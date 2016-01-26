Bulunan en büyük Güneş Sistemi

Haber Müdürü
Bilim insanlarının uzun süredir yalnız bir dünya olarak tanımladığı gezegenin aslında bir yıldıza sahip olduğu ortaya çıktı ancak "2MASS J2126-8140" isimli bu gezegenin yıldızı, kendisinden trilyonlarca kilometre uzakta bulunuyor.
2MASS J2126-8140, Jüpiter'in 12 ila 15 kat büyüklüğünde dev bir gaz gezegeni. TYC 9486-927-1 isimli cüce bir yıldızın etrafında dönen gezegen için kendi yıldızı böylesine bir uzaklıkta diğer herhangi bir yıldızdan farklı görünmüyor.
Sayılarla anlatmak gerekirse 2MASS J2126-8140'in yıldızı etrafında bir tam tur atması yaklaşık bir milyon dünya yılı sürüyor. Gezegenin yıldızına olan uzaklığı da Dünya'nın Güneş'e olan uzaklığından 6.900 kat, Plüton'un Güneş'e olan uzaklığından ise tam 140 kat daha fazla. Bu akıl almaz uzaklıklar, aynı zamanda dev sistemi türünün en büyüğü yapıyor.
Sistem, Avustralya Ulusal Üniversitesi astronomları Dr Simon Murphy ve arkadaşları tarafından keşfedildi. Gezegen ve cüce yıldızın her ikisinin de Dünya'ya 100 ışık yılı uzaklıkta bulunduklarını farkeden Murphy ve arkadaşları, ilerleyen araştırmalar sonucu aynı zamanda beraber hareket ettiklerini de keşfettiler. Murphy buldukları bu dev sistem için, kendi Güneş Sistemimiz ile aynı şekilde oluşmuş olma ihtimalinin bulunmadığını düşünüyor.
NASA'nın da katkılarıyla hazırlanan araştırma, gelecek ay Monthly Notices of The Royal Astronomical Society dergisinde yayımlanacak.
Bu yazı Hasan Aygünoğlu tarafından DonanımHaber için hazırlanmıştır.
http://www.popsci.com/biggest-solar-system-ever-found-is-very-very-big Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Değildir. Senin gönlünde özel bir yer taşıyor olabilir ama değil.
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Katılıyorum, bazen bu tarz yorumlar atılacak diğer yorumları da etkiliyor ve konunun haberin içeriği ile çok alakasız yerlere gitmesine yol açıyor. (Bu yorum da dahil)
Bizim yıldız sistemi dediğimiz şeye ise bazen star system, bazen stellar system deniyor. Stellar yıldızlara ait, yıldızlarla ilgili demek ve tam bir Türkçe karşılığı yok.
Sonuç olarak güneş sistemi demek doğru bir söyleniş fakat illa başka bir şey demek istiyorsanız gezegen sistemi diyebilirsiniz.
Gezegenleri olan yıldız yada güneşinin etrafında dönen gezegenler manası en iyi şekilde Güneş Sistemi ile anlatılır bence.
Haber'de kullanımı doğru yani. Biz eşsiz değiliz zira bırakın gezegenleri olan yıldızları galaksi sayısı 200 milyarın üzerinde.
Javacı bilmiyorsa biz hiç bilemeyiz hocam.
Kaynak: dictionary.com
solar system'a türkçe bir çeviri önerin. "Biggest Solar System ever found" cümlesini en büyük yıldız sistemi olarak çeviremezsiniz, yıldız sistemi zaten başka bir astronomik terim.
Olması gereken yıldız sistemi. Diğer astronik terim yanlış. Aynı şekilde diğer gezegenlerin uydularına örn. "x gezegeninin ayı" denilmesine de gıcık oluyorum