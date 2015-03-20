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Bu testere insan derisi algıladığı anda duruyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
4,5b
1
52
Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
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Bu testere insan derisi algıladığı anda duruyor
Tezgah üstü testereler ile çalışmak oldukça riskli bir iştir. Bu tarz iş kazalarında çalışanın bir uzvunun kopması ise kaçınılmazdır. ABD'nin dev testere üreticisi SawStop bu konuda önemli bir teknoloji geliştirmiş.
Jobsite Saw adındaki tekerlekli tezgah üstü testere bir bilgisayar sistemi ile geliyor. Tezgahın alt kısmına konumlanan bilgisayar çeşitli sensörler vasıtasıyla bir insan uzvunun testereye değeceğini algıladığı anda freni devreye sokuyor ve testereyi durduruyor.
Algılama ve testerenin durması arasında geçen süre 5 milisaniye. Testerenin 10 inçlik boyuta sahip olduğu düşünüldüğünde 4000 dakika/devir hızıyla dönerken 5 milisaniyede durması kulağa oldukça inanılmaz geliyor. Firma önceki modellerinde yer verse de bu teknolojiyi yeni üründe oldukça geliştirmiş.
SawStop yeni teknolojisi konusunda oldukça iddialı ve sektörde bir ilk olduğunu belirtiyor. Umarız her işveren masraftan kaçınmaz ve işçilerinin güvenliği için bu tarz sistemlere yer verir. Jobsite Saw 1300$ fiyat etiketi ile satışa sunulacak.



http://www.sawstop.com/table-saws/by-model/jobsite-saw#specs Yorum Yaz
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neo01470 4 yıl en beğenilen
Yeni bir teknoloji değil 4-5 yıl öncesi de vardı
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fatsa52 4 yıl Ac1DBuRN
Ac1DBuRN
Benim merak ettiğim nasıl test ettikleri :D

Sosis kullandiklarini biliyorum
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jumuu 4 yıl
Testere ister bi daha kullanılmaz hale gelsin isterse makineyi komple değiştirmek zorunda kalsınlar pek umrumda değil. Bi insanın uzuv kopsa yada hasar alsa geri dönüşü eskisi gibi olmuyor. Sinir dediğimiz şey o kadar yavaş iyileşiyor ki. İyileşse bile eskisi gibi olmuyor. Ben ; ameliyat sonrası hemşirenin ağrı kesici iğneyi yanlış şekilde vurmasından dolayı hala iyileşemedim. Kalçamdan vurduğu iğne sol bacağımı çalıştıran siyatik sinirime gelmiş. 7 aydır raporluyum çalışmıyorum. Sinir hasarı hala var. Fizik tedavi kliniğinde kolunu parmağını makineye kaptıran çok,kişiyle tanıştım. Uzuvlarındaki kemik, kas vs. İyileşmiş fakat sinir yavaş iyileştiği için hala fizik tedavi görüyorlar. Bu insanların iyileşme suresi 3-5 yıl. tabii iyileşirlerse. Bi makinenin hasar alması o işyerinin bu makineye çok masraf yapması hiç önemli değil. Koca koca Makine yeniden alınabilir, tamir edilebilir. Fakat eni 1 santim bile olmayan sinir koptuğu zaman dünyadaki bütün imkanları getirseler hiç bi faydası olmaz. Ben artık koşamıyorum ve hızlı yürüyemiyorum. Çok sevdiğim halı saha maçlarını sadece izliyorum. Şimdi deseler ki; koşmak, halı sahada top oynamak mı yoksa Mercedes bmw vb. Araçlardan bi galeri mi istersin, koşmak derim. Bu dünyada ki maddi değeri olan şeylerin koşmamdan daha değeri olamaz.

Bunu burda bazı yorum yapanların makineyi durduruyor ama ağır hasar veriyor dediği için yazdım. Versin hasar nolcak? Yenisi yapılır, alınır mı? Alınır yapılır.

