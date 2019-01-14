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43000$’lık saat zamanı kendisi ayarlayabiliyor

Elektronik bir modül barındıran saat ekrana tıkladığınızda mekanik aksamı otomatik olarak doğru zaman dilimine getiriyor. Enerjisini kendi karşılayan saat 43000$ fiyat etiketine sahip.
4 ay
11,1b
1
48
Diğer Ev Elektroniği
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemde lüks saat markalarının da akıllı saat pazarına girdiğini görüyoruz. Lüks fiyat etiketleri ile satılan lüks akıllı saatlerden farklı olarak ilginç bir melez kol saati piyasaya çıkıyor. Ressence Type-2 türünün ilk örneği durumunda.

Ressence Type-2 özellikleri ve fiyatı

Ressence Type-2 mekanik ve elektronik mekanizmaları bir araya getiren melez bir saat. Bununla birlikte herhangi bir fitness takibi veya bildirim uyarısı gibi akıllı özellikleri yok. Zamanı otomatik olarak ayarlaması öne çıkan özelliği.

Ayrıca Bkz. "Xiaomi Yi Home Camera 3 güvenlik kamerası duyuruldu"

Herhangi bir tuş barındırmayan saat mekanik olarak zamanı gösteriyor. Asıl iş ise e-Crown olarak adlandırılan elektronik ayar modülünde. Bu modül bir kere ayarlandıktan sonra zamanı en doğru şekilde takip ediyor. Ekrana çift tıklama ile elektronik modül devreye girerek mekanik saati ayarlayabiliyor.

Ressence Type-2 enerji açısından da farklılaşıyor. Kinetik enerji ile yaklaşık 36 saat yetecek gücü küçük depolama ünitesine aktarıyor. Ayrıca kadranın sol kısmındaki daire şeklinde güneş hücresi de gün boyunca yaklaşık 0.02 miliwatt enerji üretebiliyor. Böylece saati sürekli taktığınızda enerjiniz kesilmemiş oluyor.

 

43000$’lık saat zamanı kendisi ayarlayabiliyor
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Diğer taraftan saatte bir enerji tasarruf modu da var. Saati çıkardığınızı algıladığında elektronik modül mekanik aksamı durduruyor. Yeniden takıp çift tıkladığınızda ise zamanı otomatik ayarlıyor. Saatin 3 aya kadar takılmadığı durumlarda dahi zamanı ayarlayabildiği ifade ediliyor.

Uygulama üzerinden ikinci bir dünya saatinin ayarlanabildiği saat 479 bileşenden oluşuyor ve el işi olarak üretiliyor. Titanium alaşımlı kasa ve çeşitli mücevherlerle desteklenmiş saatin fiyatı yaklaşık 43000$.

 

https://newatlas.com/ressence-type-2-self-setting-watch-sale/58016/ Yorum Yaz
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num 4 ay en beğenilen
Bunu 250 TL'lik Casio Tough Solar Illuminator de yapıyor. Evet, mekanik. Evet, güneş enerjisi. Evet, çıkarınca duruyor. Evet, tekrar takınca kendi kendini ayarlıyor. Ekrana dokunmak da gerekmiyor. :)
Bunu 250 TL'lik Casio Tough Solar Illuminator de yapıyor. Evet, mekanik. Evet, güneş enerjisi. Evet, çıkarınca duruyor. Evet, tekrar takınca kendi kendini ayarl...
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3 Yanıt Yanıtla +28
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burakdc 4 ay
Saat seven insanlara saygım var . lüks tuketim saat markalarınada saygım var ama bu ucube tasarıma sahip berbat plastik gorunumlu alete bu para verilirmi bilemem verenler vardır elbet ki üretiyorlar. ama sanki sadece pahalı olsun diye uretilmis bir ürün gibi geldi artık su saat fanatizminde 2019 2020 li yıllarda bitmesi lazım. kabul prerstij meselesi çünkü eskiden cok zor üretiliyormus ama ozamanlarda bildigimiz mum ve aynada cok pahalıymış :D Eskiden sünnet düğünlerinde hediye olarak dolma kalem ve sıkı duurn hesap makinası hediye edilirdi. aynı hesap nasıl bunlar bittiyse birgün saatte bitecek ve buna para veren arkadasta verdiği 43000 dolardan olacak.
Saat seven insanlara saygım var . lüks tuketim saat markalarınada saygım var ama bu ucube tasarıma sahip berbat plastik gorunumlu alete bu para verilirmi bilem...
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huseyincarnege 4 ay
sen o parayı bana ver ben zamanı bükerim
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Suzuyâ 4 ay
Buna gelene kadar ne saatler var.
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yunusaticioglu 4 ay
o kadar parayı verdikten sonra patek phlippe ya da audemars piguet alırım
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netfaruk 4 ay
Başlık aklıma zaman yolculuğu mu yaptırıyor dedirtti. En beğenilen yorumdaki arkadaşın da dediği gibi casio bunu çok ucuza bir sürü saatte yapabiliyor. Bende de bir tane var ve 1 yıldan uzun süredir güneş görmedi ve hala bataryası yarıya bile gelmedi.
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kayamtky 4 ay netfaruk
Adı güneş enerjili saat olabilir, fakat güneş olmasa bile ortamda ki her türlü ışıktan enerji alabilen saatlerdir, Casio saatleri.
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MacGyver. 4 ay
hayır,
bu saat pilli bir saattir ve seiko kinetic serisine çok benzer. hatta güneş enerjisi ile de şarj olabildiğine göre solar+kinetic hybrid bir sistemi var diyebiliriz. dijital bir saattir, otomatik(mekanik) olmakla alakası yoktur.
spring drive serisinde ise pil bulunmaz. özünde otomatik(mekanik) saattir.
casio'da otomatik(mekanik) saat yoktur, doğrudur. ama bunu iddia etmemiştim zaten.
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Mr. Jingles 4 ay MacGyver.
Ben saatte pil yok sanıyordum o yüzden mekanik olduğunu sandım. Ona istinaden Spring Drive’ı örnek verdim. O halde dediğiniz gibi Seiko Kinetic serisi benzeri.
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1cskndlgr 4 ay
bu saat parti kursun oy verelim👀
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-Yabgu- 4 ay
kargo ve poşet bedava ise 3 tane almak istiyorum
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~Lion King~ 4 ay
Demek devlet büyüklerimiz birbirlerini "teşviklemek" için bu saati hediye edecekler :)
Tamam biliyorum Silivri soğuktur
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MR.BERK 4 ay
Zamanda yolculuk yapıyorsa sar bir tane.
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sis651 4 ay
Yahu ne gerek var. Saatin GPS'ini açınca saat otomatik ayarlanıyor zaten. Bunu alacağına al bir akıllı saat gitsin.
Hani saat merakını anlıyorum, o pahalı saatleri de anlıyorum ama bu saatte 43 bin papel verecek bir özellik de göremedim, tasarım da.
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capoeira_GS 4 ay
peki zamanı da durdurabiliyor mu??
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