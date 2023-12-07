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    Anlık Bildirim

    Google, Drive’da yaşanan sorun için bir düzeltme yaptı

    Google Drive bulut depolamasında bir süredir bazı kullanıcılar büyük miktarda veri kaybı yaşadıklarını bildiriyorlardı. Google, yaşanılan soru için bir düzeltme yaptı.
    Google, Drive’da yaşanan sorun için bir düzeltme yaptı Tam Boyutta Gör
    Google, masaüstü Drive'daki bazı kullanıcılar için dosyaların kaybolmasına neden olan senkronizasyon sorunu için bir çözüm sunmaya başladı. Ne yazık ki, tek tıkla güncelleme yapmak kadar basit değil, ancak Google dosyalarınızı kurtarmak için atabileceğiniz adımların bir listesini yayınlamış durumda.

    Google Drive için çözüm

    Google, Windows veya macOS için Google Drive'ın en son sürümünü indirip açtıktan sonra uygulamanın kurtarma aracını çalıştırmanızı söylüyor. Bunu yapmak için menü çubuğundaki veya sistem tepsisindeki Drive simgesine tıklayın. Buradan Shift tuşunu basılı tutun, Ayarlar'a tıklayın ve "Yedeklerden kurtar"ı seçin. Her şey yolunda giderse, "Kurtarma başladı" yazan bir bildirim alacağını belirtiliyor. Google, işlem tamamlandığında kurtarılan tüm dosyaların “Google Drive kurtarma” adlı dosyaya konulacağını belirtiyor.

    Herhangi bir sorunla karşılaşmanız durumunda Google, #DFD84 hashtag'ini kullanıp tanılama günlüklerini dahil etmeyi söyleyen kutuyu işaretleyerek masaüstü Drive uygulaması aracılığıyla geri bildirim gönderebileceğinizi söylüyor. Ayrıca, Google'ın destek sayfasında belirtilen komut satırı arayüzü aracılığıyla verileri kurtarmak için başka bir teknik ve bazı sorun giderme seçenekleri de var.

    Geçtiğimiz ay, kullanıcılar Google Drive dosyalarının kaybolduğunu fark etmeye başladı ve bir kullanıcı Mayıs ayına kadar olan tüm dosyalarını kaybetti. Google, sorunun yalnızca masaüstünde 84 sürümünü kullanan Drive kullanıcılarının küçük bir kısmının etkilendiğini söylüyor. Bunlar son tüketici için zorlayıcı olabilir o yüzden Google'ın daha kesin ve basit bir çözüm sunmasını umuyoruz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 gün önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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