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Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Buffalo'dan şoka ve darbeye dayanıklı harici disk: HD-PST320U2-BK

Depolama çözümleri üreticisi Buffalo, darbeye ve şoka karşı dayanıklı taşınabilir disklerini satışa sunuyor.
8 yıl
12,3b
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Çevre Birimleri
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Buffalo'dan şoka ve darbeye dayanıklı harici disk: HD-PST320U2-BK
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Depolama çözümleri üreticilerinden Buffalo, darbeye ve şoka dayanıklı harici sabit diski HD-PST320U2-BK'yı satışa sunuyor.Parlak siyah tasarımıyla göze de hitap eden sabit diskin kapasitesi 320 GB olarak belirlenmiş. Buffalo HD-PST320U2-BK, USB 2.0 arabirimini kullanıyor. İç tasarımında yer verilen 4 adet darbe yumuşatıcı sayesinde darbeye ve şoka karşı dayanıklı olan Buffalo HD-PST320U2-BK sabit diskler 130$ fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

Buffalo'dan şoka ve darbeye dayanıklı harici disk: HD-PST320U2-BK
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Batuist 8 yıl
yine iyi düşünülmüş... tercih edilebilecek bir ürün...
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sertacaygun 8 yıl
İçindeki plakalara birşey olmasın, ki o da zor...
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