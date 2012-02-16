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Buffalo, USB 3.0 destekli harici disklerini duyurdu

7 yıl
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Çevre Birimleri
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Depolama çözümleri üreticilerinden Buffalo, USB 3.0 destekli harici sabit disklerini duyurdu. Buffalo'nun HD-PZU3 olarak adlandırdığı sabit diskler 500GB ve 1TB olmak üzere 2 farklı kapasiteye sahip olacak. 256 bit AES koruma sistemine sahip olan harici diskler,darbeye ve şoka karşı dayanıklı silikon korumalı kasa tasarımına sahip.
Buffalo'nun duyurusunu yaptığı USB 3.0 destekli harici sabit disklerin Mart ayı içinde 200$ ve 255$ fiyat etiketleriyle satışa sunulması bekleniyor.
Buffalo, USB 3.0 destekli harici disklerini duyurdu
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1963bursa 7 yıl
Uçuk fiyatlar bunlar, 256 GB SSD alırım o fiyata benim daha çok işimi görür. Nasılsa bu da yurtdışı fiyatı o da yurtdışı fiyatı.
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E_Aydin35 7 yıl
Fiyat iyi aslında kapatiteye göre ve hızlı usb 3.0 kullandığına göre..
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HighonFire 7 yıl
Bunun yerine al 1TB caviar black,koy harici disk kutusuna daha iyi. Sağlamlığı aynı olurmu orası tartışılır.
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