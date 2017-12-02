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Juno uzay aracı, Jüpiter'in dev girdaplarını işte böyle görüntüledi

Jüpiter yörüngesinde çalışmalarına hız kesmeden devam eden Juno uzay aracı, Dünya'ya muhteşem fotoğraflar göndermeyi de ihmal etmiyor. İşte Jüpiter'in dev girdaplarının oluşturduğu muhteşem görüntü:
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
4,1b
1
11
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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NASA'nın 2016 yılında Jüpiter'in yörüngesine yerleştirdiği Juno, Güneş Sistemimizin en büyük gezegeni etrafındaki yolculuğuna hız kesmeden devam ediyor. Gaz devini en ince detaylarına kadar inceleyen uzay aracı, devasa Jüpiter sisteminden sıklıkla gönderdiği muhteşem fotoğraflarla da hem NASA'lı bilim insanlarını hem de biz uzay meraklılarını büyülüyor.

Yukarıda görmüş olduğunuz fotoğraf, Juno'nun Junocam isimli görev için özel olarak tasarlanmış kamerasıyla 27 Ekim 2017 tarihinde çekilmiş. Uzay aracının Jüpiter bulutlarından sadece 18.906 kilometre uzaklıkta bulunduğu sırada yakalanan fotoğrafta, gaz devinin kuzey yarımküresindeki devasa girdaplarının oluşturduğu büyüleyici görüntüye şahitlik ediyoruz. Adeta bir duvar kağıdını andıran bu muhteşem fotoğraf, piksel başına 12.5 kilometre içeriyor.
NASA'nın 1 milyar dolar bütçeli uzay araştırma programı New Frontiers kapsamında 2011 yılında uzaya fırlatılan Juno uzay aracı, 5 yıllık dev uzay yolculuğunun ardından 4 Temmuz 2016 günü Jüpiter'in yörüngesine oturmuştu. O günden bu yana Güneş Sistemimizin en büyük ve en tehlikeli gezegeni etrafında çalışmalar yapan uzay aracı özellikle de her 53 günde bir gerçekleştirdiği yakın geçişler sırasında inanılmaz değerli veriler topluyor.

Bu yakın geçişler sırasında gezegenin bulutlarına 5 bin kilometre kadar yaklaşan Juno, bir yandan gönderdiği muhteşem fotoğraflarla bizleri büyülerken diğer bir taraftan ise topladığı bilimsel veriler sayesinde Jüpiter'i anlama şeklimizi değiştiriyor. Uzay araştırmaları tarihinin en önemli görevlerinden birisi olan Juno, bakalım önümüzdeki dönemlerde ne tür bilgiler ve fotoğraflarla bizleri şaşırtmaya devam edecek.

Fotoğrafın orijinaline ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz:

https://www.nasa.gov/image-feature/jpl/pia21972/jupiter-blues Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
s_mail 1 yıl en beğenilen BekirARSLAN
BekirARSLAN

Jüpiter büyük olabilir hatta dev girdaplara sahip olabilir ama içimdeki dert kadar büyük olamaz!

üzdün
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sosisvesalam 1 yıl BekirARSLAN
BekirARSLAN
Jüpiter büyük olabilir hatta dev girdaplara sahip olabilir ama içimdeki dert kadar büyük olamaz!

bu gezegen girdap gülüm
girdapta mehtap gülüm
feleğin bir suyu var
su değil kezzap gülüm
BekirARSLANJüpiter büyük olabilir hatta dev girdaplara sahip olabilir ama içimdeki dert kadar büyük olamaz!bu gezegen girdap gü...
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Ohol Oula 1 yıl
Picasso tablosu mübarek
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xamaximax 1 yıl
cgi
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eeosman 1 yıl
DH'de neden astronomi haberleri okuyoruz anlamış değilim. Editörlerin özel ilgisi olabilir, ben de astronomi ile ilgili haberleri takip ederim (DH'den değil) ancak site konseptinden iyice uzaklaştı.
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bahner 1 yıl
Jupiterin etrafında gaz olmadan dünyanın kaç katı büyük. Bilen var mı.
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KaleyDeskop 1 yıl
bunlar ham görüntü mü yoksa üzerinde oynama yapılmış mı?
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Sirkadyen 1 yıl KaleyDeskop
KaleyDeskop
bunlar ham görüntü mü yoksa üzerinde oynama yapılmış mı?

Color-enhanced yazıyor linkte, renk oynaması var
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Kerim5100 1 yıl
Ya bu NASA da bizi yiyor almışlar bir ebrucu yaptırıyorlar biz de izliyoruz vay anasını diye...
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BekirARSLAN 1 yıl
Jüpiter büyük olabilir hatta dev girdaplara sahip olabilir ama içimdeki dert kadar büyük olamaz!
3 Yanıt Yanıtla
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s_mail 1 yıl BekirARSLAN
BekirARSLAN

Jüpiter büyük olabilir hatta dev girdaplara sahip olabilir ama içimdeki dert kadar büyük olamaz!

üzdün
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sosisvesalam 1 yıl BekirARSLAN
BekirARSLAN
Jüpiter büyük olabilir hatta dev girdaplara sahip olabilir ama içimdeki dert kadar büyük olamaz!

bu gezegen girdap gülüm
girdapta mehtap gülüm
feleğin bir suyu var
su değil kezzap gülüm
Yanıtla +7
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kaazto28 1 yıl BekirARSLAN
BekirARSLAN

Jüpiter büyük olabilir hatta dev girdaplara sahip olabilir ama içimdeki dert kadar büyük olamaz!

sana +1M kardeş

senin derdin dert midir
benimkinin yanında
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nasa, jüpiter ve
5 etiket daha juno new frontiers Uzay Bilim ve Teknoloji Hasan Aygünoğlu
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