Bu dev kamyon hidrojenle çalışıyor ve bir depoyla 2000km gidiyor

Trevor Milton tarafından kurulan ve bir süre önce 2000 beygir gücünde elektrikli motora sahip dev kamyonlar ve çekiciler duyuran şirket, bu kez yük taşımacılığında kullanılmak üzere dev bir aracın tanıtımını yaptı. Bahsettiğimiz çekicilerin isimleri Nikola One ve Nikola Two.

Arkalarında dev bir sıvılaştırılmış hidrojen tankı bulunan kamyonlar, tam dolu depo ile 2000km yol katedebiliyor. 2020 yılında yollara çıkacak olan çekiciler, class 8 sınıfı olarak lanse edilmiş. Yani arkasına eklenecek bir dorse ile dünyanın en büyük karayolu taşıma araçları ile aynı kategoride yer alıyor.

Dolum İstasyonları Yapılacak

Şirket, aracın menzilini 1300km ile 2000km arasında açıklamış. 1000 beygir gücündeki araç, doğal olarak sıfır emisyona sahip. Taşınacak yüke göre menzil de elbette ki değişiklik göstermiş olacak. Böyle bir araç söz konusu olunca menzil ne kadar uzun olursa olsun elbette ki akıllara yakıt ikmalinin nasıl yapılabileceği gelecektir. Hali hazırda ABD içinde bile sıvı hidrojen ikmali için bile yaygın bir ağ mevcut değil. Nikola da bu konuda ilk etapta kendisi çözüm olmayı vadediyor.

Şirket 2018 yılından başlayarak ABD ve Kanada içinde ikmal noktaları açacakmış. 2019’da hedeflenen noktalarda açılışlar hizmete girmiş olacak. Hidrojen sayesinde son derece uygun fiyatlı yük taşımacılığını olanaklı kılacak olan Nikola, aracın satışı konusunda da bir dizi avantaj sağlayacak. Çekicilere sahip olmak isteyenlere uygun koşullarda 72 aylık finansal kiralama programı sunulacak.

Nikola One ve Nikola Two

İçerisinde dev bir ekranın bulunacağı araçta tüm kontroller ve harita takibi bu ekran üzerinden görülebilecek. 2017 yılının ilk yarısından itibaren üretim sürecine başlanacak olan Nikola One ve Nikola Two için servis hizmeti ABD içinde 800 lokasyona sahip Ryder tarafından sunulacak.

Nikola One ve Nikola Two aynı menzile sahip araçlar olacak. Nikola Two, daha küçük bir iç kabin ile gelecek ve manevra kabiliyeti, One modeline kıyasla daha yüksek olacak. Her iki araçta da frenleme ile enerji geri kazanımı yaparak ilk kalkışta araca destek olacak elektrik motoru bulunacak. Her bir tekerleğe ayrı ayrı bağlı motorlar, entegre küçük lityum pillerden güç alacak. Aracın fiyatına ilişkin olaraksa henüz bir bilgi bulunmuyor.

Teknik Özellikler:

2000km'ye kadar menzil

15 dakikada full depo doldurma

%100 elektrikli sürüş

Dizel motora kıyasla yarı yarıya düşük işletme maliyeti

2000ft. lbs tork, 1000 beygir

320kWh batarya

1.6 milyon kilometre ücretsiz hidrojen yakıtı

Aşağıda yer alan galeride aracın ilgi çekici görüntüleri yer alıyor:

https://nikolamotor.com/pdfs/December_1_Release.pdf