yerlere yönlendirirler.Orada karşılaştığın durum içler acısı.
Zamanında 200 liraya aldığın tonere telefonda 350 lira fiyat çekerler Sineye çekip Haydi alalım dersin sen gidene kadar toner fiyatı olur 400 lira
oda ellerinde yoktur yurt dışından sipariş vericez derler vs vs
hadi toner dolumcularına koşarsın ucuz diye 500 sayfadan sonra makine pert olur Epson cx16nf
Ersin bey keşke sorsaydı; Sattığın yazıcıya Tonerini bulma, sabit fiyat ,yetkili bayi gibi hizmetlerle ürünün arkasında durabiliyorlarmı
erdi bey adamın nasıl yumruk sıktığını fark etse tekme ile koruma yapabilirdi ama gaflet uykusundaydı :)
Adam çuvallamadı zannedersem... (Yani şirket üst kademesindeki birine böyle teknik bir soru sormak "sınav" gibi bir şey...)
FX57'nin "Japonlar ve Pazarlama" hakkındaki tespiti fevkalade...
Eve yazıcı almayı planlıyordum uzun zamandır; doğrusu "Brother" markası aklımın ucunda bile değildi...
DRAM ve Toner konusunda geliştirdikleri çözümle listeye ekledim...