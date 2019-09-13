Bukalemunlar sayesinde renk değiştiren akıllı deriler gerçek oluyor

Renklerini değiştirme yeteneğine sahip deriler, bilim dünyasında uzun zamandır mevcut olmasına rağmen sıkıntılar şimdiye kadar hâlâ aşılmış değil. Şimdiki uygulamalarda derinin son derece kırılganlığı ve sıcaklık farkına dayanıksızlığı kullanım alanlarını bir hayli kısıtlıyor. Bu problemleri aşmak için bukalemunların renk değiştirme videolarını izleyen bilim insanları, daha azın aslında daha iyi olduğu sonucuna ulaştı.

Derilerindeki fotonik kristaller sayesinde renklerini değiştirebilen bukalemunlar, kaslarını kasıp gevşeterek ışığın farklı şekillerde kırılıp derinin farklı renkler göstermesini sağlıyorlar. Sentetik renk değiştiren derilerdeki problem, hidrojel üzerindeki kristallerin fazlalığından genişleyip daralma sırasında takılma yapması ve sonuçta görevini yerine getirememesi olarak karşımızdaydı. Araştırmacı ekip, bukalemun videolarını izledikten sonra, bu hayvanların derilerinde sanıldığından çok daha az fotonik kristal olduğunu tespit etti.

Sentetik derideki kristal yoğunluğu azaltıldıktan sonra kasılıp gevşeme ya da sıcaklık değişiminde bozulmayan yapı, eskisinden çok daha dayanıklı hâle geldi.

https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acsnano.9b04231

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ACS Nano adlı nanoteknoloji odaklı bilim dergisinde yayınlanan makaleye göre renk değiştiren deri; kamuflaj, sinyal ve sahteciliğe karşı kullanılabilir. Benzer teknolojilerin ne yapıp farklı hâle geleceğini şaşıran akıllı telefon sektöründe kullanıldığını önümüzdeki yıllarda görebiliriz.