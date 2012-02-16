Buffalo, USB 3.0 destekli harici disklerini duyurdu

Depolama çözümleri üreticilerinden Buffalo, USB 3.0 destekli harici sabit disklerini duyurdu. Buffalo'nun HD-PZU3 olarak adlandırdığı sabit diskler 500GB ve 1TB olmak üzere 2 farklı kapasiteye sahip olacak. 256 bit AES koruma sistemine sahip olan harici diskler,darbeye ve şoka karşı dayanıklı silikon korumalı kasa tasarımına sahip.

Buffalo'nun duyurusunu yaptığı USB 3.0 destekli harici sabit disklerin Mart ayı içinde 200$ ve 255$ fiyat etiketleriyle satışa sunulması bekleniyor.