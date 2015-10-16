Buffer, web uygulaması Pablo'nun 2.0 sürümünü kullanıcıların beğenisine sundu

Buffer, sosyal medya odaklı web uygulaması Pablo'nun 2.0 sürümünü kullanıcıların beğenisine sundu.

Kişilerin hem dahili arşivden yararlanarak hem de kendi fotoğraflarını ekleyerek Pinterest, Google+, Instagram, Twitter ve Facebook'a tam uyan görsel içerikler hazırlamasına imkan tanıyan Pablo, bu görseller üzerine farklı metinler ile logo eklemesi gerçekleştirebiliyor ve direkt olarak internet tarayıcılarından kullanılabiliyor.

Yeni sürümüyle arayüzü çok daha modern ve kullanışlı hale getirilen Pablo, farklı sosyal medya kanallarına uygun üç farklı görsel boyutu sunuyor ve Chrome eklentisi ile tarayıcı üzerinde seçilen metinlerden hızlıca görseller hazırlayabiliyor. Hazırlananları sosyal medya kanallarına direkt olarak kendi içerisinden aktarabilen servis, Mart ayında hayata geçen ilk versiyona oranla artık çok daha güçlü bir çözüm haline geliyor.

Buffer'ın Pablo servisine buradan ulaşabilir, yeni sürümünü tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://thenextweb.com/apps/2015/10/16/buffers-pablo-now-creates-perfectly-sized-images-for-facebook-twitter-and-pinterest/