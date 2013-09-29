"Bu defa güldürmedi" Steve Ballmer'ın gözyaşlarıyla dolu veda konuşması

Teknoloji dünyası onun gibi bir yöneticiyi daha önce hiç görmedi, muhtemelen de bir daha görmeyecek. Çok önemli hataları vardı, başarılı işlere de imza attı ama en önemlisi, yaptığı her işe, verdiği her karara tutkuyla bağlandı, yıllarını verdiği şirketini adeta çocuğu gibi gördü.

Belki Steve Jobs kadar anılmayacak, daima Bill Gates'in gölgesi altında kalacak ama yaptığı sunumlar hiç ama hiç unutulmayacak Steve Ballmer'ın. Soğuk kanlı olması gereken anlarda bile duygusallığını geri planda tutamayan, açıklamalarını etrafındaki sayısız danışman ve yardımcısının değil, yüreğinin el verdiği şekilde yapan Steve Ballmer'ın en büyük başarısı, her daim insanları güldürmeyi başaran belki de tek teknoloji yöneticisi olmasıydı. Unutulmamalıdır ki, insanların yüzüne bir parça tebessüm serpmek herkesin sahip olduğu bir yetenek değildir.

Windows Vista yaptığı en büyük hataydı, bunu kendisi de söylüyordu. 2007 yılında iPhone lanse edildiğinde yaptığı açıklamalar da çok talihsizdi, mobil teknolojilerin bu denli hızlı yükseleceğini göremedi, şirketinin geleneksel PC'lere olan bağımlılığından ötürü belki de görmek istemedi. Ama yukarıda da söyledik ya, duygusallığı ve açık sözlülüğü zor anlarında da görevdeydi ve mobil teknolojiler konusundaki hatalarının pişmanlığını sık sık dile getirdi.

Açık kaynak yazılımlara olan bakış açısı da sık sık eleştrilen Steve Ballmer, Xbox operasyonu, Windows 7 ve kurumsal servisler tarafındaki aksiyonlarıyla ise en başarılı işlerine imza attı. Unutulmamalıdır ki, Microsoft tarihinin finansal anlamda en başarılı dönemi Steve Ballmer yönetimindeki süreç olmuştur. Ancak profesyonel iş dünyası acımasız yüzünü bir kez daha gösterdi ve özellikle Windows RT tabanlı Surface tabletin neden olduğu 900 milyon dolarlık kayıp sonrası Steve Ballmer emekli olmaya karar verdi ya da karar verdirildi zira kendisi bu kararı almasa idi, şirket yönetim kurulunun Ballmer ile yolları ayıracağı dedikodu seviyesinde bile olsa çokça tartışıldı.

Haberimize konu olan video, Steve Ballmer'ın, geleneksel Microsoft çalışanları toplantısında yaptığı duygu dolu son konuşmayı gösteriyor. Sunumlarında her daim neşeli ve güler yüzlü halini gördüğümüz Ballmer, bu defa duygu dolu anları ve göz yaşları ile karşımıza çıkıyor. Belli ki gitmek istemiyor, ama bir yandan da şirketinin geleceği için böyle bir değişime olan ihtiyacın da farkında. Steve Ballmer için sözün özü şu ki, pek çok yöneticiden farklı olarak, hayatının kalan kısmını belki de emekliliğin keyfini sürmekten çok, Microsoft'u özleyerek geçirecek.

Yazımızın sonuna gelirken, çok kısaca Steve Ballmer'ı da hatırlatmak isterim. Adı hep Bill Gates ile anılsa da Steve Ballmer, Microsoft'un kurucu kadrosunda değildi. 1980 yılında, Microsoft'un hızlanmaya başladığı dönemde, 30. çalışanı olarak Microsoft'un ilk iş geliştirme müdürü sıfatıyla göreve geldi. Harvard ve Standford üniversitelerinde öğrenci olan Ballmer, Microsoft'taki kariyeri için Standford eğitimine de son vermiştir. Microsoft öncesinde asistan ürün yöneticisi olarak Procter & Gamble'da çalışan hatta sonralarda General Electric'in CEO'su olacak Jeffrey R. Immelt ile aynı ofis odasını paylaşan Steve Ballmer, Napoleon Bonaparte tarafından ilki 1802 yılında verilen "Ordre national de la Légion d'honneur" ödülünün de sahibidir.