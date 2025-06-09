Xiaomi, damar tanıma özelliğine sahip akıllı kilidini tanıttı

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Tam Boyutta Gör Xiaomi, damar tanıma özelliğine sahip yeni akıllı kilidi Smart Door Lock 2 Enhanced Edition'ı tanıttı. 235 dolar fiyattan ön siparişe açılan ürün, 10 Haziran'da piyasaya sürülecek.

Xiaomi Smart Door Lock 2 Enhanced Edition özellikleri

Yeni model, parmak damar desenlerini kızılötesi ışık yardımıyla tarayan gelişmiş bir damar tanıma teknolojisiyle geliyor. Bu yöntem, parmak izi yıpranmış ya da cilt problemi yaşayan kullanıcılar için daha güvenilir bir kilit açma yöntemi sunuyor.

Sistem, özellikle yaşlılar ve çocuklarda sık görülen parmak izi tanıma sorunlarını hedef alıyor. Yapay zeka destekli algoritma zamanla öğrenerek tanıma doğruluğunu artırıyor. Xiaomi, sistemin kullanıcıyı bir saniyeden kısa sürede tanıyabildiğini ve yanlış tanıma oranının yüzde 0.0001’in altında olduğunu belirtiyor.

Tam Boyutta Gör Kilit, toplam 10 kilit açma yöntemini destekliyor. Bunlar arasında AI damar tanıma, AI parmak izi tanıma, kalıcı şifre, tek kullanımlık şifre, periyodik şifre, Bluetooth ile akıllı telefonla açma, mekanik anahtar, NFC kartı ve telefonlar, akıllı saatler ve akıllı bantlar gibi Xiaomi akıllı cihazları bulunuyor.

Kilidin iç ünitesinde 2 MP sensöre sahip akıllı bir gözetleme deliği de bulunuyor. Gözetleme deliği, kapı önünde bekleyen kişileri tespit eden yapay zeka algoritması ile çalışıyor ve şüpheli durumlarda video kaydı yapabiliyor. Sistem, kızılötesi gece görüşünü ve düşük ışıkta tam renkli kaydı destekliyor. Cihaz ayrıca, kullanıcılar kapının önünü gerçek zamanlı olarak görebileceği bir ekrana da sahip.

Tam Boyutta Gör Tam otomatik bir kilit gövdesine sahip olan model, sessiz çalışma için özel bileşenler içeriyor. Kapı kapatıldıktan sonra otomatik olarak kilitleniyor ve başarılı tanıma işleminden sonra sorunsuz bir şekilde açılıyor. Xiaomi, zorla girişe dayanıklı ve elektromanyetik paraziti engelleyen C sınıfı mekanik bir kilit silindiri kullandığını belirtiyor.

Kilit, 5000 mAh kapasiteli bir lityum pil ile çalışıyor ve yaklaşık dört ay kullanım ömrü sunuyor. Ek olarak, dört adet AA pil yedek güç kaynağı olarak kullanılabiliyor ve bu da altı ay daha kullanım sağlıyor. Her iki güç kaynağı da tükenirse, acil durumlar için USB-C girişinden şarj imkanı sunuluyor.

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Akıllı kilit, Wi-Fi üzerinden Mi Home ekosistemiyle entegre oluyor. Kullanıcılar, Mi Home uygulaması sayesinde kilit durumunu uzaktan takip edebiliyor ve herhangi bir kurcalama durumunda uyarılar alabiliyor. Sistem, Xiaomi televizyonları ve diğer akıllı ev merkezleriyle çoklu ekran bağlantısı kurabiliyor ve Xiaomi’nin HyperOS sistemiyle kişisel otomasyon senaryoları oluşturabiliyor.

Xiaomi, ürünün 150.000 kez açma-kapama testinden geçtiğini ve -10°C ila 55°C arası sıcaklıklara dayanıklı olduğunu belirtiyor.

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Xiaomi, damar tanıma özelliğine sahip akıllı kilidini tanıttı

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