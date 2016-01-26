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Bulunan en büyük Güneş Sistemi

Avustralya Ulusal Üniversitesi'nden bir grup astronom, kendi yıldızına Dünya'nın Güneş'e olan uzaklığından 6.900 kat daha uzak bir gezegenin bulunduğu sistem keşfettiler.
3 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Bulunan en büyük Güneş Sistemi

Bilim insanlarının uzun süredir yalnız bir dünya olarak tanımladığı gezegenin aslında bir yıldıza sahip olduğu ortaya çıktı ancak "2MASS J2126-8140" isimli bu gezegenin yıldızı, kendisinden trilyonlarca kilometre uzakta bulunuyor.

2MASS J2126-8140, Jüpiter'in 12 ila 15 kat büyüklüğünde dev bir gaz gezegeni. TYC 9486-927-1 isimli cüce bir yıldızın etrafında dönen gezegen için kendi yıldızı böylesine bir uzaklıkta diğer herhangi bir yıldızdan farklı görünmüyor.

Sayılarla anlatmak gerekirse 2MASS J2126-8140'in yıldızı etrafında bir tam tur atması yaklaşık bir milyon dünya yılı sürüyor. Gezegenin yıldızına olan uzaklığı da Dünya'nın Güneş'e olan uzaklığından 6.900 kat, Plüton'un Güneş'e olan uzaklığından ise tam 140 kat daha fazla. Bu akıl almaz uzaklıklar, aynı zamanda dev sistemi türünün en büyüğü yapıyor.

Bulunan en büyük Güneş Sistemi


Sistem, Avustralya Ulusal Üniversitesi astronomları Dr Simon Murphy ve arkadaşları tarafından keşfedildi. Gezegen ve cüce yıldızın her ikisinin de Dünya'ya 100 ışık yılı uzaklıkta bulunduklarını farkeden Murphy ve arkadaşları, ilerleyen araştırmalar sonucu aynı zamanda beraber hareket ettiklerini de keşfettiler. Murphy buldukları bu dev sistem için, kendi Güneş Sistemimiz ile aynı şekilde oluşmuş olma ihtimalinin bulunmadığını düşünüyor.

NASA'nın da katkılarıyla hazırlanan araştırma, gelecek ay Monthly Notices of The Royal Astronomical Society dergisinde yayımlanacak.

Bu yazı Hasan Aygünoğlu tarafından DonanımHaber için hazırlanmıştır. 

http://www.popsci.com/biggest-solar-system-ever-found-is-very-very-big Yorum Yaz
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Plegus 3 yıl
igocebe
Lütfen diğer yıldızlara güneş demeyi bırakın. Güneş özel bir isimdir. Acayip sinir oluyorum.

Değildir. Senin gönlünde özel bir yer taşıyor olabilir ama değil.
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Mesudum 3 yıl
ilk yorumdan sonrası polemik.
Alın size bizim bilimden anladığımız, bilimi kullandığımız seviye!
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Umutcan 3 yıl Mesudum
Mesudum

ilk yorumdan sonrası polemik.

Alın size bizim bilimden anladığımız, bilimi kullandığımız seviye!

Katılıyorum, bazen bu tarz yorumlar atılacak diğer yorumları da etkiliyor ve konunun haberin içeriği ile çok alakasız yerlere gitmesine yol açıyor. (Bu yorum da dahil)
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kadirirdem 3 yıl
hadi bakalım altından ne çıkacak....
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*siteci* 3 yıl
Sol demek, sanırım eski Yunanca'da, Güneş demektir. Yani solar system derken bildiğiniz güneş sistemi deniyor.
Bizim yıldız sistemi dediğimiz şeye ise bazen star system, bazen stellar system deniyor. Stellar yıldızlara ait, yıldızlarla ilgili demek ve tam bir Türkçe karşılığı yok.
Sonuç olarak güneş sistemi demek doğru bir söyleniş fakat illa başka bir şey demek istiyorsanız gezegen sistemi diyebilirsiniz.
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gun 3 yıl
Gezegen sistemi de denebilir tabii ama oda biraz garip kaçıyor.

