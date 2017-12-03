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Bu gece doğanın görsel şöleni var: Süper Ay

Bugün akşam saatlerinden itibaren doğanın görsel bir şöleni gerçekleşecek. Süper Ay olarak adlandırılan doğa olayıyla Ay daha büyük ve daha parlak görünecek. Çıplak gözle Türkiye'den izlenebilecek.
1 yıl
5,7b
1
27
Uzay
Yusuf Akbaş
Yazar
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Bu gece doğanın görsel şöleni var: Süper Ay

Ay’ın Dünya etrafındaki yörüngesi elips şeklinde olduğu için  dolunay evresindeyken yılda bir kez en büyük yakınlaşma gerçekleşir. Ay’ın en yakın noktada ve dolunay evresindeki haline “Süper Ay” denir.

Süper Ay, normal Ay görünümüne göre yüzde 7 daha büyük ve yüzde 15 daha parlak görünecek. Çıplak gözle ayın büyüklüğünü ve parlaklığını rahatlıkla görebileceğiz.

Dünya ile Ay arasındaki normal mesafe 384 bin 400 kilometre iken Yerberi döneminde bu mesafe 355 bin kilometreye kadar inmektedir. Ay’ın en uzak olduğu Yeröte döneminde aradaki uzaklık 405 bin kilometreye kadar çıkmaktadır.

Saat 18.00'dan İtibaren Türkiye'den İzlenebilecek

Süper Ay’ı çıplak gözle görüntülemenin göze herhangi bir zararı bulunmuyor. Süper Ay, 3 Aralık 2017 Pazar akşamı saat 18.00’den itibaren Türkiye’den izlenebilecek. 2018’in Süper Ay’ı ise 2 Ocak Salı günü gerçekleşecek.


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ozbey08 1 yıl en beğenilen
photosop hilesiyle Ay ı kocaman yapıyorlar. milette gerçekren ayın o kadar büyük gözükeceğini sanıyor.
2 Yanıt Yanıtla +51
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grik3 1 yıl Bir Sevdadır Türkiye
hotel california
Ay a bakacak hal mi kaldı. Ekonomik sorunlardan ailemize bile bakamıyoruz


İroni mi Troll mü anlamadım kardeş
hotel californiaAy a bakacak hal mi kaldı. Ekonomik sorunlardan ailemize bile bakamıyoruzİroni mi Troll mü anlama...
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Nikomer 1 yıl ozbey08
ozbey08

photosop hilesiyle Ay ı kocaman yapıyorlar. milette gerçekren ayın o kadar büyük gözükeceğini sanıyor.

Evet photoshop ile ay büyütüp manipüle edenler var fakat fotoğrafçılık ya da film işiyle ile uğraşan bir insan hiç photoshop kullanmadan ayı diğer nesnelerden kat be kat büyük gösterebilir. Anlayabilmeniz için şöyle açıklayayım, siz aydan ne kadar uzaklaşırsanız uzaklaşın ayın boyutu değişmez ve hep aynı büyüklükte görürsünüz çünkü insan aklının anlayamayacağı bir boyuta sahip diğer gezegenler gibi. Siz uzaklaştıkça diğer nesneler ufalır ama ay aynı kalır kadrajda. Ay' a zoom yaptıkça ay büyür, diğer nesnelerde normal boyutuna yaklaşır ama ayın büyüklüğü devasa görünür yanlarında. Bunu hala anlamayabilirsiniz çünkü fotoğraf sanki nesnelerden 100-200 m ötede çekilirken nasıl ay bu kadar büyük görünebilir algısını atlatamazsınız. O gördüğünüz orjinal büyük ay fotoğrafları genelde nesnelerden 1km-5km hatta daha fazla uzaklıklardan çekilir ve telefoto lens kullanılır, 250mm-800mm arası lensler kullanılabilir bu muhteşem fotoğraflar için.

örnekler için
popphoto.com/...
flic.kr/...
photogrill.com/...
blog.markblinch.com/...
oceanlight.com/...
ozbey08photosop hilesiyle Ay ı kocaman yapıyorlar. milette gerçekren ayın o kadar büyük gözükeceğini sanıyor.Evet phot...
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1 Yanıt Yanıtla +13
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sniper23 1 yıl
Ay daha parlak göründü bana, hemen teleskopla baktım.
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winwin35 1 yıl
Bunlar Hep CeHaPe zihniyeti yüzünden.
Süper ay neymiş.
Ay dede diyeceksiniz!!
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Redtwister 1 yıl
Ben dün baktım ay süperdi cidden büyük ve fena parlıyordu aşık oldum resmen o aya birde şehir ışıkları olmadan bakacaksın bakarak uykuya dalacaksın
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Muhafız. 1 yıl
hiç süper müper değildi
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Father Torque 1 yıl
Bu konuların uzmanlarından Neil deGrasse Tyson Twitter'dan güzel bir açıklama yapmış:
Resist the Hype: The size of today's “Super” moon is to next month's full moon as a 16.07 inch pizza is to a 16.00 inch pizza.

Kısaca çeviri, süper diye tanımlanacak kadar büyük değil
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ONY86 1 yıl
2 dir süper ayda gökyüzüne bakıyorum,hiç bu kadar büyük görünmüyor ay.
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kadirirdem 1 yıl
Ben neden göremedim ay gayet her zaman ki gibi.
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jiddi 1 yıl
Türkiye Cennet gibi güzel bir ülke. Ne diye jikayet ediyorsunuz ki ! Şükredin halinize. Ya Züriye bir İğğrak falan olsaydı netçektiniz ? Hep sıcak, hep ter, su da yok, banyo yapamadan terli terli hele bir de kapalı kara çarşaflar içinde o sıcakta gezeydiniz terden her yeriniz isilik olur muydu ?! Ne alakası var ? Onlarda vücutçudan iyi kol kası var !..
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cceviz 1 yıl
Boyutu aynı. Bir fark yok sanki..
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12 Angry Men 1 yıl
Çarpık kentleşmeden gökyüzü göremiyoruz ki.
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