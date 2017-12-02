Juno uzay aracı, Jüpiter'in dev girdaplarını işte böyle görüntüledi

NASA'nın 2016 yılında Jüpiter'in yörüngesine yerleştirdiği Juno, Güneş Sistemimizin en büyük gezegeni etrafındaki yolculuğuna hız kesmeden devam ediyor. Gaz devini en ince detaylarına kadar inceleyen uzay aracı, devasa Jüpiter sisteminden sıklıkla gönderdiği muhteşem fotoğraflarla da hem NASA'lı bilim insanlarını hem de biz uzay meraklılarını büyülüyor.

Fotoğrafın orijinaline ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz:

https://www.nasa.gov/image-feature/jpl/pia21972/jupiter-blues

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Yukarıda görmüş olduğunuz fotoğraf, Juno'nun Junocam isimli görev için özel olarak tasarlanmış kamerasıyla 27 Ekim 2017 tarihinde çekilmiş. Uzay aracının Jüpiter bulutlarındanuzaklıkta bulunduğu sırada yakalanan fotoğrafta, gaz devinin kuzey yarımküresindekioluşturduğu büyüleyici görüntüye şahitlik ediyoruz. Adeta bir duvar kağıdını andıran bu muhteşem fotoğraf,içeriyor.NASA'nın2011 yılında uzaya fırlatılan Juno uzay aracı, 5 yıllık dev uzay yolculuğunun ardından 4 Temmuz 2016 günü Jüpiter'in yörüngesine oturmuştu. O günden bu yana Güneş Sistemimizin en büyük ve en tehlikeli gezegeni etrafında çalışmalar yapan uzay aracı özellikle de her 53 günde bir gerçekleştirdiği yakın geçişler sırasında inanılmaz değerli veriler topluyor.Bu yakın geçişler sırasında gezegenin bulutlarınakadar yaklaşan Juno, bir yandan gönderdiği muhteşem fotoğraflarla bizleri büyülerken diğer bir taraftan ise topladığı bilimsel veriler sayesinde Jüpiter'i anlama şeklimizi değiştiriyor. Uzay araştırmaları tarihinin en önemli görevlerinden birisi olan Juno, bakalım önümüzdeki dönemlerde ne tür bilgiler ve fotoğraflarla bizleri şaşırtmaya devam edecek.