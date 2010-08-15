Buffalo'dan Apple Mac'lere özel DDR3 bellek çözümleri

Geçtiğimiz günlerde ATi Radeon HD 5000 serisi ekran kartlarıyla güncellenen Apple'ın Mac sistemlerinde bellek kapasitesini yeterli bulmayanlar için Japon donanım üreticisi Buffalo yeni bellek kitleri hazırladı. 4GB kapasiteli modül ve yine 4GB kapasiteli kit olmak üzere iki yeni DDR3 kiti hazırlayan firmanın her iki çözümü de 1.5v geriliminde 1333MHz'de çalışıyor.

Buffalo tarafından 6 yıllık garanti ile önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen 4GB DIMM (A3N1333-4G) ve 4GB kit (A3N1333-4GX2) için belirlenen fiyatlar ise sırasıyla 268 dolar ve 528 dolar.