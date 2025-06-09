Derin deniz sondajında yeni dönem: İşte Çin'in Dünya kabuğunu delme planı

Tam Boyutta Gör Çin, derin deniz sondaj çalışmalarında önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Ülkenin özel olarak geliştirilen Meng Xiang gemisi, Dünya kabuğunu delme hedefiyle yola çıkacak. Bu girişim, yalnızca jeolojik keşiflere kapı aralamakla kalmayacak, aynı zamanda Çin’in küresel denizcilik ve enerji stratejisinin de önemli bir parçası olacak.

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Çin, Meng Xiang ile Dünya’nın derinliklerine inecek

Bugüne dek yapılan en derin sondajlardan biri, Sovyetler Birliği’nin Kola Süper Derin Sondajı oldu ve 12 kilometre derinliğe ulaşabildi. Fakat bu bile Dünya’nın kabuğunu tamamen aşmaya yetmedi. Çin’in başlattığı yeni proje ise, Mohorovičić süreksizliği (Moho) olarak bilinen ve kabuk ile manto arasındaki sınırı doğrudan incelemeyi amaçlıyor. Bu sınır hakkında şu ana kadar yalnızca sismik veriler ve volkanik mineraller yoluyla bilgi edinilebildi.

Çin’in Derin Okyanus Sondaj Programı, bu sınırlı bilgiyi aşmayı ve doğrudan örnekler toplayarak jeolojik yapıları incelemeyi hedefliyor. Meng Xiang gemisi, bu amaç doğrultusunda geliştirilmiş ilk yerli derin deniz sondaj gemisi olma özelliğini taşıyor. 2024 yılının Kasım ayında hizmete giren gemi, donanım testlerinin ardından bu yıl Güney Çin Denizi’nde çalışmalara başlayacak ve bu operasyonların 2035 yılına kadar sürmesi planlanıyor.

Tam Boyutta Gör Meng Xiang yalnızca bilimsel keşiflere değil, aynı zamanda enerji kaynaklarının araştırılmasına da hizmet edecek. Geminin çok amaçlı tasarımı sayesinde derin denizlerde petrol, doğal gaz ve metan hidrat rezervleri araştırılabilecek. Ayrıca, derin okyanus jeolojik çekirdekleri alınarak levha tektoniği, deniz altı depremleri ve iklim değişikliği gibi önemli araştırmalara katkı sağlanacak.

Ayrıca gemide sondaj sırasında çevreye verilen zararı en aza indiren özel bir çamur geri dönüşüm sistemi ve dünyanın ilk otomatik çekirdek örnekleme sistemi bulunuyor. Bunun yanında, jeoloji, jeokimya, mikrobiyoloji ve okyanus bilimi gibi alanlara yönelik dokuz ileri düzey laboratuvar da gemide yer alıyor. Böylece alınan örnekler doğrudan gemide bulunan laboratuvarlarda incelenebilecek.

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Çin’in derin deniz sondaj projesi: Dünya kabuğuna yolculuk

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