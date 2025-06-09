Xiaomi, damar tanıma özelliğine sahip akıllı kilidini tanıttı

Xiaomi Smart Door Lock 2 Enhanced Edition özellikleri
Yeni model, parmak damar desenlerini kızılötesi ışık yardımıyla tarayan gelişmiş bir damar tanıma teknolojisiyle geliyor. Bu yöntem, parmak izi yıpranmış ya da cilt problemi yaşayan kullanıcılar için daha güvenilir bir kilit açma yöntemi sunuyor.
Sistem, özellikle yaşlılar ve çocuklarda sık görülen parmak izi tanıma sorunlarını hedef alıyor. Yapay zeka destekli algoritma zamanla öğrenerek tanıma doğruluğunu artırıyor. Xiaomi, sistemin kullanıcıyı bir saniyeden kısa sürede tanıyabildiğini ve yanlış tanıma oranının yüzde 0.0001’in altında olduğunu belirtiyor.
Kilidin iç ünitesinde 2 MP sensöre sahip akıllı bir gözetleme deliği de bulunuyor. Gözetleme deliği, kapı önünde bekleyen kişileri tespit eden yapay zeka algoritması ile çalışıyor ve şüpheli durumlarda video kaydı yapabiliyor. Sistem, kızılötesi gece görüşünü ve düşük ışıkta tam renkli kaydı destekliyor. Cihaz ayrıca, kullanıcılar kapının önünü gerçek zamanlı olarak görebileceği bir ekrana da sahip.
Kilit, 5000 mAh kapasiteli bir lityum pil ile çalışıyor ve yaklaşık dört ay kullanım ömrü sunuyor. Ek olarak, dört adet AA pil yedek güç kaynağı olarak kullanılabiliyor ve bu da altı ay daha kullanım sağlıyor. Her iki güç kaynağı da tükenirse, acil durumlar için USB-C girişinden şarj imkanı sunuluyor.
Akıllı kilit, Wi-Fi üzerinden Mi Home ekosistemiyle entegre oluyor. Kullanıcılar, Mi Home uygulaması sayesinde kilit durumunu uzaktan takip edebiliyor ve herhangi bir kurcalama durumunda uyarılar alabiliyor. Sistem, Xiaomi televizyonları ve diğer akıllı ev merkezleriyle çoklu ekran bağlantısı kurabiliyor ve Xiaomi’nin HyperOS sistemiyle kişisel otomasyon senaryoları oluşturabiliyor.
Xiaomi, ürünün 150.000 kez açma-kapama testinden geçtiğini ve -10°C ila 55°C arası sıcaklıklara dayanıklı olduğunu belirtiyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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