Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Rus uzay gemisi paramparça oldu

Dün akşam saatlerinde rus haber ajanslarından aktarılan bilgiye göre ISS’ye gitmekte olan uzay gemisi, üsle bağlantısının kesilmesinin ardından henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü patladı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
5,2b
1
17
Uzay
Metehan Göktaş
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık


Rus Uzay Ajansının raporuna göre Kazakistan’ın Baykonur Uzay Üssü’nden kalkan ve Uluslararası Uzay istasyonundaki astronotlar için aralarında gıda ve yakıtın da olduğu çeşitli malzemelerin bulunduğu 2.6 tonluk yükü taşıyan uzay gemisi infilak etti. Olay MS-04 adlı kargo uzay aracının üsten ayrılmasından 383 saniye sonra gerçekleşti. Uzay aracı bu esnada yerden yaklaşık 190 kilometre (623.000 ft’den fazla) yüksekteydi.

Gelen raporda uzay aracının enkazının Dünyanın yoğun atmosferik katmanında yandığı belirtilirken bir devlet komisyonu olayın neden gerçekleştiği hakkında soruşturma başlattı.

Daha önce de bir aksaklık yaşanmıştı

Öte yandan uzay gemisi bu sene içinde gönderilmesi planlanan 3 destek kargo gemisinden sonuncusuydu. Gelen bilgilere göre uzay üssündeki astronotların kaynak bakımından durumları ise gayet iyi. Daha önce 2015 yılında da Rus uzay kargo gemisi planlanan yerin 40 km uzağına gitmişti. O gemide de yine oksijengıda yakıt vb. ihtiyaç malzemeleri yer alıyordu.
Bu tür nakil sorunlarına önlem olarak zaten uzay istasyonlarında stok malzemeler yer alıyor. Yine de Japonya’nın uzay ajansı tarafından 9 Aralık tarihinde bir araç gönderileceği bilgisi NASA’nın blogundan duyuruldu.
 

https://www.rt.com/news/368887-cargo-space-signal-lost/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
OneLastKiss 2 yıl en beğenilen webbeast
webbeast

Ucuz rus işi

"Kedi uzanamadığı ciğere mundar der" gibi değil mi :)
2 Yanıt Yanıtla +30
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ITTF 2 yıl -Uzumaki Naruto-
-Uzumaki Naruto-
Atmosfere dayanıklı yapsınlar ozaman.

Bu kadar dayanıksız oluyorsa,dünyaya düşen meteor parçacıkları neden bölünerek düşünüyor.

Göz boyamaktan başka bir şey değil.

Maşallah donanimber üyeleri de hepsi mühendis hepsi bilim adamı olmuş.
Yarın gel NASA'da başla.
Araç 190 km de patlamış.Atmosferiğin kalınlığı maksimum 17 km. Aracın ENKAZI atmosferde yanmış araç değil.
-Uzumaki Naruto-Atmosfere dayanıklı yapsınlar ozaman.Bu kadar dayanıksız oluyorsa,dünyaya düşen meteor parçacıkları neden bölün...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +24
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 2 yıl
Ne zaman bir uzay haberi olsa hemen çayımı ve patlamış mısırımı alıp yorumları okumaya başlarım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kerim5100 2 yıl
Videoyu koyarken AKN giriyor ondandır :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ShuHan 2 yıl
Türkiye de cenesi calisan Muhendis dolu masallah
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 2 yıl
Jawa Çekoslovak malı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gxhero 2 yıl
Rusları savunmak gibi olmasın ama rus malı ucuz diyen lada 4x4, hacımurat, jawa motorsiklet kullandıysa bilir hepsi tank gibidir ve hala çalışır elbette rusya çöküş yaşadığında ülkeye kullanılmış veya bozuk ürünleri çok ucuza satmışlardı alan da bunu bilirdi şimdi buradan manipülasyon yapanların hangi partiden olduğuna adım kadar eminin(uçak)... Bu arada jawa çeklerin rusların değil diyecek olanlar olabilir eski federasyon döneminde rus malı olarak üretiliyordu bende o dönemden bahsediyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TheLastNinja 2 yıl
saatte ortalama 1786 km hız yapıyor demek ki
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hasan07-36 2 yıl TheLastNinja
TheLastNinja
saatte ortalama 1786 km hız yapıyor demek ki

Aslında çok daha hızlı gidiyor hocam. 190 km yükseğe çıkmış ama yatayda da bayağı yol gitmiştir o araç. Füzeler genelde dikine kalkıyor ancak yavaş yavaş yatay uçuşa geçiyor. Tam bilmiyorum ama muhtemelen o yükseklikte hızı saatte 8-10 bin km'ye çıkmıştır.
Bu arada bayağı bir füze fırlatmanın ardından patlıyor. Patlamasa da ilk kademeleri atmosferde bırakıyorlar. Bu parçalar Dünya'ya düşüyor. Acaba bu parçalar yüzünden yaralanan ya da ölen insan olmuş mudur merak ediyorum. Dünya üzerinde insanların yaşayabildiği karalar denizlerden daha az yer kaplıyor. İnsanların yaşadığı şehir gibi alanların da karaların küçük bir oranını kapladığını düşündüğümüzde ihtimal pek yüksek değil ama yine de böyle bir durum acaba olmuş mudur? Bilen varsa yazarsa sevinirim.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
axelfoly 2 yıl
eskiden ucuz ve adi ürünler için rus malı denirdi tipik örneği olmuş :) şimdi ise çin malları için aynı şey söyleniyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
-Uzumaki Naruto- 2 yıl
Atmosfere dayanıklı yapsınlar ozaman.

