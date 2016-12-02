Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
Şu anda 1 kişi burada

Bu dev kamyon hidrojenle çalışıyor ve bir depoyla 2000km gidiyor

Elektrikli araçların Tesla ile başlayan popülaritesine farklı bir bakış getiren Nikola Motor Company, hidrojen enerjisi ile çalışan dev kamyonunu tanıttı. İşte aracın görselleri ve detayları:
2 yıl
12b
1
35
Otomobil Teknolojileri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
Bildirimi Aç Bildirim Açık


Trevor Milton tarafından kurulan ve bir süre önce 2000 beygir gücünde elektrikli motora sahip dev kamyonlar ve çekiciler duyuran şirket, bu kez yük taşımacılığında kullanılmak üzere dev bir aracın tanıtımını yaptı. Bahsettiğimiz çekicilerin isimleri Nikola One ve Nikola Two.

Arkalarında dev bir sıvılaştırılmış hidrojen tankı bulunan kamyonlar, tam dolu depo ile 2000km yol katedebiliyor. 2020 yılında yollara çıkacak olan çekiciler, class 8 sınıfı olarak lanse edilmiş. Yani arkasına eklenecek bir dorse ile dünyanın en büyük karayolu taşıma araçları ile aynı kategoride yer alıyor.

Dolum İstasyonları Yapılacak 

Şirket, aracın menzilini 1300km ile 2000km arasında açıklamış. 1000 beygir gücündeki araç, doğal olarak sıfır emisyona sahip. Taşınacak yüke göre menzil de elbette ki değişiklik göstermiş olacak. Böyle bir araç söz konusu olunca menzil ne kadar uzun olursa olsun elbette ki akıllara yakıt ikmalinin nasıl yapılabileceği gelecektir. Hali hazırda ABD içinde bile sıvı hidrojen ikmali için bile yaygın bir ağ mevcut değil. Nikola da bu konuda ilk etapta kendisi çözüm olmayı vadediyor.

Şirket 2018 yılından başlayarak ABD ve Kanada içinde ikmal noktaları açacakmış. 2019’da hedeflenen noktalarda açılışlar hizmete girmiş olacak. Hidrojen sayesinde son derece uygun fiyatlı yük taşımacılığını olanaklı kılacak olan Nikola, aracın satışı konusunda da bir dizi avantaj sağlayacak. Çekicilere sahip olmak isteyenlere uygun koşullarda 72 aylık finansal kiralama programı sunulacak.

Nikola One ve Nikola Two 

İçerisinde dev bir ekranın bulunacağı araçta tüm kontroller ve harita takibi bu ekran üzerinden görülebilecek. 2017 yılının ilk yarısından itibaren üretim sürecine başlanacak olan Nikola One ve Nikola Two için servis hizmeti ABD içinde 800 lokasyona sahip Ryder tarafından sunulacak.

Nikola One ve Nikola Two aynı menzile sahip araçlar olacak. Nikola Two, daha küçük bir iç kabin ile gelecek ve manevra kabiliyeti, One modeline kıyasla daha yüksek olacak. Her iki araçta da frenleme ile enerji geri kazanımı yaparak ilk kalkışta araca destek olacak elektrik motoru bulunacak. Her bir tekerleğe ayrı ayrı bağlı motorlar, entegre küçük lityum pillerden güç alacak. Aracın fiyatına ilişkin olaraksa henüz bir bilgi bulunmuyor.

Teknik Özellikler:

  • 2000km'ye kadar menzil
  • 15 dakikada full depo doldurma
  • %100 elektrikli sürüş
  • Dizel motora kıyasla yarı yarıya düşük işletme maliyeti
  • 2000ft. lbs tork, 1000 beygir
  • 320kWh batarya
  • 1.6 milyon kilometre ücretsiz hidrojen yakıtı 
Aşağıda yer alan galeride aracın ilgi çekici görüntüleri yer alıyor:

