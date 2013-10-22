Brother ile yazıcı ve baskı teknolojilerini konuştuk

Son dönemde düşen kartuş fiyatları ile birlikte evde baskı hiç olmadığı kadar ilgi çekici hale geldi. Artan dijital fotoğraf içeriğini elle tutular hale getirmek isteyenler için yüksek baskı kalitesine sahip mürekkep püskürtmeli modeller ve yüksek baskı hızı ve daha düşük masrafları ile lazer yazıcıları Brother Türkiye ile konuşuyoruz.

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