Bu kadar dayanıksız oluyorsa,dünyaya düşen meteor parçacıkları neden bölünerek düşünüyor.

Göz boyamaktan başka bir şey değil.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ITTF 2 yıl -Uzumaki Naruto-
-Uzumaki Naruto-
Atmosfere dayanıklı yapsınlar ozaman.

Bu kadar dayanıksız oluyorsa,dünyaya düşen meteor parçacıkları neden bölünerek düşünüyor.

Göz boyamaktan başka bir şey değil.

Maşallah donanimber üyeleri de hepsi mühendis hepsi bilim adamı olmuş.
Yarın gel NASA'da başla.
Araç 190 km de patlamış.Atmosferiğin kalınlığı maksimum 17 km. Aracın ENKAZI atmosferde yanmış araç değil.
1 Yanıt Yanıtla +24
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dockhanger 2 yıl
video koymak cok zor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
webbeast 2 yıl
Ucuz rus işi
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OneLastKiss 2 yıl webbeast
webbeast

Ucuz rus işi

"Kedi uzanamadığı ciğere mundar der" gibi değil mi :)
2 Yanıt Yanıtla +30
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +140 madmahmutd +137 Domatore +113 Mugetsuga +110 Galatas4ray +109 sistemli adam +87 Tugrul_512bit +86 Fenomenon +83 Mutlak.Sıfır +83
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5194 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
uzay aracı, uzay gemisi ve
6 etiket daha uzay araştırmaları uzay ajansı Uzay Bilim ve Teknoloji MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Android 7.0 sürümü Xiaomi ailesinde ilk kez Mi 5 modeline geliyor 2 yıl Twitter ekibine yeni üye: Keith Coleman ve Yes 2 yıl Whatsapp, çok eski işletim sistemlerinde 2017'den itibaren çalışmayacak 2 yıl Sanal gerçeklik pazarının yarısı üç firmaya ait 2 yıl Casper Via A1 Plus raflara çıkıyor 2 yıl Oyunculara Gigabyte Xtreme Gaming XC700W tam boy kasa 2 yıl 2si1 "İyileştiren" Teknoloji ve Oyun Programı 2 yıl Dünyanın en büyük güneş enerjisi tesisi 2 yıl Motorola şimdilik akıllı saat pazarından çıkıyor 2 yıl Apple, iCloud takvimdeki spamleri ortadan kaldırmaya çalışıyor 2 yıl SSD alacaklara kötü haber! 2 yıl Motorola’nın Lenovo’ya katkısı büyük oldu 2 yıl Google Play, 2016'nın En İyi Oyun ve Uygulamalarını duyurdu 2 yıl Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde internet ücretsiz olacak 2 yıl 2016 yılında Spotify’da ülkemizde en çok dinlenen tek Türk sanatçı Sıla oldu 2 yıl Bir çerçevesiz telefon da Elephone’dan 2 yıl SwiftKey'in Android ve iOS'taki tüm temaları artık ücretsiz 2 yıl ASELSAN'dan 5G bağlantısı için önemli ortaklık 2 yıl Bu dev kamyon hidrojenle çalışıyor ve bir depoyla 2000km gidiyor 2 yıl Google Chrome yeni sürümüyle HTML5′e geçiş yaptı 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Rus uzay gemisi paramparça oldu Sonraki Apple haritalarını geliştirmek için drone kullanacak 2 yıl Nokia D1C farklı ekran ve kameralı iki versiyonla gelecek 2 yıl Synology’den tamamen flash sürücülü ilk NAS cihazı 2 yıl AirDroid uygulamasını kullanan 10 milyon Android kullanıcısı tehlikede 2 yıl Milli haberleşme sistemi üç havalimanında devreye alındı 2 yıl MediaTek 10 çekirdekli üst sınıf Helio X23 ve X27 yonga setlerini tanıttı 2 yıl Xiaomi Mi Mix inceleme "Rüya telefon testte" 2 yıl Tesla'nın Autopilot'una rakip Open Pilot açık kaynak kodlu oldu 2 yıl Gezmeyi sevenlere özel sesli rehber uygulaması: Piri 2 yıl GTX 1050 mobile geliyor 2 yıl Ekstazinin tıbbi amaçlı kullanımına onay geldi 2 yıl Nokia markalı Android telefonların 2017'de satışa sunulacağı resmen onaylandı 2 yıl Samsung Gear S3 ülkemize geldi: Tüm detaylar 2 yıl Türk Silahlı Kuvvetleri’nden Mini İHA hamlesi 2 yıl Firefox’ta kritik güvenlik açığı! 2 yıl CES'ten yeni güvenlik önlemleri: Amaç maksimum güvenlik 2 yıl PowerPoint'e gerçek zamanlı slayt özelliği geldi 2 yıl 20 Aralık’ta açılacak Avrasya Tüneli’nin ismini siz belirleyin 2 yıl CES 2017 fuarında SuperSessions dönemi 2 yıl Huawei’den bir ilk: Grafen destekli Li-Ion batarya Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim