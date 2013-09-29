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"Bu defa güldürmedi" Steve Ballmer'ın gözyaşlarıyla dolu veda konuşması

5 yıl
2,5b
1
77
İşletim Sistemleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Teknoloji dünyası onun gibi bir yöneticiyi daha önce hiç görmedi, muhtemelen de bir daha görmeyecek. Çok önemli hataları vardı, başarılı işlere de imza attı ama en önemlisi, yaptığı her işe, verdiği her karara tutkuyla bağlandı, yıllarını verdiği şirketini adeta çocuğu gibi gördü.
Belki Steve Jobs kadar anılmayacak, daima Bill Gates'in gölgesi altında kalacak ama yaptığı sunumlar hiç ama hiç unutulmayacak Steve Ballmer'ın. Soğuk kanlı olması gereken anlarda bile duygusallığını geri planda tutamayan, açıklamalarını etrafındaki sayısız danışman ve yardımcısının değil, yüreğinin el verdiği şekilde yapan Steve Ballmer'ın en büyük başarısı, her daim insanları güldürmeyi başaran belki de tek teknoloji yöneticisi olmasıydı. Unutulmamalıdır ki, insanların yüzüne bir parça tebessüm serpmek herkesin sahip olduğu bir yetenek değildir.
Windows Vista yaptığı en büyük hataydı, bunu kendisi de söylüyordu. 2007 yılında iPhone lanse edildiğinde yaptığı açıklamalar da çok talihsizdi, mobil teknolojilerin bu denli hızlı yükseleceğini göremedi, şirketinin geleneksel PC'lere olan bağımlılığından ötürü belki de görmek istemedi. Ama yukarıda da söyledik ya, duygusallığı ve açık sözlülüğü zor anlarında da görevdeydi ve mobil teknolojiler konusundaki hatalarının pişmanlığını sık sık dile getirdi. 
Açık kaynak yazılımlara olan bakış açısı da sık sık eleştrilen Steve Ballmer, Xbox operasyonu, Windows 7 ve kurumsal servisler tarafındaki aksiyonlarıyla ise en başarılı işlerine imza attı. Unutulmamalıdır ki, Microsoft tarihinin finansal anlamda en başarılı dönemi Steve Ballmer yönetimindeki süreç olmuştur. Ancak profesyonel iş dünyası acımasız yüzünü bir kez daha gösterdi ve özellikle Windows RT tabanlı Surface tabletin neden olduğu 900 milyon dolarlık kayıp sonrası Steve Ballmer emekli olmaya karar verdi ya da karar verdirildi zira kendisi bu kararı almasa idi, şirket yönetim kurulunun Ballmer ile yolları ayıracağı dedikodu seviyesinde bile olsa çokça tartışıldı. 
Haberimize konu olan video, Steve Ballmer'ın, geleneksel Microsoft çalışanları toplantısında yaptığı duygu dolu son konuşmayı gösteriyor. Sunumlarında her daim neşeli ve güler yüzlü halini gördüğümüz Ballmer, bu defa duygu dolu anları ve göz yaşları ile karşımıza çıkıyor. Belli ki gitmek istemiyor, ama bir yandan da şirketinin geleceği için böyle bir değişime olan ihtiyacın da farkında. Steve Ballmer için sözün özü şu ki, pek çok yöneticiden farklı olarak, hayatının kalan kısmını belki de emekliliğin keyfini sürmekten çok, Microsoft'u özleyerek geçirecek. 
Yazımızın sonuna gelirken, çok kısaca Steve Ballmer'ı da hatırlatmak isterim. Adı hep Bill Gates ile anılsa da Steve Ballmer, Microsoft'un kurucu kadrosunda değildi. 1980 yılında, Microsoft'un hızlanmaya başladığı dönemde, 30. çalışanı olarak Microsoft'un ilk iş geliştirme müdürü sıfatıyla göreve geldi. Harvard ve Standford üniversitelerinde öğrenci olan Ballmer, Microsoft'taki kariyeri için Standford eğitimine de son vermiştir. Microsoft öncesinde asistan ürün yöneticisi olarak Procter & Gamble'da çalışan hatta sonralarda General Electric'in CEO'su olacak Jeffrey R. Immelt ile aynı ofis odasını paylaşan Steve Ballmer,  Napoleon Bonaparte tarafından ilki 1802 yılında verilen "Ordre national de la Légion d'honneur" ödülünün de sahibidir.

