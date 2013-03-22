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Buffalo'dan hızlı şarj imkanı sağlayan yeni portatif batarya modelleri, "Voltissimo"

6 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Can Tunçer
Haber Editörü
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Buffalo'dan hızlı şarj imkanı sağlayan yeni portatif batarya modelleri,

Ürettiği başarılı elektronik ürünler ile tanıdığımız Buffalo, yeni geliştirdiği ve Voltissimo ismini verdiği yeni portatif batarya üniteleri ile kullanıcılara oldukça hızlı şarj imkanı sağlayabiliyor.
Buffalo tarafından geliştirilen Voltissimo, 4000mAh ve 8000mAh olmak üzere iki farklı versiyon olarak geliştirilmiş durumda. Benzerlerine oranla akıllı cihazlar için oldukça hızlı şarj imkanı sağlayan bataryalar, tam olarak boş iPhone modellerini 15 dakika gibi kısa bir sürede tam dolu hale gelecek düzeyde şarj edebiliyor ve 8000mAh'lık olan model bu işlemi dört, 4000mAh'lık olan model ise iki defa yerine getirebiliyor.
 
Buffalo'dan hızlı şarj imkanı sağlayan yeni portatif batarya modelleri,
Kendi de oldukça hızlı şarj olan Buffalo Voltissimo'nun 4000mAh olan versiyonu 47 dakika, 8000mAh olan versiyonu ise 90 dakika gibi bir süre içinde tam olarak şarj olarak, kullanıma hazır duruma geliyor. Ayrıca cihaz, 95x72x25mm boyutlara ve 183gr ağırlık ile oldukça kompakt ve taşınabilir bir yapı yanında, siyah ve beyaz renk seçenkerine sahip.
Diğer akıllı cihazlar için de kullanılabilir durumda olan Buffalo Voltissimo'nun 4000mAh kapasiteye sahip olan modeli, şimdilik sadece Japonya için 190$ fiyat etiketi ile satılıyor. Diğer modelin fiyatı ve genel olarak ürünlerin dünya çapında satışı hakkında ise herhangi bir bilgi bulunmuyor.

http://en.akihabaranews.com/127248/accessories/buffalo-voltissimo-super-rapid-mobile-usb-battery-charger-15-minutes-for-full-iphone-charge Yorum Yaz
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tempestatem 6 yıl en beğenilen
Prizden niye bu kadar hızlı şarj alamıyoruz
1 Yanıt Yanıtla +5
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OverClocK1ng 6 yıl
Buffalo'nun çok kaliteli ürünleri var. Türkiye'de de temsilcilik açmaları iyi oldu. Yalnız piyasada genelde Buffalo'nun sadece USB 2.5 Harrdisklerini görüyorum. Diğer ürünleri her halde yeni yeni geliyor olsa gerek...
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patriotic* 6 yıl
Başarılı bir ürün gerçekten.
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87erhan87 6 yıl
iyi hosta telefona zarari olmasin
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kartalaraz 6 yıl
batarya ömrünü kısaltır.
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MxFxOx 6 yıl
Buffalo markasının burada tanıtımı yapıldı.Ama hala ürünlerini bulmak zor.
3tb nas sürücüsü aradım Türkiye'de yok.
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Guest-334F3CF19 6 yıl
Güzel ürün
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PwaGG 6 yıl
pahalı bea
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trsr 6 yıl
yalnız pahalı ürün 190$ verilmez bence
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multiTYRT 6 yıl
iPad'i olanlar olarak ne yapacağız 11560mAh
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__BadblooD__ 6 yıl
Çok iyi ama yüksek amper bu cihaz yüzünden ölen bile olur ilerde iyi önlemler alsınlar
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digimon52 6 yıl
Battarya Havaya Uca Bilir Dikkat.
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savinelli 6 yıl
Bu kadar hızlı sarj etmesinin uzun vadede bataryaya zararı olmaz mı? Peki ya cihazın ısınması? Normalde sarj ederken bile ısınıyor benim i4. Ondan soruyorum.
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tempestatem 6 yıl en beğenilen
Prizden niye bu kadar hızlı şarj alamıyoruz
1 Yanıt Yanıtla +5
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pohuman 6 yıl tempestatem
Halleluja

Prizden niye bu kadar hızlı şarj alamıyoruz

Adaptör'ün çıkış amperi düşükte ondan. Bunun çıkışı tahminen 5A civarında olacaktır..

Gerçekten çok başarılı bir ürün..
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