Gezegenleri olan yıldız yada güneşinin etrafında dönen gezegenler manası en iyi şekilde Güneş Sistemi ile anlatılır bence.

Haber'de kullanımı doğru yani. Biz eşsiz değiliz zira bırakın gezegenleri olan yıldızları galaksi sayısı 200 milyarın üzerinde.
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GAMBIT 3 yıl
Ne kadar tartışılsa da "Güneş Sistemi" nden daha uygun bir kelime olamazdı. Alternatif olan yıldız sistemi ise aslında farklı anlamlara da gelebiliyor. Örneğin bir yıldız sistemi güneş sistemiyle benzer özellikler gösterebilirken başka bir yıldız sistemi ise birden fazla yıldız içeren ve bu yıldızların yerçekimsel kuvvetlerince birbiri etrafında döndüğü bir sistem de olabilir.
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java 3 yıl
Haberi görünce aynı şekilde benim de ilk rahatsız olduğum "Güneş Sistemi" ibaresi oldu... Elbette hatalı bir tabir, doğruya yakın olarak "Yıldız Sistemi" olması daha uygun... Aslında "Solar" kelimesinin gördüğüm kadarıyla tam çevirisi yok... Bilen varsa da yazsın... :)
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umut_baris 3 yıl java
java

Haberi görünce aynı şekilde benim de ilk rahatsız olduğum "Güneş Sistemi" ibaresi oldu... Elbette hatalı bir tabir, doğruya yakın olarak "Yıldız Sistemi" olması daha uygun... Aslında "Solar" kelimesinin gördüğüm kadarıyla tam çevirisi yok... Bilen varsa da yazsın... :)

Javacı bilmiyorsa biz hiç bilemeyiz hocam.
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Fenomenon 3 yıl java
Hocam güneş sistemi doğru tabir. İngilizce de "star system" diye geçmez "solar system" diye geçer. Solar kelimesinin kökü ise "the sun" dır yani güneştir. -ar eki "ile alakalı" anlamına gelen bir ek.
Kaynak: dictionary.com
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LKLC 3 yıl
igocebe
Lütfen diğer yıldızlara güneş demeyi bırakın. Güneş özel bir isimdir. Acayip sinir oluyorum.

solar system'a türkçe bir çeviri önerin. "Biggest Solar System ever found" cümlesini en büyük yıldız sistemi olarak çeviremezsiniz, yıldız sistemi zaten başka bir astronomik terim.
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igocebe 3 yıl LKLC
LKLC
igocebe
Lütfen diğer yıldızlara güneş demeyi bırakın. Güneş özel bir isimdir. Acayip sinir oluyorum.

solar system'a türkçe bir çeviri önerin. "Biggest Solar System ever found" cümlesini en büyük yıldız sistemi olarak çeviremezsiniz, yıldız sistemi zaten başka bir astronomik terim.

Olması gereken yıldız sistemi. Diğer astronik terim yanlış. Aynı şekilde diğer gezegenlerin uydularına örn. "x gezegeninin ayı" denilmesine de gıcık oluyorum
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igocebe 3 yıl
Lütfen diğer yıldızlara güneş demeyi bırakın. Güneş özel bir isimdir. Acayip sinir oluyorum.
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Fenomenon 3 yıl
Eğer 2sinin kütlesi arasında fazla fark yoksa (ki haberden ben bu şekilde anladım) gezegen yıldızın etrafında dömez, 2si birbirinin etrafında döner. (sirius a ve b'nin birbiri etrafında dönmesi gibi) Ancak bu gezegen-yıldız 2lisinde bu süre o kadar fazla ki (bence) birbiri etrafında dönüyor bile sayılmazlar.
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