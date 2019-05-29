Bu güç kaynağı çok iyi | Asus ROG 650W

Asus'un yeni nesil güç kaynağı modelini duyurdu. 650 Watt kapasiteli olan dolayısıyla pek çok kullanıcının ilgisini çekebilecek olan güç kaynağı, 80Plus Gold sertifikası ve modüler yapı ile geliyor.

Asus güç kaynağı dünyasına yatırım yapmaya devam ediyor. Tayvanlı şirketin yeni modeli 650 Watt kapasite, 80Plus Gold verimlilik sertifikası, modüler yapı ve etkili soğutma sistemi ile geliyor, tüm detaylar videomuzda.