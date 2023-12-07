Google, Drive’da yaşanan sorun için bir düzeltme yaptı

Tam Boyutta Gör Google, masaüstü Drive'daki bazı kullanıcılar için dosyaların kaybolmasına neden olan senkronizasyon sorunu için bir çözüm sunmaya başladı. Ne yazık ki, tek tıkla güncelleme yapmak kadar basit değil, ancak Google dosyalarınızı kurtarmak için atabileceğiniz adımların bir listesini yayınlamış durumda.

Google Drive için çözüm

Google, Windows veya macOS için Google Drive'ın en son sürümünü indirip açtıktan sonra uygulamanın kurtarma aracını çalıştırmanızı söylüyor. Bunu yapmak için menü çubuğundaki veya sistem tepsisindeki Drive simgesine tıklayın. Buradan Shift tuşunu basılı tutun, Ayarlar'a tıklayın ve "Yedeklerden kurtar"ı seçin. Her şey yolunda giderse, "Kurtarma başladı" yazan bir bildirim alacağını belirtiliyor. Google, işlem tamamlandığında kurtarılan tüm dosyaların “Google Drive kurtarma” adlı dosyaya konulacağını belirtiyor.

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Herhangi bir sorunla karşılaşmanız durumunda Google, #DFD84 hashtag'ini kullanıp tanılama günlüklerini dahil etmeyi söyleyen kutuyu işaretleyerek masaüstü Drive uygulaması aracılığıyla geri bildirim gönderebileceğinizi söylüyor. Ayrıca, Google'ın destek sayfasında belirtilen komut satırı arayüzü aracılığıyla verileri kurtarmak için başka bir teknik ve bazı sorun giderme seçenekleri de var.

Geçtiğimiz ay, kullanıcılar Google Drive dosyalarının kaybolduğunu fark etmeye başladı ve bir kullanıcı Mayıs ayına kadar olan tüm dosyalarını kaybetti. Google, sorunun yalnızca masaüstünde 84 sürümünü kullanan Drive kullanıcılarının küçük bir kısmının etkilendiğini söylüyor. Bunlar son tüketici için zorlayıcı olabilir o yüzden Google'ın daha kesin ve basit bir çözüm sunmasını umuyoruz.

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