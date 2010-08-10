Buffalo'dan şoka ve darbeye dayanıklı harici disk: HD-PST320U2-BK

Depolama çözümleri üreticilerinden Buffalo, darbeye ve şoka dayanıklı harici sabit diski HD-PST320U2-BK'yı satışa sunuyor.Parlak siyah tasarımıyla göze de hitap eden sabit diskin kapasitesi 320 GB olarak belirlenmiş. Buffalo HD-PST320U2-BK, USB 2.0 arabirimini kullanıyor. İç tasarımında yer verilen 4 adet darbe yumuşatıcı sayesinde darbeye ve şoka karşı dayanıklı olan Buffalo HD-PST320U2-BK sabit diskler 130$ fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.