Bulut depolama servisi Droplr'ın Mac uygulaması güncellendi

Popüler bulut depolama servislerinden Droplr'ın OSX 10.7 ve üzeri 64-bit işlemcili Mac bilgisayarlar ile uyumlu uygulaması yeni özelliklerle güncellendi.

Yüklendiği zaman Mac sistemlerin üst barına yerleşen ve buradan servis üzerine hızlı bir şekilde paylaşım / depolama yapılmasına imkan tanıyan Droplr, yayınlanan 3.5.0 sürümüyle ise yeni hesap yönetme sayfa tasarımına kavuşuyor, eskiye oranla çok daha kolay klavye kısayol ayarları sunuyor, 10.7'de meydana gelen çökmelerden kurtuluyor, retina ekran ile alakalı geliştirmelerle geliyor ve çekilen ekran görüntülerine farklı şekillerde ya da yazılar ekleyebiliyor.

Ücretsiz olarak sunulan Droplr uygulamasına direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/us/app/droplr/id498672703?mt=12