Biraz sitemli bi yazı yazdım kusura bakmayın. İnsanin içi dolu olunca yazabiliyormuş.
Testere ister bi daha kullanılmaz hale gelsin isterse makineyi komple değiştirmek zorunda kalsınlar pek umrumda değil. Bi insanın uzuv kopsa yada hasar alsa ge...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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Creative BLack 4 yıl
Çoğu kişi eski bunlar türkiyede var diyor niye o zaman bu konula alakalı iş kazaları türkiyede yaşanıyor ?
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DH Misafiri 4 yıl
4000 dakika/devir nedir arkadaş :D bir devri 4000 dakikada gerçekleştiriyorsa ben böyle testereyi ne yapacam :D yok devir/dk ise eyvallah :)
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brkman 4 yıl
Nasıl fakirsem "testere"yi "testır" diye okuyorum.

bkz. numune
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Angel Eyes 4 yıl ekrem71
4000 dakika/devir hızı nasil oluyor?
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muratcool 4 yıl
Bizde daha teknolojik ve 1500 yıllık genel bir yöntem var. Besmele çekersek Allah'ın izni ile bişey olmaz. Olursa da kaderde var imiş.
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jumuu 4 yıl
Testere ister bi daha kullanılmaz hale gelsin isterse makineyi komple değiştirmek zorunda kalsınlar pek umrumda değil. Bi insanın uzuv kopsa yada hasar alsa geri dönüşü eskisi gibi olmuyor. Sinir dediğimiz şey o kadar yavaş iyileşiyor ki. İyileşse bile eskisi gibi olmuyor. Ben ; ameliyat sonrası hemşirenin ağrı kesici iğneyi yanlış şekilde vurmasından dolayı hala iyileşemedim. Kalçamdan vurduğu iğne sol bacağımı çalıştıran siyatik sinirime gelmiş. 7 aydır raporluyum çalışmıyorum. Sinir hasarı hala var. Fizik tedavi kliniğinde kolunu parmağını makineye kaptıran çok,kişiyle tanıştım. Uzuvlarındaki kemik, kas vs. İyileşmiş fakat sinir yavaş iyileştiği için hala fizik tedavi görüyorlar. Bu insanların iyileşme suresi 3-5 yıl. tabii iyileşirlerse. Bi makinenin hasar alması o işyerinin bu makineye çok masraf yapması hiç önemli değil. Koca koca Makine yeniden alınabilir, tamir edilebilir. Fakat eni 1 santim bile olmayan sinir koptuğu zaman dünyadaki bütün imkanları getirseler hiç bi faydası olmaz. Ben artık koşamıyorum ve hızlı yürüyemiyorum. Çok sevdiğim halı saha maçlarını sadece izliyorum. Şimdi deseler ki; koşmak, halı sahada top oynamak mı yoksa Mercedes bmw vb. Araçlardan bi galeri mi istersin, koşmak derim. Bu dünyada ki maddi değeri olan şeylerin koşmamdan daha değeri olamaz.

Bunu burda bazı yorum yapanların makineyi durduruyor ama ağır hasar veriyor dediği için yazdım. Versin hasar nolcak? Yenisi yapılır, alınır mı? Alınır yapılır.

