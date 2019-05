Bulunan en büyük Güneş Sistemi

Bilim insanlarının uzun süredir yalnız bir dünya olarak tanımladığı gezegenin aslında bir yıldıza sahip olduğu ortaya çıktı ancak "2MASS J2126-8140" isimli bu gezegenin yıldızı, kendisinden trilyonlarca kilometre uzakta bulunuyor.





Bu yazı Hasan Aygünoğlu tarafından DonanımHaber için hazırlanmıştır.

http://www.popsci.com/biggest-solar-system-ever-found-is-very-very-big

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

2MASS J2126-8140, Jüpiter'in 12 ila 15 kat büyüklüğünde dev bir gaz gezegeni. TYC 9486-927-1 isimli cüce bir yıldızın etrafında dönen gezegen için kendi yıldızı böylesine bir uzaklıkta diğer herhangi bir yıldızdan farklı görünmüyor.Sayılarla anlatmak gerekirse 2MASS J2126-8140'in yıldızı etrafında bir tam tur atması yaklaşık bir milyon dünya yılı sürüyor. Gezegenin yıldızına olan uzaklığı da Dünya'nın Güneş'e olan uzaklığından 6.900 kat, Plüton'un Güneş'e olan uzaklığından ise tam 140 kat daha fazla. Bu akıl almaz uzaklıklar, aynı zamanda dev sistemi türünün en büyüğü yapıyor.Sistem, Avustralya Ulusal Üniversitesi astronomları Dr Simon Murphy ve arkadaşları tarafından keşfedildi. Gezegen ve cüce yıldızın her ikisinin de Dünya'ya 100 ışık yılı uzaklıkta bulunduklarını farkeden Murphy ve arkadaşları, ilerleyen araştırmalar sonucu aynı zamanda beraber hareket ettiklerini de keşfettiler. Murphy buldukları bu dev sistem için, kendi Güneş Sistemimiz ile aynı şekilde oluşmuş olma ihtimalinin bulunmadığını düşünüyor.NASA'nın da katkılarıyla hazırlanan araştırma, gelecek ay Monthly Notices of The Royal Astronomical Society dergisinde yayımlanacak.