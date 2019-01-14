43000$’lık saat zamanı kendisi ayarlayabiliyor

Son dönemde lüks saat markalarının da akıllı saat pazarına girdiğini görüyoruz. Lüks fiyat etiketleri ile satılan lüks akıllı saatlerden farklı olarak ilginç bir melez kol saati piyasaya çıkıyor. Ressence Type-2 türünün ilk örneği durumunda.

Ressence Type-2 özellikleri ve fiyatı

Ressence Type-2 mekanik ve elektronik mekanizmaları bir araya getiren melez bir saat. Bununla birlikte herhangi bir fitness takibi veya bildirim uyarısı gibi akıllı özellikleri yok. Zamanı otomatik olarak ayarlaması öne çıkan özelliği.

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Herhangi bir tuş barındırmayan saat mekanik olarak zamanı gösteriyor. Asıl iş ise e-Crown olarak adlandırılan elektronik ayar modülünde. Bu modül bir kere ayarlandıktan sonra zamanı en doğru şekilde takip ediyor. Ekrana çift tıklama ile elektronik modül devreye girerek mekanik saati ayarlayabiliyor.

Ressence Type-2 enerji açısından da farklılaşıyor. Kinetik enerji ile yaklaşık 36 saat yetecek gücü küçük depolama ünitesine aktarıyor. Ayrıca kadranın sol kısmındaki daire şeklinde güneş hücresi de gün boyunca yaklaşık 0.02 miliwatt enerji üretebiliyor. Böylece saati sürekli taktığınızda enerjiniz kesilmemiş oluyor.

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Diğer taraftan saatte bir enerji tasarruf modu da var. Saati çıkardığınızı algıladığında elektronik modül mekanik aksamı durduruyor. Yeniden takıp çift tıkladığınızda ise zamanı otomatik ayarlıyor. Saatin 3 aya kadar takılmadığı durumlarda dahi zamanı ayarlayabildiği ifade ediliyor.

Uygulama üzerinden ikinci bir dünya saatinin ayarlanabildiği saat 479 bileşenden oluşuyor ve el işi olarak üretiliyor. Titanium alaşımlı kasa ve çeşitli mücevherlerle desteklenmiş saatin fiyatı yaklaşık 43000$.