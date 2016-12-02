Rus uzay gemisi paramparça oldu





Rus Uzay Ajansının raporuna göre Kazakistan’ın Baykonur Uzay Üssü’nden kalkan ve Uluslararası Uzay istasyonundaki astronotlar için aralarında gıda ve yakıtın da olduğu çeşitli malzemelerin bulunduğu 2.6 tonluk yükü taşıyan uzay gemisi infilak etti. Olay MS-04 adlı kargo uzay aracının üsten ayrılmasından 383 saniye sonra gerçekleşti. Uzay aracı bu esnada yerden yaklaşık 190 kilometre (623.000 ft’den fazla) yüksekteydi.

Gelen raporda uzay aracının enkazının Dünyanın yoğun atmosferik katmanında yandığı belirtilirken bir devlet komisyonu olayın neden gerçekleştiği hakkında soruşturma başlattı.

Daha önce de bir aksaklık yaşanmıştı

Öte yandan uzay gemisi bu sene içinde gönderilmesi planlanan 3 destek kargo gemisinden sonuncusuydu. Gelen bilgilere göre uzay üssündeki astronotların kaynak bakımından durumları ise gayet iyi. Daha önce 2015 yılında da Rus uzay kargo gemisi planlanan yerin 40 km uzağına gitmişti. O gemide de yine oksijen, gıda yakıt vb. ihtiyaç malzemeleri yer alıyordu.

Bu tür nakil sorunlarına önlem olarak zaten uzay istasyonlarında stok malzemeler yer alıyor. Yine de Japonya’nın uzay ajansı tarafından 9 Aralık tarihinde bir araç gönderileceği bilgisi NASA’nın blogundan duyuruldu.

https://www.rt.com/news/368887-cargo-space-signal-lost/