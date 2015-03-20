Bu testere insan derisi algıladığı anda duruyor

Tezgah üstü testereler ile çalışmak oldukça riskli bir iştir. Bu tarz iş kazalarında çalışanın bir uzvunun kopması ise kaçınılmazdır. ABD'nin dev testere üreticisi SawStop bu konuda önemli bir teknoloji geliştirmiş.

Jobsite Saw adındaki tekerlekli tezgah üstü testere bir bilgisayar sistemi ile geliyor. Tezgahın alt kısmına konumlanan bilgisayar çeşitli sensörler vasıtasıyla bir insan uzvunun testereye değeceğini algıladığı anda freni devreye sokuyor ve testereyi durduruyor.

Algılama ve testerenin durması arasında geçen süre 5 milisaniye. Testerenin 10 inçlik boyuta sahip olduğu düşünüldüğünde 4000 dakika/devir hızıyla dönerken 5 milisaniyede durması kulağa oldukça inanılmaz geliyor. Firma önceki modellerinde yer verse de bu teknolojiyi yeni üründe oldukça geliştirmiş.

SawStop yeni teknolojisi konusunda oldukça iddialı ve sektörde bir ilk olduğunu belirtiyor. Umarız her işveren masraftan kaçınmaz ve işçilerinin güvenliği için bu tarz sistemlere yer verir. Jobsite Saw 1300$ fiyat etiketi ile satışa sunulacak.









http://www.sawstop.com/table-saws/by-model/jobsite-saw#specs