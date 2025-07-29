Xbox'a yaş doğrulama sistemi geliyor

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Tam Boyutta Gör Microsoft, İngiltere’de yeni yürürlüğe giren Çevrimiçi Güvenlik Yasası'na uyum çerçevesinde Xbox’ta yaş doğrulama sistemini devreye aldı. Kullanıcılar, Xbox hesaplarına giriş yaptıklarında bir uyarıyla karşılaşacak ve 18 yaşından büyük olduklarını doğrulamaları gerekecek. Resmi duyurunun Türkiye’deki kullanıcıları da ilgilendiren kısmı şu; Microsoft, gelecekte benzer yaş doğrulama araçlarını diğer ülkelere de getirmeyi planlıyor.

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Sosyal etkinlikler için 18 yaş sınırı

Yaş doğrulama adımları şu anda geçileyebiliyor olsa da, 2026 başlarında çeşitli Xbox hizmetlerine erişebilmek için zorunlu tutulacak. Kullanıcıların sesli ve yazılı iletişim, oyun davetleri gibi sosyal özellikleri kullanabilmesi için 18 yaşından büyük olduklarını doğrulamaları gerekecek. Yaş doğrulama işlemi tamamlanana kadar sosyal özellikler "yalnızca arkadaşlarla sınırlı" şekilde olacak. Yaşın doğrulanıp doğrulanmaması önceki satın alımları, hakları, oyun geçmişini, başarımları, oyun oynama, satın alma olanağını etkilemeyecek.

İngiltere'de uygulama başladı, diğer ülkelere de gelecek

Yaş doğrulama uygulaması şu anda İngiltere’deki Xbox oyuncularıyla sınırlı ancak Microsoft, yaş doğrulama işlemlerini gelecekte daha fazla ülkede uygulamaya koymayı düşünüyor.

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