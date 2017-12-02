Juno uzay aracı, Jüpiter'in dev girdaplarını işte böyle görüntüledi

NASA'nın 2016 yılında Jüpiter'in yörüngesine yerleştirdiği Juno, Güneş Sistemimizin en büyük gezegeni etrafındaki yolculuğuna hız kesmeden devam ediyor. Gaz devini en ince detaylarına kadar inceleyen uzay aracı, devasa Jüpiter sisteminden sıklıkla gönderdiği muhteşem fotoğraflarla da hem NASA'lı bilim insanlarını hem de biz uzay meraklılarını büyülüyor.
Yukarıda görmüş olduğunuz fotoğraf, Juno'nun Junocam isimli görev için özel olarak tasarlanmış kamerasıyla 27 Ekim 2017 tarihinde çekilmiş. Uzay aracının Jüpiter bulutlarından sadece 18.906 kilometre uzaklıkta bulunduğu sırada yakalanan fotoğrafta, gaz devinin kuzey yarımküresindeki devasa girdaplarının oluşturduğu büyüleyici görüntüye şahitlik ediyoruz. Adeta bir duvar kağıdını andıran bu muhteşem fotoğraf, piksel başına 12.5 kilometre içeriyor.
Bu yakın geçişler sırasında gezegenin bulutlarına 5 bin kilometre kadar yaklaşan Juno, bir yandan gönderdiği muhteşem fotoğraflarla bizleri büyülerken diğer bir taraftan ise topladığı bilimsel veriler sayesinde Jüpiter'i anlama şeklimizi değiştiriyor. Uzay araştırmaları tarihinin en önemli görevlerinden birisi olan Juno, bakalım önümüzdeki dönemlerde ne tür bilgiler ve fotoğraflarla bizleri şaşırtmaya devam edecek.
Fotoğrafın orijinaline ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz:
https://www.nasa.gov/image-feature/jpl/pia21972/jupiter-blues Yorum Yaz Paylaş Tweetle
üzdün
bu gezegen girdap gülüm
girdapta mehtap gülüm
feleğin bir suyu var
su değil kezzap gülüm