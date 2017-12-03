Bu gece doğanın görsel şöleni var: Süper Ay

Ay’ın Dünya etrafındaki yörüngesi elips şeklinde olduğu için dolunay evresindeyken yılda bir kez en büyük yakınlaşma gerçekleşir. Ay’ın en yakın noktada ve dolunay evresindeki haline “Süper Ay” denir.
Süper Ay, normal Ay görünümüne göre yüzde 7 daha büyük ve yüzde 15 daha parlak görünecek. Çıplak gözle ayın büyüklüğünü ve parlaklığını rahatlıkla görebileceğiz.
Dünya ile Ay arasındaki normal mesafe 384 bin 400 kilometre iken Yerberi döneminde bu mesafe 355 bin kilometreye kadar inmektedir. Ay’ın en uzak olduğu Yeröte döneminde aradaki uzaklık 405 bin kilometreye kadar çıkmaktadır.
Saat 18.00'dan İtibaren Türkiye'den İzlenebilecek
Süper Ay’ı çıplak gözle görüntülemenin göze herhangi bir zararı bulunmuyor. Süper Ay, 3 Aralık 2017 Pazar akşamı saat 18.00’den itibaren Türkiye’den izlenebilecek. 2018’in Süper Ay’ı ise 2 Ocak Salı günü gerçekleşecek.
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İroni mi Troll mü anlamadım kardeş
Evet photoshop ile ay büyütüp manipüle edenler var fakat fotoğrafçılık ya da film işiyle ile uğraşan bir insan hiç photoshop kullanmadan ayı diğer nesnelerden kat be kat büyük gösterebilir. Anlayabilmeniz için şöyle açıklayayım, siz aydan ne kadar uzaklaşırsanız uzaklaşın ayın boyutu değişmez ve hep aynı büyüklükte görürsünüz çünkü insan aklının anlayamayacağı bir boyuta sahip diğer gezegenler gibi. Siz uzaklaştıkça diğer nesneler ufalır ama ay aynı kalır kadrajda. Ay' a zoom yaptıkça ay büyür, diğer nesnelerde normal boyutuna yaklaşır ama ayın büyüklüğü devasa görünür yanlarında. Bunu hala anlamayabilirsiniz çünkü fotoğraf sanki nesnelerden 100-200 m ötede çekilirken nasıl ay bu kadar büyük görünebilir algısını atlatamazsınız. O gördüğünüz orjinal büyük ay fotoğrafları genelde nesnelerden 1km-5km hatta daha fazla uzaklıklardan çekilir ve telefoto lens kullanılır, 250mm-800mm arası lensler kullanılabilir bu muhteşem fotoğraflar için.
örnekler için
popphoto.com/...
flic.kr/...
photogrill.com/...
blog.markblinch.com/...
oceanlight.com/...