https://nikolamotor.com/pdfs/December_1_Release.pdf Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Storm Raider 2 yıl en beğenilen
Bor varken bu bir hiç borla giden tır yapacağız ama 2023 te
2 Yanıt Yanıtla +55
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Negatiwe 2 yıl
bizde köprü yapıyoruz kıskanıyorlar
Yanıtla +36
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bahner 2 yıl
Hidrojenin fiyatı ne kadar. Kaç km yol gider bir lt. Hidrojenle.
Deposu kaç lt. alır.
Varsa bildiklerin paşlamanı bekliyoruz sayın editör.
Yanıtla +18
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 2 yıl
google a hyrogen tank yazıp hidrojen tankının üretildiğin ve denemelerinin toyota tarafından da yapıldığını görebilirsiniz. Hidrojenli araçlarda motor benzinli motor gibi olacakve ilerde sadece Yük tasıyan araçlarda kullanılacak.Binek otolar içinse sadece elektrikli kullanacaz.Benzin ve dizel sadece geri kalmış ülkelerde ve fantazi olarak kullanılacak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ulan64ude 2 yıl
bor zaten hidrojen değil mi?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
homebird 2 yıl
Yahu şu siteyi de siyaset meydanına çevirdiniz ya! Yuh yani! Gidin kininizi, hırsınıza başka yere kusun. Bıktık alakasız yorumlarınızdan.

Edit: Siyasi yorumlar artılandıkça, imkan yok bitmez.


Hidrojen atomları çok küçük olduğundan depolaması sıkıntılı diye biliyorum. Bu nedenle depolaması problem. Atomların basınçlı ve depoyu terkedemiyecek şekilde depolanması zor ve maliyetli. Patlama riski de çok fazla, öyle lpg falan çok masum kalır yanında.

Bunu dışında çok verimli ve temiz bir yakıt.



Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FIRAT_G_ 2 yıl
Bizimde borumuz var. Alıyok boru ...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
coskunserce 2 yıl FIRAT_G_
Orijinalden alıntı: FIRAT_G_
Bizimde borumuz var. Alıyok boru ...