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_Athelas_ 5 yıl en beğenilen
positroN
sanki asgari ucretle calisip amator ruhla kernel patch yaziyordu. niye agliyorsa

Değer verdiği bir şirketten ayrıldığı ve çokça anısı olduğu için olabilir mi ? Ne saçma bir yorum ya ? Adam Microsoft'a alınan 30. elemanmış ve hayatını vermiş şirkete,sonra veda ederken niye ağlıyor ? Neden acaba ?!
positroNsanki asgari ucretle calisip amator ruhla kernel patch yaziyordu. niye agliyorsaDeğer verdiği bir şirketten ayrıld...
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1 Yanıt Yanıtla +54
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itachi237 5 yıl
Erdi abi duygusalken yazmış yazıyı
sende mi ağladın erdi abi?
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Guest-FC9A03247 5 yıl
Steve ballmer gittiğine göre stephen elop CEO olacak artık ALLAH kahretsin ikiside berbat CEO lar bir sürü hataları vardı ama seni unutmayacağız keltoş
Steve ballmer gittiğine göre stephen elop CEO olacak artık ALLAH kahretsin ikiside berbat CEO lar bir sürü hataları vardı ama seni unutmayacağız keltoş
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1 Yanıt Yanıtla +13
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LokmanHekim 5 yıl
Tanrı günahlarını affetsin..
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Nelson Muntz 5 yıl
İyi adamdı
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Tom Hagen 5 yıl
bıraktırılmış belli ki..
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Mr. Jingles 5 yıl
Editörün yazdığı şu cümleye aynen katılıyorum: "Steve Ballmer'ın en büyük başarısı, her daim insanları güldürmeyi başaran belki de tek teknoloji yöneticisi olmasıydı." En büyük başarısı zaten bu. Bizleri hep güldürdü; vizyonsuzluğuyla, talihsiz ve geleceği görmekten uzak, rezil konuşmalarıyla. Zaten böyle vizyonsuz bir CEO'nun en büyük başarısı ancak kendini rezil edip insanlara güldürmek olur.


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Yeri gelmişken Steve Jobs ile kıyaslanmayacak kadar başarısız bir CEO. Eğer Apple'ın başına Jobs değil de bu geçseydi Apple şimdiye batmıştı. Bunu bilmek için müneccim olmaya gerek yok.
Steve Jobs'un adının geçtiği yerde bu adamın adının zikredilmesi Jobs'a hakarettir. Yıllar sonra bile Jobs hatırlanır ama bu adam sadece bu nesil tarafından hatırlanacak. Hatta birçoğumuz belki de unutacak.
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Silver_Code 5 yıl
Emekliyi nasıl bilirdiniz:Duygusal :-)
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alibakirhan 5 yıl
Developers Developers Developers remixini çok severek dinliyoruz
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mamilan 5 yıl
Windows vista sacmalıgının ressamı bu dayıysa az bile olmus surfes rt tablet nedir ya visa kafası hic degismemis adamin :(
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PowerPC 5 yıl
Bilen bilir, Sevinmesi de, üzülmesi de yapmacık!
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SuperSantorelli 5 yıl
900 milyon dolarlık zarara sebebiyet olmus iyi ki emekliliye zorlanmış ayrilmasini istemişler,tr'de olsa roket atarla havaya gelin duvağ gibi firlardi..
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omertalord 5 yıl
Acayip sacmaladilar son windows 8 ve server 2012 tarafinda RT zaten fiyasko onu hic saymiyorum. Ama microsoft cok guclu sirkettir yeniden kasip kavuracak bi isletim sistemi yazarlar.
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okanner48 5 yıl
Yeni CEO, masa üstünü tamamen ortadan kaldırarak tüm özellikleri giriş ekranına taşır artık...
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