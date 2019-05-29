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Bu güç kaynağı çok iyi | Asus ROG 650W

1 hf.
3b
3
Güç Kaynağı
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus'un yeni nesil güç kaynağı modelini duyurdu. 650 Watt kapasiteli olan dolayısıyla pek çok kullanıcının ilgisini çekebilecek olan güç kaynağı, 80Plus Gold sertifikası ve modüler yapı ile geliyor.
Asus güç kaynağı dünyasına yatırım yapmaya devam ediyor. Tayvanlı şirketin yeni modeli 650 Watt kapasite, 80Plus Gold verimlilik sertifikası, modüler yapı ve etkili soğutma sistemi ile geliyor, tüm detaylar videomuzda. 

Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
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massacrer 1 hf.
Seasonic'in Private Label yani fason üretimi. Konu da Asus reklamı. Hayırlı işler.
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tobepeople 1 hf.
Fiyatı yeterince uygun olursa düşünebilirim , daha önce 850W corsair kullandım çok fazla gelmişti ve sattım. Sonra ikinci el aldım idarelik bir tane 600'lük hala kullanıyorum ,yetiyor bana ama bendekini proje amaçlı bir şeyde kullanıp yeni bir tane almak istiyorum.
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Tunyukuk 1 hf.
Kaliteli alternatifler her zaman iyidir
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leocorte 1 hf.
İçeriği erken ulaştırmak için her şeyi yapıyorsun daha ne olsun sevgili Erdi. 2019`da evinin odasında hala HDD mi SSD mi diye video çeken teknoloji kanalları var (=
Allah kolaylık versin. Teşekkürler.
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StreamRolleR 1 hf.
Seasonic Focus plus üzerine asus heatsink konulmuş hali.
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