Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Bu farenin klavyesi var

Raspberry Pi modellerini kullanan YouTube kanalı Electronic Grenade, büyük bir fare içerisine sığabilen bilgisayar geliştirmiş. Fare tüm fonksiyonlarını yerine getirebiliyor.
4 ay
6b
1
3
Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Bir eğitim projesinden dünyanın en küçük ticari bilgisayarına dönüşen Raspberry Pi büyük bir değişimin de öncüsü oldu. Bugün Raspberry Pi geliştirici kartları sayısız projeye hayat veriyor ve kendisinden sonra gelen geliştirici kartlarına da örnek oldu.

Fare bilgisayar nedir?

YouTube kanalı Electronic Grenade tarafından hazırlanan ilginç bir sistem bilgisayar ve klavye bileşenlerini büyük bir fare içerisinde toplamış. Elbette projenin temelinde Raspberry Pi yer alıyor.

Ayrıca Bkz. "43000$’lık saat zamanı kendisi ayarlayabiliyor"

Kanal sahibi 3D yazıcı ile Raspberry Pi Zero W kartını kapsayacak şekilde bir fare modeli üretmiş. İki tuşlu ve tekerlekli olan fare standart olan tüm fonksiyonları yerine getiriyor. Yani normal bir fare gibi kullanıyorsunuz. Aslında fareyi bilgisayar kasası gibi de düşünebiliriz.

Ekip fareye 1.5 inçlik renkli bir OLED ekran eklemiş. Gerektiğinde ise yan kısımdan çıkan bir Bluetooth klavye de yer alıyor. Sisteme 500mAh kapasiteli bir batarya hayat veriyor. Kaynaklar tam boy fare barındıran en küçük Raspberry Pi projesinin bu olduğunu ifade ediyor.

Fare bilgisayar projesi Raspberry Pi kartının potansiyelini göstermek adına oldukça başarılı ancak nasıl bir fonksiyon gösterecek merak konusu. Fareyi hareket ettirdiğinizde ekran da beraber geldiği için kullanım zorlukları ortaya çıkabilir. Ayrıca ekranın küçüklüğü de cabası.

Raspberry Pi kartlarını kullanarak bir tablet veya ekranlı el konsolları geliştirildiğine şahit oluyoruz. Bunlar kullanışlı olmalarıyla dikkat çekiyor. Fare bilgisayar projesi de yeni fikirlere yön verebilir.




https://www.digitaltrends.com/computing/raspberry-pi-computer-mouse/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
fuckulteli 4 ay en beğenilen
Farklı bir düşünceyle ortaya bir ürün çıkması güzel, bunun yanında;
1) fare imlecinin ekranla birlikte hareket etmesi izlerken bile başımı döndürdü.
2) ekrana yazmak için klavyeyi 90 derecelik açıyla (dikine) kullanmakta ayrı bir beyin yakan olay.
Proje ürünü, bu aşamada belirli bir kullanım amacı yok gibi.
Farklı bir düşünceyle ortaya bir ürün çıkması güzel, bunun yanında;1) fare imlecinin ekranla birlikte hareket etmesi izlerken bile başımı döndürdü.2) ...
Devamını Gör
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
OverClocK1ng 3 ay
MousePuter
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
T Square 4 ay
Pratikte çöp.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fuckulteli 4 ay en beğenilen
Farklı bir düşünceyle ortaya bir ürün çıkması güzel, bunun yanında;
1) fare imlecinin ekranla birlikte hareket etmesi izlerken bile başımı döndürdü.
2) ekrana yazmak için klavyeyi 90 derecelik açıyla (dikine) kullanmakta ayrı bir beyin yakan olay.
Proje ürünü, bu aşamada belirli bir kullanım amacı yok gibi.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 ay NAND bellek fiyatları yarıya düşebilir 4 ay Steam, 90 milyon kullanıcı ve 30 bin oyun sayısına ulaştı 4 ay G.Skill’den AMD X399 için optimize edilmiş DDR4 bellekler 4 ay Boeing'den sıra dışı transonik kanat tasarımına sahip uçak 4 ay Facebook hikayelerde, etkinlikler de paylaşılabilecek 4 ay FreeSync destekli ilk Nvidia sürücüsü yayınlandı 4 ay Mobil oyun tutkunları için yeni nesil gamepad 4 ay Çin'de ilk 5G destekli uzaktan ameliyat yapıldı 4 ay Spider-Man: Far From Home filminin ilk fragmanı yayınlandı 4 ay Rekabet Kurumu’ndan Turkcell’e dev ceza 4 ay Samsung Galaxy S10, 8 Mart tarihinde satışa çıkacak 4 ay Google Play, kurallara aykırı çağrı kaydı ve SMS izni isteyen uygulamaları kaldırıyor 4 ay Yerli e-ticaret sitelerine yabancı yatırımcıların ilgisi büyük 4 ay Apple için acı bilanço: 2018'de 11 milyon iPhone'un pili değiştirildi 4 ay İnce çerçeveli oyuncu bilgisayarı | Predator Triton 500 4 ay Ryuk şantaj yazılımı bugüne kadar 4 milyon dolar civarında BTC topladı 4 ay Redmi 7 fiyatı 120$ altında olacak 4 ay Subaru'nun 341 beygirlik özel versiyonu STI S209 tanıtıldı 4 ay MSI da MacBook Pro'ya rakip oldu 4 ay Çocuğunun mesajlarını görmesini isteyen baba uygulama geliştirdi 4 ay GÖRÜNTÜLENEN Bu farenin klavyesi var Sonraki Intel gözüne Lisa Su’yu kestirdi 4 ay Rocket League, PlayStation 4 üzerinde de çapraz platform desteği kazandı 4 ay 2019 Volkswagen Passat'ın ABD versiyonu görücüye çıktı: İşte tasarımı ve özellikleri 4 ay 2019 Toyota Supra tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 4 ay Apple: Qualcomm bize modem satmak istemedi 4 ay Çin başbakanı Elon Musk’a kalıcı vatandaşlık teklif etti 4 ay AMD Radeon VII sadece 5000 adet üretildi, özelleştirilmiş versiyon olmayacak 4 ay Galaxy Note 9 sahiplerine kötü haber: Android Pie güncellemesi ertelendi 4 ay Nokia N9 geri mi geliyor? 4 ay Skyscanner, ucuz uçak bileti almak için en uygun zamanı açıkladı 4 ay ASUS Rog Strix RTX 2060 inceleme 4 ay Xiaomi, ilk ay 1 milyon adet Redmi Note 7 satmayı amaçlıyor 4 ay Samsung’un 5G bağlantı destekli telefonu S10 X olarak adlandırılabilir 4 ay Google Pixel 3 Lite XL, Snapdragon 710 ve 6 GB RAM’le gelebilir 4 ay Oppo yeni markasını duyurdu: Zhimei 4 ay Nikon D5300 inceleme 4 ay CES 2019'a damga vuran teknolojik ürünler 4 ay Mercedes'in yeni elektrikli kompakt SUV'u 500 km menzil sunacak 4 ay Lenovo Z5 Pro GT'nin piyasaya çıkış tarihi ertelendi 4 ay Çılgın donanımlar ve yüksek performans | MSI stand turu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim