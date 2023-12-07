Google, Drive’da yaşanan sorun için bir düzeltme yaptı

Google Drive için çözüm
Google, Windows veya macOS için Google Drive'ın en son sürümünü indirip açtıktan sonra uygulamanın kurtarma aracını çalıştırmanızı söylüyor. Bunu yapmak için menü çubuğundaki veya sistem tepsisindeki Drive simgesine tıklayın. Buradan Shift tuşunu basılı tutun, Ayarlar'a tıklayın ve "Yedeklerden kurtar"ı seçin. Her şey yolunda giderse, "Kurtarma başladı" yazan bir bildirim alacağını belirtiliyor. Google, işlem tamamlandığında kurtarılan tüm dosyaların “Google Drive kurtarma” adlı dosyaya konulacağını belirtiyor.
Herhangi bir sorunla karşılaşmanız durumunda Google, #DFD84 hashtag'ini kullanıp tanılama günlüklerini dahil etmeyi söyleyen kutuyu işaretleyerek masaüstü Drive uygulaması aracılığıyla geri bildirim gönderebileceğinizi söylüyor. Ayrıca, Google'ın destek sayfasında belirtilen komut satırı arayüzü aracılığıyla verileri kurtarmak için başka bir teknik ve bazı sorun giderme seçenekleri de var.
Geçtiğimiz ay, kullanıcılar Google Drive dosyalarının kaybolduğunu fark etmeye başladı ve bir kullanıcı Mayıs ayına kadar olan tüm dosyalarını kaybetti. Google, sorunun yalnızca masaüstünde 84 sürümünü kullanan Drive kullanıcılarının küçük bir kısmının etkilendiğini söylüyor. Bunlar son tüketici için zorlayıcı olabilir o yüzden Google'ın daha kesin ve basit bir çözüm sunmasını umuyoruz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.