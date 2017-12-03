Bu gece doğanın görsel şöleni var: Süper Ay

Ay’ın Dünya etrafındaki yörüngesi elips şeklinde olduğu için dolunay evresindeyken yılda bir kez en büyük yakınlaşma gerçekleşir. Ay’ın en yakın noktada ve dolunay evresindeki haline “Süper Ay” denir.

Süper Ay, normal Ay görünümüne göre yüzde 7 daha büyük ve yüzde 15 daha parlak görünecek. Çıplak gözle ayın büyüklüğünü ve parlaklığını rahatlıkla görebileceğiz.

Dünya ile Ay arasındaki normal mesafe 384 bin 400 kilometre iken Yerberi döneminde bu mesafe 355 bin kilometreye kadar inmektedir. Ay’ın en uzak olduğu Yeröte döneminde aradaki uzaklık 405 bin kilometreye kadar çıkmaktadır.

Saat 18.00'dan İtibaren Türkiye'den İzlenebilecek

Süper Ay’ı çıplak gözle görüntülemenin göze herhangi bir zararı bulunmuyor. Süper Ay, 3 Aralık 2017 Pazar akşamı saat 18.00’den itibaren Türkiye’den izlenebilecek. 2018’in Süper Ay’ı ise 2 Ocak Salı günü gerçekleşecek.