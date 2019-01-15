Bu farenin klavyesi var

Bir eğitim projesinden dünyanın en küçük ticari bilgisayarına dönüşen Raspberry Pi büyük bir değişimin de öncüsü oldu. Bugün Raspberry Pi geliştirici kartları sayısız projeye hayat veriyor ve kendisinden sonra gelen geliştirici kartlarına da örnek oldu.

Fare bilgisayar nedir?

YouTube kanalı Electronic Grenade tarafından hazırlanan ilginç bir sistem bilgisayar ve klavye bileşenlerini büyük bir fare içerisinde toplamış. Elbette projenin temelinde Raspberry Pi yer alıyor.

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Kanal sahibi 3D yazıcı ile Raspberry Pi Zero W kartını kapsayacak şekilde bir fare modeli üretmiş. İki tuşlu ve tekerlekli olan fare standart olan tüm fonksiyonları yerine getiriyor. Yani normal bir fare gibi kullanıyorsunuz. Aslında fareyi bilgisayar kasası gibi de düşünebiliriz.

Ekip fareye 1.5 inçlik renkli bir OLED ekran eklemiş. Gerektiğinde ise yan kısımdan çıkan bir Bluetooth klavye de yer alıyor. Sisteme 500mAh kapasiteli bir batarya hayat veriyor. Kaynaklar tam boy fare barındıran en küçük Raspberry Pi projesinin bu olduğunu ifade ediyor.

Fare bilgisayar projesi Raspberry Pi kartının potansiyelini göstermek adına oldukça başarılı ancak nasıl bir fonksiyon gösterecek merak konusu. Fareyi hareket ettirdiğinizde ekran da beraber geldiği için kullanım zorlukları ortaya çıkabilir. Ayrıca ekranın küçüklüğü de cabası.

Raspberry Pi kartlarını kullanarak bir tablet veya ekranlı el konsolları geliştirildiğine şahit oluyoruz. Bunlar kullanışlı olmalarıyla dikkat çekiyor. Fare bilgisayar projesi de yeni fikirlere yön verebilir.











https://www.digitaltrends.com/computing/raspberry-pi-computer-mouse/