Bir genel olarak ak cahil gençlikte bir bor enerjisidir lafı dolaşıp duruyor. Bor enerji kaynağı olarak kullanılmaz. Sadece güvenli hidrojen depolamada bor bileşiklerinin kullanılabileceği düşünülüyor.
Alıntı:
Hidrojen depolamada sodyum bor hidrür kullanmanın bir diğer avantajı, hidrojene geçişte en önemli sorun olarak görülen hidrojenin patlayıcılık riskinin azaltılmasıdır. Hidrojen kullanımının verimli hale gelebilmesi için, patlama riskinin mutlaka azaltılması gerekmektedir. Sodyum bor hidrür, belli koşullarda yanmayan, ancak istendiğinde hidrojeni açığa çıkartan bir özelliğe sahiptir. Halen özel camlar veya izolasyon malzemeleri gibi alanlarda kullanılan sodyum bor hidrürün ana maddesi olan bor, Türkiye’de de bolca bulunmaktadır.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Akinci 2 yıl
LPG patlar diye aracına LPG taktırmayanlar bunun yanından geçmez.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SecurityPayne 2 yıl
Tekerleri cokmu kucuk
Kucuk olmasi tonajinida etkiler galiba
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kerim5100 2 yıl
Adamlar yapıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hasan07-36 2 yıl
Gelecek acaba hidrojende mi yoksa bataryalı elektrikli sistemlerde mi? Menzili çok güzel ama o kadar hidrojeni acaba nasıl depoladılar? Hidrojen sıvılaşmak için bildiğim kadarıyla -180 ya da -200 gibi bir sıcaklık istiyor. Ya da deli gibi bir basınç lazım ki bu basıncı tutacak tank çok dayanıklı olmak zorunda. Bunu yapmak muhtemelen sadece batarya kullanan sistemden çok daha pahalıdır ama ticari araçların sürekli hareketli kalması gerektiği için bu sistem daha avantajlı kalabilir. Yalnız yukarıda bazı yorumlarda bahsedildiği gibi hidrojen çok yanıcı. Bir de bu devasa basınç eklenirse daha tehlikeli olabilir. Ben binek araçlarda batarya + elektrik motoru seçeneğinin daha iyi sonuç vereceği düşüncesindeyim. Onda da maliyet ve menzil problemi hala çözülemediği gibi lityum bataryalar da tehlikeli sonuçlara sebep oluyor. Kendi kendine yanan Tesla haberleri bunun en büyük göstergesi. Tehlikesiz, ucuz, uzun ömürlü ve birim alanda daha fazla enerji depolayan bir batarya teknolojisi bulunup seri üretime geçildiği vakit elektrikli araçların önündeki çoğu sorun çözülmüş olacaktır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sistemli adam 2 yıl
Patlarsa çıkan enerji ile epey yol yapar.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BekirTemel 2 yıl
Rüya gibi be 2000 değil 1000 olsun onada tamamız
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +289 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +104 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +86 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
11987 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
nikola motor company, nikola one ve
6 etiket daha nikola two Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Ahmet Gözütok MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Periyodik tabloya 4 yeni element 2 yıl The Game Awards ödülleri sahiplerini buldu 2 yıl Android 7.0 sürümü Xiaomi ailesinde ilk kez Mi 5 modeline geliyor 2 yıl Twitter ekibine yeni üye: Keith Coleman ve Yes 2 yıl Whatsapp, çok eski işletim sistemlerinde 2017'den itibaren çalışmayacak 2 yıl Sanal gerçeklik pazarının yarısı üç firmaya ait 2 yıl Casper Via A1 Plus raflara çıkıyor 2 yıl Oyunculara Gigabyte Xtreme Gaming XC700W tam boy kasa 2 yıl 2si1 "İyileştiren" Teknoloji ve Oyun Programı 2 yıl Dünyanın en büyük güneş enerjisi tesisi 2 yıl Motorola şimdilik akıllı saat pazarından çıkıyor 2 yıl Apple, iCloud takvimdeki spamleri ortadan kaldırmaya çalışıyor 2 yıl SSD alacaklara kötü haber! 2 yıl Motorola’nın Lenovo’ya katkısı büyük oldu 2 yıl Google Play, 2016'nın En İyi Oyun ve Uygulamalarını duyurdu 2 yıl Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde internet ücretsiz olacak 2 yıl 2016 yılında Spotify’da ülkemizde en çok dinlenen tek Türk sanatçı Sıla oldu 2 yıl Bir çerçevesiz telefon da Elephone’dan 2 yıl SwiftKey'in Android ve iOS'taki tüm temaları artık ücretsiz 2 yıl ASELSAN'dan 5G bağlantısı için önemli ortaklık 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Bu dev kamyon hidrojenle çalışıyor ve bir depoyla 2000km gidiyor Sonraki Google Chrome yeni sürümüyle HTML5′e geçiş yaptı 2 yıl Rus uzay gemisi paramparça oldu 2 yıl Apple haritalarını geliştirmek için drone kullanacak 2 yıl Nokia D1C farklı ekran ve kameralı iki versiyonla gelecek 2 yıl Synology’den tamamen flash sürücülü ilk NAS cihazı 2 yıl AirDroid uygulamasını kullanan 10 milyon Android kullanıcısı tehlikede 2 yıl Milli haberleşme sistemi üç havalimanında devreye alındı 2 yıl MediaTek 10 çekirdekli üst sınıf Helio X23 ve X27 yonga setlerini tanıttı 2 yıl Xiaomi Mi Mix inceleme "Rüya telefon testte" 2 yıl Tesla'nın Autopilot'una rakip Open Pilot açık kaynak kodlu oldu 2 yıl Gezmeyi sevenlere özel sesli rehber uygulaması: Piri 2 yıl GTX 1050 mobile geliyor 2 yıl Ekstazinin tıbbi amaçlı kullanımına onay geldi 2 yıl Nokia markalı Android telefonların 2017'de satışa sunulacağı resmen onaylandı 2 yıl Samsung Gear S3 ülkemize geldi: Tüm detaylar 2 yıl Türk Silahlı Kuvvetleri’nden Mini İHA hamlesi 2 yıl Firefox’ta kritik güvenlik açığı! 2 yıl CES'ten yeni güvenlik önlemleri: Amaç maksimum güvenlik 2 yıl PowerPoint'e gerçek zamanlı slayt özelliği geldi 2 yıl 20 Aralık’ta açılacak Avrasya Tüneli’nin ismini siz belirleyin Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, kendi mobil işletim sistemini
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim