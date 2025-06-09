Derin deniz sondajında yeni dönem: İşte Çin'in Dünya kabuğunu delme planı

Çin, Meng Xiang ile Dünya’nın derinliklerine inecek
Bugüne dek yapılan en derin sondajlardan biri, Sovyetler Birliği’nin Kola Süper Derin Sondajı oldu ve 12 kilometre derinliğe ulaşabildi. Fakat bu bile Dünya’nın kabuğunu tamamen aşmaya yetmedi. Çin’in başlattığı yeni proje ise, Mohorovičić süreksizliği (Moho) olarak bilinen ve kabuk ile manto arasındaki sınırı doğrudan incelemeyi amaçlıyor. Bu sınır hakkında şu ana kadar yalnızca sismik veriler ve volkanik mineraller yoluyla bilgi edinilebildi.
Çin’in Derin Okyanus Sondaj Programı, bu sınırlı bilgiyi aşmayı ve doğrudan örnekler toplayarak jeolojik yapıları incelemeyi hedefliyor. Meng Xiang gemisi, bu amaç doğrultusunda geliştirilmiş ilk yerli derin deniz sondaj gemisi olma özelliğini taşıyor. 2024 yılının Kasım ayında hizmete giren gemi, donanım testlerinin ardından bu yıl Güney Çin Denizi’nde çalışmalara başlayacak ve bu operasyonların 2035 yılına kadar sürmesi planlanıyor.
Ayrıca gemide sondaj sırasında çevreye verilen zararı en aza indiren özel bir çamur geri dönüşüm sistemi ve dünyanın ilk otomatik çekirdek örnekleme sistemi bulunuyor. Bunun yanında, jeoloji, jeokimya, mikrobiyoloji ve okyanus bilimi gibi alanlara yönelik dokuz ileri düzey laboratuvar da gemide yer alıyor. Böylece alınan örnekler doğrudan gemide bulunan laboratuvarlarda incelenebilecek.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Bize de tebrik etmek düşer.Bravo
20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.