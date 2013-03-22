Buffalo'dan hızlı şarj imkanı sağlayan yeni portatif batarya modelleri, "Voltissimo"





Ürettiği başarılı elektronik ürünler ile tanıdığımız Buffalo, yeni geliştirdiği ve Voltissimo ismini verdiği yeni portatif batarya üniteleri ile kullanıcılara oldukça hızlı şarj imkanı sağlayabiliyor.

Buffalo tarafından geliştirilen Voltissimo, 4000mAh ve 8000mAh olmak üzere iki farklı versiyon olarak geliştirilmiş durumda. Benzerlerine oranla akıllı cihazlar için oldukça hızlı şarj imkanı sağlayan bataryalar, tam olarak boş iPhone modellerini 15 dakika gibi kısa bir sürede tam dolu hale gelecek düzeyde şarj edebiliyor ve 8000mAh'lık olan model bu işlemi dört, 4000mAh'lık olan model ise iki defa yerine getirebiliyor.

Kendi de oldukça hızlı şarj olan Buffalo Voltissimo'nun 4000mAh olan versiyonu 47 dakika, 8000mAh olan versiyonu ise 90 dakika gibi bir süre içinde tam olarak şarj olarak, kullanıma hazır duruma geliyor. Ayrıca cihaz, 95x72x25mm boyutlara ve 183gr ağırlık ile oldukça kompakt ve taşınabilir bir yapı yanında, siyah ve beyaz renk seçenkerine sahip.

Diğer akıllı cihazlar için de kullanılabilir durumda olan Buffalo Voltissimo'nun 4000mAh kapasiteye sahip olan modeli, şimdilik sadece Japonya için 190$ fiyat etiketi ile satılıyor. Diğer modelin fiyatı ve genel olarak ürünlerin dünya çapında satışı hakkında ise herhangi bir bilgi bulunmuyor.

http://en.akihabaranews.com/127248/accessories/buffalo-voltissimo-super-rapid-mobile-usb-battery-charger-15-minutes-for-full-iphone-charge