Biraz sitemli bi yazı yazdım kusura bakmayın. İnsanin içi dolu olunca yazabiliyormuş.
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Hasan07-36 4 yıl jumuu
jumuu
Testere ister bi daha kullanılmaz hale gelsin isterse makineyi komple değiştirmek zorunda kalsınlar pek umrumda değil. Bi insanın uzuv kopsa yada hasar alsa geri dönüşü eskisi gibi olmuyor. Sinir dediğimiz şey o kadar yavaş iyileşiyor ki. İyileşse bile eskisi gibi olmuyor. Ben ; ameliyat sonrası hemşirenin ağrı kesici iğneyi yanlış şekilde vurmasından dolayı hala iyileşemedim. Kalçamdan vurduğu iğne sol bacağımı çalıştıran siyatik sinirime gelmiş. 7 aydır raporluyum çalışmıyorum. Sinir hasarı hala var. Fizik tedavi kliniğinde kolunu parmağını makineye kaptıran çok,kişiyle tanıştım. Uzuvlarındaki kemik, kas vs. İyileşmiş fakat sinir yavaş iyileştiği için hala fizik tedavi görüyorlar. Bu insanların iyileşme suresi 3-5 yıl. tabii iyileşirlerse. Bi makinenin hasar alması o işyerinin bu makineye çok masraf yapması hiç önemli değil. Koca koca Makine yeniden alınabilir, tamir edilebilir. Fakat eni 1 santim bile olmayan sinir koptuğu zaman dünyadaki bütün imkanları getirseler hiç bi faydası olmaz. Ben artık koşamıyorum ve hızlı yürüyemiyorum. Çok sevdiğim halı saha maçlarını sadece izliyorum. Şimdi deseler ki; koşmak, halı sahada top oynamak mı yoksa Mercedes bmw vb. Araçlardan bi galeri mi istersin, koşmak derim. Bu dünyada ki maddi değeri olan şeylerin koşmamdan daha değeri olamaz.

Bunu burda bazı yorum yapanların makineyi durduruyor ama ağır hasar veriyor dediği için yazdım. Versin hasar nolcak? Yenisi yapılır, alınır mı? Alınır yapılır.

Biraz sitemli bi yazı yazdım kusura bakmayın. İnsanin içi dolu olunca yazabiliyormuş.

Size sonuna kadar katılıyorum hocam. Bunu ancak yaşayan bilir. Ben de bedensel engelliyim. Meningomyelosel hastasıyım. Bebekken sağ bacağım kalçadan çıkmış ve geç anlaşıldığı için daha sonra düzeltilememiş. Bebekken geçirdiğim meningomyelosel ameliyatı sonrası omuriliğimde ciddi hasar oluşmuş. O gün bu gün mesane kontrolüm yok. İdrarımı hep kaçırıyorum, kaçırmasam da asla sıkışmıyorum. Çünkü sinirler hasarlı olduğu için beyime sinyal iletilemiyor.

Şimdi hem memurum hem de uzaktan eğitimle üniversite okuyorum. Sağlığım nedeniyle bazen o kadar boş ki bunlar. Bazen ne işe gitmek geliyor içimden ne de ders çalışmak. Keşke iyileşmenin bir yolu olsa ama milyon dolarım olsa ve bu uğurda harcasam bile çare yok.

Sizin yazınızı görünce ben de biraz içimi dökmek istedim sanırım. Ne diyelim inşallah bu hastalıklara bir çare bulunur...
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Detective W. 4 yıl
Vay be çok iyiymiş kullanım alanı genisletilebilir bu projenin
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Son of Gloin 4 yıl
4000 devir/dakika olmalı.
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WarSaw 4 yıl
kol gittikten sonra dursa ne fayda.
5ms de durduğunu ispat etmek istiyorlarsa proje baş mühendisi gelsin boynunu testereye sürsün bakalım kaç ms de duruyormuş hakkaten.
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xdexterx 4 yıl
İzleyin burda adam çıplak elle deniyor.


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Elsa 4 yıl WarSaw
WarSaw
kol gittikten sonra dursa ne fayda.
5ms de durduğunu ispat etmek istiyorlarsa proje baş mühendisi gelsin boynunu testereye sürsün bakalım kaç ms de duruyormuş hakkaten.

Durmadan durduruyor zaten. Daha önce vardı ama 5ms gibi bir sürede durduran bir sistem yoktu. Ayrıca alete de zarar gelmiyor.
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m.can123 4 yıl
Iyde bu yeni bir teknoloji degildi 7-8 senedir var...
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a_y_k_u_t 4 yıl
Kalıcı hasar alarak mı duruyor ?
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umut_baris 4 yıl
Bu yapıldı zaten.

Daha büyük tezgahlarda hemde.

Isı algılayan sensörler tehlike eşiğine geldiği an bıçağı makinenin altına alıyor. Elinize hiçbir şekilde temas etmiyor.
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